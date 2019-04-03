قيامة ارطغرل الحلقة 142 مترجمة للعربية الجزء الخامس تُعرض على قناة TRT1 وينقلها لكم موقع النور

الحلقة 142 من مسلسل قيامة ارطغرل تعرض على موقع النور، وهي حلقة جديدة ينتظرها العديد من عشاق المسلسل التركي الشهير قيامة ارطغرل، حيث يمكنكم جميعاً، متابعة حلقات مسلسل ارطغرل على موقع النور، يوم الأربعاء أسبوعياً، فهو الموقع العربي الوحيد، الذي قام بشراء جميع حقوق البث الحي لحلقات مسلسل قيامة ارطغرل، مع ترجمتها للغة العربية الفصحى تحت إشراف فريق ترجمة قوي خاص بالموقع نفسه، حيث يتم عرض الحلقات بجودة قوية، لضمان تمام المتعة للجمهور، ونقدم لكم في مقالتنا كافة التفاصيل الخاصة بالمسلسل من تصوير وكذلك الأحداث والمواعيد.

وتقوم قناة trt 1 ببث الحلقة 142 من قيامة ارطغرل وتستمر فترة عرض الحلقة، لما يقرب من ساعتين، أو ساعتين ونصف، كما هي العادة في هذا النوع من المسلسلات التركية، أما الإعادة تكون يوم الخميس و الجمعة، وسوف تكون الحلقة الجديدة التي تحمل الرقم 142، حلقة مثيرة تخطف أنفاس متابعيها على حد وصف الشركة المنتجة على حسابها الرسمي على تويتر وفيس بوك، حيث تم الإعداد لتصوير فترة زمنية مليئة بالأحداث المؤثرة في الدولة الإسلامية آنذاك، وقد استطاعت حلقات الموسم الماضي من هذا المسلسل أن تحظى بنسب مشاهدة عالية خصوصاً الحلقة التي كان رقمها 96 التي كانت الأعلى في المشاهدة من بين باقي الحلقات.

قيامة ارطغرل الجزء الخامس

بدأ عرض حلقات مسلسل قيامة ارطغرل، منذ عام 2014، وتم صناعة ثلاثة أجزاء كاملة من المسلسل، حيث بلغ عدد حلقات الجزء الأول منه 26 حلقة انتهت في يونيو 2015، بينما كان الموسم الثاني هو أطولهم برصيد 35 حلقة انتهى في يونيو 2016، أما الموسم الثالث فقد كان 30 حلقة آخرها في منتصف يونيو 2017، لتأتي نهاية 2017 محملة ببداية الجزء الرابع، ذلك الموسم الذي تابعه الملايين من عشاق المسلسل عبر الدول العربية، وقد انتشر مسلسل ارطغرل في عدة بلدان حول العالم، أهمها بالطبع جميع الدول العربية، وروسيا وألبانيا والمجر وغيرها، واحتل قوائم المسلسلات الأعلى شعبية ومشاهدة في تركيا.

قيامة ارطغرل

ويتحدث المسلسل التركي قيامة ارطغرل عن أحداث تاريخية تدور خلال حقبة زمنية مهمة جداً من التاريخ الإسلامي.

كانت تلك الأحداث في الفترة الواقعة في القرن الثالث عشر من الميلاد، حيث تكاثرت هجمات الصليبيين والتتار على أركان الدولة الإسلامية.

وتدور الأحداث في منطقة حلب وأنطاكية، وتبدأ معها تهيئة الأمور لنشأة الدولة العثمانية.

حيث تكون قبيلة سوغوت هي نواة قيام القوة العسكرية الحامية لارطغرل وفكره.

وبالطبع سوف تكبر تلك القبيلة وتصير موطناً ومكمناً لإعداد الطفل عثمان الذي سوف يؤسس لقيامة الخلافة العثمانية.

يعمل طاقم العمل تحت قيادة المخرج متين غوناي، كما تم صناعة الموسيقى التصويرية الحماسية للمسلسل بإشراف من ألباي غولتكين.

ومقرر عرض مسلسل قيامة عثمان، بعد انتهاء مسلسل قيامة ارطغرل، والذي ينتهي بموت ارطغرل.

لمشاهدة الحلقة عبر موقع النور الشهير، يتم البحث عن اسم الموقع في جوجل لكي يظهر لكم مباشرةً.

كما أصبح هناك موقع أرطغرل باللغة العربية الذي يقدم للمشاهدين جميع حلقات المسلسل التي بلغت حتى الآن 142 حلقة، ويتم عرض تلك الحلقات بجودة ممتازة ومترجمة للغة العربية الفصحى، ويقدم ذلك الموقع جميع الأخبار التي تخص المسلسل مثل تأجيل عرض الحلقات أو التحضيرات التي تخص التصوير والإنتاج، كما يقدم أيضاً أهم الأخبار التي تخص ردود الأفعال على الشخصيات في المسلسل، وبالطبع يوجد للموقع حسابات للتواصل الاجتماعي عبر فيسبوك وتويتر وكذلك اليوتيوب، وهناك تطبيق ارطغرل الذي يقدم كل ما يخص المسلسل ومواعيد وقنوات عرضه، وأيضا يتم عرض حلقات مسلسل ارطغرل على قناة حنبعل التونسية، في الساعة الثامنة ونصف مساء بتوقيت تونس.

بداية قيامة ارطغرل

بدأت بطولة الفارس أرطغرل، عندما يتلاقى جيش المسلمين، بقيادة السلطان علاء الدين، مع جيوش الصليبيين، ودخول جيش أرطغرل، لمساندة جيش علاء الدين، لأنه جيش الإسلام في ذلك الوقت، وبعد الانتصار أعطى السلطان قطعاً من المدن والأقاليم، لتكون تحت سيطرة أرطغرل، كمكافأة له على بسالته والولاء للسلطان، والتي انطلقت منها بطولة وكفاح أرطغرل، ومن بعده استطاعت ذرية أرطغرل من بعده، المتمثلة في عثمان بن أرطغرل، إنشاء الإمبراطورية العثمانية فيها، بل والتوسع في امبراطورية عظيمة تظل قائمة لمئات السنين، وقد استمر الجزء الأول الذي بدأ في آخر 2014، لمدة 26 حلقة كاملة، والذي بسببه قد لقى المسلسل رواجاً كبيراً.

نهاية الجزء الرابع

انتهت أحداث الموسم الرابع في شهر يوليو الماضي، وكانت أبرز التساؤلات حينها عما إذا كانت أحداث سيرة ارطغرل، سوف تنتهي بانتهاء الجزء الرابع، أم أن عشاق المسلسل سوف يكونون على موعد مع جزء جديد مثير ومشوق، وقد سيطر على ذلك الموسم من قيامة ارطغرل، إبراز مواطن الهزيمة والضعف والتشتت، التي انتابت الجانب الإسلامي أمام الجانب الأناضولي، مع بيان بحالات الخيانة والقتل والتربص، التي طالت الكثير وقتها من السلاطين الذين ماتوا شهداء، وكذلك بعض الأمراء، الذين تولوا السلطة من بعدهم، وكافة الأحداث الجسام التي خرج من رحمها تأسيس الإمبراطورية العثمانية.

وكان من أبرز الأحداث وأكثرها حزناً هو موت السلطانة حليمة بعد ولادة عثمان، وقد كانت حلقة وفاتها من أكثر الحلقات مشاهدةً في ذلك الموسم، وقد انتشر مقطع وداعها عبر الإنترنت، حيث أثار حزن الكثيرين، وعلى الرغم من أن شخصية السلطانة حليمة في الواقع لم تمت عند هذا العمر أبداً بل إنها توفيت بعد وفاة ارطغرل بعدة سنوات، إلا أن ذلك التعديل الروائي تم من أجل إمكانية ترك الممثلة إسراء بيلجيتش ذلك الدور بسبب التزامها بدور في مسلسل آخر.

أحداث الموسم الجديد

يبدأ الموسم الجديد بفترة زمنية مختلفة عن أحداث الموسم الماضي.

حيث يكبر الطفل الصغير عثمان ويصير شاباً يافعاً يساعد المحتاج بكل شجاعة.

وقد قام عثمان بالدفاع عن أحد الرجال الضعفاء في الغابة مما يؤدي إلى إصابته من قبل قطاع الطرق.

وسوف يتم علاج عثمان واكتشاف حقيقة أن ذلك التعدي عليه كان مدبراً بالفعل من أحد رجال القبيلة.

وتنتظر الدولة الإسلامية في ذلك الوقت الكثير من المناوشات والمواجهات مع المغول الذين تعدوا على أراضيها.

كما تظهر الفنانة هاندا سورال لتقوم بتمثيل دور الفتاة التي يحبها ارطغرل في هذا الموسم.

وتكون تلك الفتاة هي نفسها أخت عدو أرطغرل اللدود.

وقد لاحظ الجمهور الشبه الكبير بينها وبين الممثلة التي قامت بدور حليمة في الأجزاء الماضية.

وتبدأ المشاكل تظهر جلياً بين ايلبيلجي وجوندوز الابن الأكبر لأرطغرل في الحلقات الجديدة.

حيث يقوم جوندوز بتهديد والدها بالقتل، وبالفعل يتم إيجاده مقتولاً بجوار سلاح جوندوز.

ويعلم المشاهدون أن تلك الحادثة قد تم تدبيرها من قبل أحد أعداء ارطغرل للنيل من ابنه، ولكن ايلبيلجي تقرر الانتقام.

وتبدأ حياة عثمان بن أرطغرل تظهر بكل تفاصيلها في هذا الجزء، وذلك تمهيداً لتعلق الجمهور به ومعرفة كافة سمات شخصيته حتى يتم إنتاج موسم كامل خاص بقيامة عثمان ونشأة الدولة العثمانية بعد الانتهاء من قيامة ارطغرل الموسم الخامس، حيث بدأ الشيب يأكل رأس أرطغرل ويقترب موعد نهايته.

مسلسل ارطغرل

يشارك الفنان التركي، إنجين ألتان، في مسلسل ارطغرل بدور البطولة.

والذي قد برع فيه بشكل كبير، وبسببه أصبح الممثل الأعلى أجراً في تركيا.

مع مشاركة البطولة من قبل الفنانة إسراء بيليتش في الأجزاء الماضية، حيث قامت بدور حليمة زوجة أرطغرل.

وأيضا الفنانة التركية هوليا داركان، التي تقوم بدور الأم هايمه.

أما دور الفارس تورغوت ألب يقوم به الممثل التركي جنكيز جاسكون.

أما دور نويان فيقوم به الممثل البارع باريش باقجي.

ويتم تصوير الأحداث في قرية ريفا، منطقة بيكوز، مدينة اسطنبول التركية.

حيث يستخدم سواحل البحر الأسود لبلورة الأحداث التاريخية.

تلك الأحداث التي وقعت في حقبة زمنية مهمة للتاريخ الإسلامي، في القرن الثالث عشر.

وتم اختيار تلك البقعة، حيث تتميز الطبيعة الساحرة هناك، بنفس المناظر التاريخية اللازمة.

تردد قناة اليرموك لمشاهدة الحلقات الجديدة

القمر الصناعي: النايل سات التردد: 11678 الاستقطاب: عمودي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

يتم معرفة الكثير من التفاصيل عن القنوات الناقلة لجميع مواسم قيامة ارطغرل من خلال تطبيق أرطغرل شاه على متجر play، كما يتم من خلال التطبيق معرفة مواعيد عرض الحلقات عبر القنوات المختلفة، وقد كانت فكرة إطلاق التطبيق مذهلة للغاية، حيث أنها تخدم الكثيرين من عشاق المسلسل في المنطقة العربية وحول العالم، وهو أمر تم حديثاً بعد أن بلغت شهرة المسلسل عنان السماء في كل بقاع الأرض.

قيامة ارطغرل

كما استطاع مسلسل ارطغرل، جذب انتباه الشعوب العربية والإسلامية، تمت ترجمته وتصديره إلى العديد من الدول، مثل روسيا وإيران وغيرها، ليس هذا فقط، بل استطاع أن يثير الرأي العام وانتباه الأتراك، إلى الحد الذي جذب الرئيس التركي نفسه، ويواصل مسلسل قيامة ارطغرل، عرض الكثير من الأحداث المشوقة، كما أن جمهور قيامة ارطغرل يتابع بكل شغف حلقات مسلسل قيامة ارطغرل، بعد مرور فترة طويلة من أحداث المواسم الماضية، تلك الفترة التي تشتد فيها شوكة المغول والروم، وتبدأ بوادر قيامة الإمبراطورية العثمانية في الظهور، مع تبلور شخصية عثمان ذي الخمسة عشر عاماً وإبراز جوانب تربيته وإعداده لتلك المهمة الخالدة في تاريخ المسلمين، ويأتيكم المسلسل على القناة التركية الأولى، التي تبث عبر العديد من الأقمار الصناعية كالتالي:

اسم القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11316 27500 رأسي v يوتلسات 10928 3000 رأسي v ترك سات 11042 8400 رأسي v

وكان من المفترض أن يتم عرض أولى حلقات الموسم الخامس من قيامة ارطغرل في منتصف شهر أكتوبر 2018، إلا أنه نظراً لكبر حجم التجهيزات التي تمت على مستوى فريق العمل والديكور والمواقع، فقد تم تأجيل عرض أولى حلقات الجزء الجديد حتى أول نوفمبر، وذلك حتى يتسنى للشركة المنتجة للمسلسل إطلاق الموسم الخامس في أفضل إعداد وتجهيز وهو ما قد حدث بالفعل.

الحلقة 142 من مسلسل قيامة ارطغرل

تبث قناة trt1 اليوم الأربعاء، الحلقة 142 من قيامة ارطغرل، والتي ينتظرها الكثير من المشاهدين، وينتظرون معرفة باقي الأحداث المشوقة الخاصة بمسيرة القائد ارطغرل، خاصة بعد إتفاق إلينجاك مع بيبولات على القضاء على ارطغرل، بواسطة التخلص من جنوده، وقد سبق وكون زاغتوش منظمة سرية من الصليبين، يهدف القضاء على ارطغرل وإستعادة أرض سوغوت،ولكن هل سينجح المغول في هزيمة ارطغرل والقضاء على جنوده؟!، هذا ما سنعرفه اليوم بعد عرض الحلقة على قناة trt1، وموقع النور الذي يعرض الحلقة مترجمة بعد ساعتين من قناة trt1.

ونشرت قناة trt1 على اليوتيوب، البرومو التشويقي للحلقة 142 من مسلسل قيامة ارطغرل، على القناة الرسمية ل trt1 على اليوتيوب، وهو سيعرض يوم الأربعاء القادم.