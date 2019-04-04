ينتظر عشاق المسلسلات التركية بفارغ الصبر مسلسل ارطغرل الحلقة 142 الموسم الخامس على موقع النور وقناة trt التركية، كما أتينا إليكم بملخص سريع عن أهم أحداث الحلقات السابقة لمسلسل ارطغرل، ويقوم موقع النور بنقل حلقات المسلسل فور طرحها على القنوات الرسمية، كما تقوم عدة قنوات بعرض مسلسل ارطغرل منها قناة اليرموك وقناة دعوة، ويضم مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الكثير من الأحداث الشيقة والمثيرة، وقد نجح المسلسل خلال فترة عرضه في جذب الكثير من المشاهدين، حتى أصبح المسلسل يمتلك قاعدة عريضة من المشاهدين داخل الوطن العربي وخارجه.

ويعتبر مسلسل ارطغرل واحد من أعظم المسلسلات التاريخية التي أنتجتها تركيا، حيث يصور المسلسل أحداث تاريخية ترجع إلى القرن ال13، وأحداث الصراع الدائر بين الخير والشر خلال تلك الفترة، هذا وقد بدأ عرض أول حلقات الجزء الأول للمسلسل في عام 2014، واستمر عرض حلقات المسلسل على مدار تلك الفترة حتى عامنا هذا، وقد تمكن المسلسل خلال تلك الفترة من تحقيق نجاحات عظيمة وجمع قاعدة عريضة من المشاهدين والمتابعين.

مسلسل ارطغرل الحلقة 142

تبدأ الحلقة 142 من قيامة ارطغرل بهجوم الباستي على اطغرل وألينجاك بعد وصوله إليه، ويقومون برمي السهام العشوائية على جميع الموجودين.

يصيب سهم ألينجاك ويقضي عليه نهائيًا بينما يحتمي أرطغرل ورجاله بدروعهم، ويصاب زانغوتش بسهم ولكنه يظل حيًا.

يتدخل أورانوس في الوقت المناسب ويقوم بتطويق الباستي ورميهم بالسهام وإنقاذ أرطغرل ورجاله، وهو ما يثير دهشة زانغوتش.

ملخص أحداث الحلقات السابقة

يكتشف أرطغرل حقيقة زانغوتش ويتأكد من خيانته له كل الفترة الماضية، بينما يتفق أرطغرل مع أورانوس للقضاء على المغول وألينجاك نهائيا.

تشهد الحلقة أحداثًا مأساوية أهمها مقتل غوندوز على الأرض المطهرة، بينما يشعر قائد المحاربين بامسي بالندم، وهو ما يذكرنا بحلقة خطف غوندوز، وإهمال سامسا للأوامر.

يسلّم القائد بامسي ألب سلاحه إلى أرطغرل، فلا مجال للخطأ في ميدان الحرب، بينما لا زالت هناك خطة ينفذانها سويًا.

ينتقم بيبولات من أورانوس مساعد دراغوس، وذلك لمساعدته أرطغرل في التعرف على مكان ألينجاك الذي تمكّن من الهرب.

تضايق سالجان إيلبلغي بقولها بأن قلب أرطغرل ملك لزوجته حلمة، ولن يكون لأي أحد آخر، ولن يجتمع حبان في قلب أرطغرل، كما لم يجتمع سيفان في غمدٍ واحد.

إيلبلغي تسأل أرطغرل هل لها مكانًا في قلبه كما أن لها مكانًا في خيمته، ويبدو أن إيلبلغي تحمل داخل قلبها حبًا كبيرًا لرطغرل، إلا أنه وكما نعلم كان يحب زوجته حليمة حبًا لا يتخيله أحد، وقد صرح من قبل أن زواجه من حليمة زواجًا سياسيًا، إلا أنه يرد عليهال الرد المناسب.

بيبولات يطلب من الأختان سيرما وإيلبلغي عدم التشاجر؛ لأن الدولة في خطر، وقد لا يوجد مجال لزواج أو زفاف، إذا لم يتم تأمين الدولة.

يعاود أرتوك آداء مهامه كمستشارًا لأرطغرل وكاتمًا لأسراره، إلا أنه لا زال فاقدًا لبصره.

أرطغرل يجتمع بأرتوك والأم هايماه ليشرح لهم لماذا اختار إيلبلغي، فهم أم صالحة لأولاده، وهي تختلف كثيرًا عن سيرما وعن بيبولات، وقد أرد أن يأمن شرهم.

موقع ارطغرل الرسمي

تم استحداث موقع يعرض جميع حلقات ارطغرل مترجمة، وذلك فور عرضها على قناة TRT، ومن المرجح أنه موقع تابع لموقع النور، لأنه يتضمن إعلانًا له، ويعرض موقع ارطغرل الرسمي الحلقة 142 ارطغرل مترجمة، إلا أنها غير مدبلجة، إذ يعرضها مدبلجة موقع النور.

ارطغرل موقع النور:

بدأ عرض مسلسل أرطغرل التركي في شهر ديسمبر من عام 2014 على قناة تي أر تي الأولى التركية في جزئه الأول، وكانت تصل مدة الحلقة الواحدة إلى نحو ساعتين، وعقب ذلك بدأ عرضه لاقى المسلسل نجاحا باهرا حيث زادت نسبة المشاهدين والمتابعين له، حيث انهالت الدعوات على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة العمل على دبلجته أو ترجمته، وبالفعل استجابت قناة تي أر تي التركية وقامت بترجمة الحلقات مع استمرار عرضها إلى أن وصل عدد الحلقات إلى 142 حلقة بالجزء الخامس.

وخلال عرض الجزء الرابع وبالتحديد في يوم 25 من شهر أكتوبر الماضي تم إذاعة أولى حلقات الموسم الرابع وقد حققت مشاهدة بلغت نحو 10 ملايين مشاهد بتركيا وتصدر مسلسل أرطغرل في عمليات البحث على جوجل واليوتيوب وزادت نسبة المتابعين له إلى أن شملت العديد من الدول العربية ومصر والشرق الأوسط وفيما يلي بيان بالقنوات والتردد الخاص بكل قناة

مواعيد عرض المسلسل

قناة trt: الأربعاء من كل أسبوع 8:30 مساءاً بتوقيت مصر، 9:30 بتوقيت السعودية، 10:30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

قناة دعوة: الخميس من كل أسبوع 8:00 مساءا، الجمعة (إعادة) الساعة 12:30 ظهرا.

قناة اليرموك: الخميس 7 مساءاً بتوقيت ، مصر، 8 مساءا بتوقيت السعودية الجمعة (إعادة) 1:00 ظهرا، السبت (إعادة ثانية) 3:30 عصرا.

قناة القدس: يعرض المسلسل يوميًا الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر، 11:00 مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة للمسلسل:

القناة التردد معدل الترميز قطر 10971 عمودي 27500 القدس 11316 عمودي 27500 دعوة 10727 أفقي 27500 وطن 11012 أفقي 27500

تردد قناة trt:

القمر التردد الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ TURKSAT 11042 8400 عمودي 5/6 TURKSAT 10928 3000 عمودي 5/6

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مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 142.

الحلقة 142 من مسلسل ارطغرل.

موقع النور

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