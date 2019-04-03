مسلسل ارطغرل الحلقة 142 مترجمة للعربية الجزء الخامس تتابعونها على موقع النور وقناة دعوة الفضائية

ينتظر العديد من محبي الدراما التركية، عرض مسلسل ارطغرل الجزء الخامس، حيث يقوم موقع النور بعرض الحلقات الجديدة من قيامة ارطغرل الموسم الخامس أولاً بأول ومباشرة بعد عرض الحلقة الأصلية على شاشة قناة تي ار تي التركية 1، ويتم عرض حلقات الجزء الخامس من قيامة ارطغرل منذ بدايته في تمام الثامنة والنصف مساءً على قناة trt1 وبعدها على موقع النور، كما تعرض أيضاً نفس الحلقات، في تمام الثامنة والنصف على قناة دعوة الفضائية، وتذاع الحلقة مترجمة للعربية على موقع النور وتحت إشراف نخبة من أفضل المترجمين المحترفين، وسوف تكون الحلقة 141 منتظرة من جميع متابعي المسلسل لفترة طويلة.

تحمل لنا حلقات هذا الموسم في طياتها وأحداثها الكثير من الإثارة والتشويق، التي سوف تخطف أنفاسكم، خصوصاً بعد الإستعدادات التي تحضر لها الشركة الخاصة بإنتاج المسلسل، وقد تم التجهيز لتصوير تلك الأحداث بكل الإمكانيات اللازمة، وقد جاء برومو الحلقة الجديدة حاملاً معه الإعلان عن أحداث مثيرة في انتظاركم عند عرض الحلقة، وتعبر أحداث الموسم الجديد عن فترة زمنية تتجاوز 15 عاماً عن الأحداث التي انتهى عندها الموسم الماضي.

مسلسل ارطغرل

وتبدأ أحداث الجزء الخامس حاملة معها خبر وقوع بعض المناطق التابعة لحكم الدولة السلجوقية في أيدي القوات المغولية.

ويحاول أرطغرل برفقة رجال قبيلته وجيشه أن يتشابك مع المغول لاستعادة تلك المناطق.

مما يسفر عن وقوع أرطغرل في قبضتهم كرهينة وأسره ومحاولة قتله بالسيف.

كما تبدأ شخصية عثمان بن أرطغرل في الظهور، حيث تتسم بالشجاعة والمغامرة وحماية الضعيف.

وفي الحلقة الثانية من المسلسل تزداد جرائم المغول ضد سكان القبيلة.

حيث يقومون بفرض الكثير من الأسعار العالية والضرائب الظالمة على الناس.

ومع كثرة الشكوى والاعتراض يقوم المغول بقتل المعترضين في مشهد يندى له الجبين.

وبالطبع فإن أرطغرل سوف ينتقم من هؤلاء القتلة الظالمين وبالأخص يقوم بقتل المغولي كارا.

كما سوف تزداد إثارة الأحداث في الوقت الذي يهدد فيه جوندوز والد ايلبيلغي بالقتل.

وبالفعل يتم اكتشاف مقتل والد ايلبيلغي مع وجود خنجر جوندوز بجانب جثمان المقتول.

مما يجعل ايلبيلغي تتمسك بالانتقام من جوندوز ابن ارطغرل في الوقت الذي يحاول فيه ارطغرل إثبات براءته.

ويحاول المغول قتل ارطغرل عن طريق رجاله، وذلك عن طريق قتل جنود ورجال ارطغرل، واحدا تلو الآخر، حتى يضعف موقف ارطغرل ويسهل القضاء عليه.

يمكنكم من خلال موقعنا معرفة مواعيد عرض الحلقات وكذلك القنوات الناقلة للمسلسل، حيث توجد قنوات تقدم لكم الحلقات الجديدة من المسلسل، كما توجد قنوات أخرى تعرض حلقات المواسم الأربعة الماضية فقط، ولكن يمكنكم معرفة المزيد من التفاصيل الخاصة بمسلسل قيامة ارطغرل من خلال تحميل تطبيق أرطغرل شاه، الذي تجدونه متوفراً لنظام الأندرويد على play store، ويمكنكم تحديد التطبيق بسهولة حيث سوف تجدونه يحمل شعار أرطغرل.

قيامة ارطغرل الجزء الرابع

سوف تجدون جميع الحلقات الخاصة بالموسم الماضي مترجمة على موقع النور، بجودة عالية HD، ويعرض هذا المسلسل التركي، أحداثاً تاريخية بشكل درامي مشوق، قد حدثت بالفعل في القرن الثالث عشر الميلادي، تدور تلك الأحداث حول ما قبل نشأة وقيامة الدولة العثمانية، على يد عثمان الأول بن أرطغرل، والتي استمر بعد ذلك حكمها في تركيا، واتجه لدول الشرق الأوسط، ومصر وشمال إفريقيا، ليستمر قرابة 600 عامٍ من الحكم، وتقع الأحداث في تلك الحقبة الزمنية، بين مدينتي أنطاكية وحلب، حيث كان ارطغرل يبحث مع قبيلته المكونة من حوالي 400 خيمة عن الاستقرار على أرض ما، وقد تبلورت تلك الأحداث جلياً في الجزء الأول من المسلسل المكون من 26 حلقة، والتي جذبت لها اهتمام الجمهور، ويعتقد الكثير من الجمهور أن الجزء الرابع هو أفضل الأجزاء حالياً لأنه كان يتمتع بالحماس والتركيز على الكثير من الخونة في ذلك العصر.

كما يستطيع المشاهد العربي متابعة حلقات المسلسل الجديدة والقديمة عبر موقع أرطغرل الرسمي العربي، وهو موقع تم إطلاقه لتغطية كافة أخبار المسلسل وكذلك التصوير والممثلين وطاقم العمل، وبالطبع فإنه يعرض الحلقات السابقة باللغة العربية، وتتابعون عليه أسبوعياً حلقات الموسم الحالي، حيث يوفر لكم أكثر من سيرفر لتشغيل الحلقة، كما يوجد قسم خاص لمشاهدة البث الحي لقناة تي آر تي 1 التركية التي تعرض الحلقات الجديدة في العرض الأول.

نجاح كبير لمسلسل قيامة ارطغرل

وقد بدأت إذاعة حلقات مسلسل ارطغرل منذ عام 2014.

كما نجح المسلسل في جذب اهتمام الكثيرين عبر الوطن العربي، ودول شرق أوروبا، وحصد العديد من المراكز والجوائز.

ونال المسلسل اهتمام الحكومة التركية، متمثلة في رئيسها رجب طيب أردوغان، الذي حضر حفلة استعراضية للمسلسل.

كما يظهر الاهتمام بإخراج المسلسل في أفضل صورة، من قبل طاقم العمل الذي يوفر العوامل اللازمة لإقناع المشاهد.

والاستعانة بحيوانات الماعز والغنم، وطيور العندليب، في المشاهد المختلفة.

لمشاهدة حلقات الجزء الخامس يمكن البحث عن موقع النور باستخدام جوجل وسوف تجدونه بسهولة.

وقد أصبح بطل المسلسل إنجين ألتان، الممثل الأعلى أجراً بين كل نجوم تركيا الآن.

حيث قام بتأدية دور الفارس أرطغرل على أكمل وجه، حتى أصبح نموذجاً يحتذى به من قبل الشباب.

ومن أبرز النجوم في المسلسل النجم جنكيز جوشكون الذي برع في تأدية دور الفارس تورغوت ألب.

كما برعت النجمة هوليا داركان في تأدية دور الأم هايمه في جميع أجزاء المسلسل.

ومن الوجوه الجديدة التي تطل علينا في الموسم الجديد، الممثلة التركية هاندا سورال، وتقوم هاندا بتجسيد شخصية شقيقة واحدٍ من أكبر أعداء ارطغرل في الموسم الجديد، وتتجلى إثارة الأحداث في الحلقات الجديدة عندما يقع ارطغرل في حب تلك المرأة بعد وفاة زوجته حليمة في الموسم الماضي، وسوف تكون تلك المرأة محل نشوب الكثير من الأحداث فيما بعد.

شعبية مسلسل قيامة ارطغرل

استطاع مسلسل قيامة ارطغرل جذب اهتمام الجمهور التركي، وخاصة كما ذكرنا رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، وذلك بالإضافة إلى، حضور رسمي من السيد رئيس الإذاعة والتليفزيون التركي، إلى موقع التصوير، لمتابعة تصوير بعض المشاهد من الحلقات، والتي استغرقت زيارته وقتها حوالي ست ساعات كاملة، كما أنه بعد انتهاء أحداث الجزء الرابع في شهر يوليو من عام 2018 الحالي، تم العمل على الموسم الخامس الذي عرضت أولى حلقاته هذا الشهر، ويعرض المسلسل أسبوعياً، على قناة تي آر تي 1، والتي يمكنكم متابعة بثها من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز النايل سات 11316 رأسي V 27500 ترك سات 11042 رأسي V 8400

أما بالنسبة إلى مسلسل قيامة عثمان الذي سوف يحكي حياة الفارس عثمان بن أرطغرل الذي أسس دولة الخلافة العثمانية، فإنه سوف يتم إنتاجه بعد الموسم الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل، حيث يتوفى الغازي ارطغرل ويستكمل عثمان مسيرة والده، ومن المقترحات الموجودة على الساحة الآن أن الممثل بوراك أوزجفيت سوف يقوم بتأدية دور عثمان عندما يكبر، ولكن ذلك الأمر ليس مؤكداً بعد.

مواعيد عرض مسلسل ارطغرل

نقدم لكل عشاق مسلسل ارطغرل ، مواعيد عرض المسلسل، على مختلف الشاشات العربية:

، مواعيد عرض المسلسل، على مختلف الشاشات العربية: يعرض مسلسل قيامة ارطغرل على قناة الشرق، طوال أيام الأسبوع، في تمام الحادية عشر مساءً.

ويعاد على نفس القناة يومياً في الثالثة عصراً بتوقيت مصر.

وأيضا في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت مصر، على شاشة قناة فور شباب.

وتعاد الحلقات على قناة فور شباب في الساعة الثانية صباحاً، والتاسعة صباحاً من يوم الإثنين.

جميع التوقيتات المذكورة فهي تكون على حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

أما قناة قطر فإنها تعرض الحلقات من السبت إلى الأربعاء في التاسعة بتوقيت مكة، والإعادة في اليوم التالي الساعة 12 ظهراً.

كما توجد أيضاً قناة اليرموك التي تعرض حلقات المسلسل يوم الخميس أسبوعياً.

حيث يمكنكم انتظار العرض الأول للحلقة الجديدة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر.

ويتم إعادة عرض الحلقة الأسبوعية على قناة اليرموك يوم الجمعة في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مصر.

وبذلك فإن قناة اليرموك تتشابه مع قناة دعوة في مواعيد عرض حلقات الموسم الخامس الجديد.

وذلك لأن قناة دعوة تعرض الحلقة الجديدة أسبوعياً يوم الخميس في تمام الثامنة مساءً، والإعادة ظهر الجمعة 12:30.

ويمكن متابعة الحلقة من خلال البث المباشر لقناة trt1 على اليوتيوب، ومشاهدة الحلقة من أي مكان.

ويتم بث حلقات مسلسل ارطغرل، على شاشة قناة حنبعل التونسية، في الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت تونس.

ويمكنكم متابعة العديد من البرامج الأخرى على شاشة قناة دعوة، حيث تقدم برنامج أنوار النبوة الذي يقدم لنا دروساً وعبراً من سيرة أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، كما تعرض برنامج قضايا إسلامية الذي يطرح العديد من القضايا والأحداث التي تخص الشأن الإسلامي الحالي، كما يتم أيضاً إذاعة برنامج صحابيات الذي يقدم سرداً مشوقاً لحياة النساء المؤمنات في عهد النبوة، ويتم أيضاً عرض شعائر الصلوات على الهواء مباشرةً، ومن أبرز ما يتم عرضه هو شعائر صلاة الجمعة أسبوعياً، ومن خلال موقع قناة دعوة الإلكتروني تتابعون البث التجريبي المباشر للقناة.

برومو الحلقة الجديدة 142 من مسلسل قيامة ارطغرل :

تبدأ قناة trt1 في الاستعداد لبث الحلقة 142 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس، وتبث الحلقة في تمام الساعة الثامنة مساء، كما قام موقع النور بشراء كافة حقوق عرض مسلسل ارطغرل الجزء الخامس، على موقعها مترجم للغة العربية الفصحى، لذلك تبثه بعد ساعتين من عرض الحلقة على قناة trt1، مسلسل قيامة ارطغرل أصبح المسلسل المفضل للكثير من الناس، نظرا لأحداثه المشوقة وتسلسلها، وهو يتناول قصة القائد العظيم ارطغرل وصاحب تأسيس الدولة العثمانية، ولكن أحداث كثيرة بالمسلسل لم تحدث بالواقع كما هي مثل موت حليمة زوجة ارضغرل، فهي لم تمت إلا بعد وفاة ارطغرل، وبعض الأحداث الاخرى ولكن هي في الحقيقة خدمت مسار الأحداث العامة لحياة ارطغرل، وضافت لها عناصر التشويق والجذب للمسلسل.

بثت قناة trt1 اعلان رسمي عن الحلقة القادمة، وينتظر عشاق مسلسل ارطغرل، أحداثه الجديدة والمشوقة في مسيرة القائد العظيم ارطغرل، بعد إتفاق المغول على القضاء على ارطغرل، وذلك عن طريق إضعافه من خلال قتل جنوده ورجاله واحدا تلو الآخر.

البث المباشر لقناة trt1

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لقناة trt1 التي تعرض مسلسل ارطغرل الموسم الخامس، من خلال البث المباشر لشاشتها، على موقعها الرسمي على اليوتيوب.

صور اطفال توأم رائعة أولاد و بنات ولهذا السبب أم التوأم محظوظة