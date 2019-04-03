الحلقة 140 من مسلسل قيامة ارطغرل مترجمة الجزء الخامس على موقع النور

الحلقة 140 من مسلسل قيامة ارطغرل, ينتظر محبي وعشاق المسلسلات التركية مشاهدة الحلقة الجديدة المليئة بالأحداث المثيرة والشيقة من المسلسل الذي حقق أكبر نسبة مشاهدات في منطقة الشرق الأوسط “قيامة ارطغرل” الذي يتحديث عن أهم فترة تاريخية تهم الجمهورية التركية وهي بداية قيام الدولة العثمانية, ومن المتوقع أن تشهد الحلقة 140 من مسلسل قيامة ارطغرل أحداث مثيرة وقيام ارطغرل بالإنتقام لقتل ابن أخيه سليمان وقتل الخائن التركي ألباستي الذي يعمل لحساب المغول ضدد عشيرته.

الحلقة 140 من مسلسل قيامة ارطغرل.

ظهر في اعلان الحلقة 140 قيام دراغورس بمحاولة مد يد الصداقه والتعاون مع بيبولات ضدد ارطغرل بعد أن شعر دراغوس بالخوف من ارطغرل وشعر أيضا أن ارطغرل أصبح أقوى مما سبق وسوف يشكل خطر عليه مما دفعه الى الإنقلاب عليه والتعاون مع أعدائه في الوقت الذي يحاول فيه ارطغرل التفريق بين دراغوس وقائد القلعة البيزنطيه أورانوس لكي يشكف عن شخصية دراغوس ويقضي عليه, وكشف الإعلان أيضا نجاح ارطغرل في الوصول لمكان مرغان وانقاذه من التعذيب من القائد المغولي ألينجاك.

رابط مشاهدة الحلقة 140 من ارطغرل.

إستطاع فريق العمل الخاص بالمسلسل في صنع حالة قوية من الدراما وتقديمها في أحسن صورة, بداية من فريق التمثيل والمخرج والإنتاج وغيرها من مقومات من شأنها تقديم محتوى قوي, لمشاهدة الحلقة 140 من ارطغرل من خلال رابط موقع النور ALnoor TV أو رابط موقع ardirilisertugrul.com وقد شهدت الحلقة 139 أحدث محزنة لما قام به ألباستي من تعذيبه للمحارب الشاب سليمان الذي تحمل كل هذا التعذيب من أجل عدم الإفصاح عن رسالة العفو عن أبيه ورفض الحديث عن أي شيئ يطلبه ألباستي وسوف تعرض الحلقة يوم الأربعاء المقبل على قناة النور الساعة الحادية عشر عقب نهاية البث الخاص لها على القناة التركية وترجمتها.

والمسلسل يتحدث عن التاريخ التركي في القرن الثالث عشر الميلادي ويكشف عن الأسباب التي دفعت الى ضرورة انشاء وتأسيس الدولة العثمانية في الوقت الذي كانت تعاني فيه “قبيلة القاي” من ظروف معيشية صعبة وهجمات المغول المربعة بسبب ضعف الخلافة العباسية مما وضعهم في حصار من المغول شرقا والبيزنطيين غربا إلى جانب الإنقلابات والخيانات ووصنع المكائد التي يدبرها بعض الطامعين وأصبح المغول يستطر على أغلب البلاد المسلمة وغيرها بعد أن قاموا بقتل وحرق كل ما في طريقهم والإستلاء على خيرات البلاد كان الجميع ينتظر ظهور قائد بطل يتحدى كل الظروف الصعبة وهنا ظهر ارطغرل ابن سليمان شاه وابنه عثمان الأول الذي سميت الدولة العثمانية على اسمه.

تردد القنوات الناقلة للحلقة 139.

توجد أكثر من قناة لعرض أحداث المسلسل الأكثر شهرة في الوطن العربي التي تتيج من خلالها مشاهدة أحداث الحلقات الجديدة للمسلسل ، و تقوم هذه القنوات بعرض المسلسل في مواعيد عرض مختلفة وذلك بعد عرضة على قناة تى ار تى TRT1 التركية مباشر ، وهذه القنوات هي كالتالي ” قناة دعوة , قناة اليرموك, قناة النور, قناة الوطن, قناة الشرق , قناة القدس, قناة قطر”.

القناة التردد معدل الترميز موعد عرض المسلسل قناة TRT 1 على قمر تركسات 11042 عمودي 8400 الأربعاء 9.30 بتوقيت مكة قناة دعوة 10727 أفقي 27500 الخميس 8.00 مساءاً بتوقيت مكة قناة اليرموك 11678 عمودي 27500 الخميس 8.00 مساءاً بتوقيت مكة قناة قطر 10719 عمودي

22000 الساعة 10 ونصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تردد قناة trt 1 تي ار تي نايل سات