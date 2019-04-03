الحلقة 139 من مسلسل قيامة ارطغرل مترجم الجزء الخامس على موقع النور

الحلقة 139 من مسلسل قيامة ارطغرل, ينتظرها عدد كبير من المشاهدين في جميع أنحاء العالم من محبي مشاهدة المسلسل التاريخي التركي قيامة ارطغرل خاصة بعد عرض الإعلان الأول والثاني, حيث من المتوقع تطور الأحدث بشكل كبير وتسليط الضوء على شخصية ألباستي الذي قاما بتعذيب سليمان وقتله بطريقة بشعة كما وضح في الإعلان ثم يقوم بارسال جثة سليمان الى قبيلة الكايي ليشاهدها جميع أقاربه وأمه السيدة سالجان والأم هايماه في مشهد محزن يبكي الجميع وذلك من أجل الانتقام من أرطغرل.

الحلقة 139 من مسلسل قيامة ارطغرل.

انتهت الحلقة 138 من مسلسل ارطغرل باحتفال قبيلة الكاي بعودة ارطغرل لإمارة القبائل من جديد واستعادة سوغوت وتدور أحداث الحلقة 139 حول تعذيب المحارب الشاب سليمان وقتله على يد ألباستي الخائن لعشيرته وبلاده بيبولات وقد يتم كشفه وهو ودراغوس بعد أن كشف نفسه بفتحه للصندوق ويدخل المسلسل في أحدث مسيرة تجذب المشاهدين حيث يتمع الجزء الخامس بأحداث تاريخية مهمة مع نجاح كبير من المخرج في والمؤلف في وضع الحبكة الدرامية التي جعلت محبي المسلسل في اشتياق كبير لمشاهدة الحلقة الأسبوعية.

رابط مشاهدة الحلقة 139 من ارطغرل .

إستطاع فريق العمل الخاص بالمسلسل في صنع حالة قوية من الدراما وتقديمها في أحسن صورة, بداية من فريق التمثيل والمخرج والإنتاج وغيرها من مقومات من شأنها تقديم محتوى قوي, لمشاهدة الحلقة 139 من مسلسل قيامة ارطغرل من خلال رابط موقع النور ALnoor TVاو رابط موقع ardirilisertugrul.com وقد إنتهت الحلقة السابقة على مجموعة من الأحداث الرائعة وشهدت الحلقة 138 العديد من الأحداث المشوقة والأكثر إثارة خاصة بعد قرار المغول بالهجوم العنيف على قبيلة القاي عن طريق الخائن بيبولات ومحاربيه الذي قرر هو الأخر الانتقام من قبيلة القاي, تفاجئ المشاهدين بأحدث مثيرة غير متوقعة في إعلان الحلقة 139 مما أثار الفضول الى معرفة الأحداث سريعا, كما يمكنكم مشاهدة الحلقة 138 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس على موقع النور وتردد القنوات الناقلة له

تردد القنوات الناقلة للحلقة 139.

توجد أكثر من قناة لعرض أحداث المسلسل الأكثر شهرة في الوطن العربي التي تتيج من خلالها مشاهدة أحداث الحلقات الجديدة للمسلسل ، و تقوم هذه القنوات بعرض المسلسل في مواعيد عرض مختلفة وذلك بعد عرضة على قناة تى ار تى TRT1 التركية مباشر ، وهذه القنوات هي كالتالي ” قناة دعوة , قناة اليرموك, قناة النور, قناة الوطن, قناة الشرق , قناة القدس, قناة قطر”.

القناة التردد معدل الترميز موعد عرض المسلسل قناة TRT 1 على قمر تركسات 11042 عمودي 8400 الأربعاء 9.30 بتوقيت مكة قناة دعوة 10727 أفقي 27500 الخميس 8.00 مساءاً بتوقيت مكة قناة اليرموك 11678 عمودي 27500 الخميس 8.00 مساءاً بتوقيت مكة قناة قطر 10719 عمودي

22000 الساعة 10 ونصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تردد قناة trt 1 تي ار تي نايل سات

القناة تردد القناة الاستقطاب معدل الترميز trt العربية 11391 عمودي 27500 trt كردي 10873 عمودي 27500 قناة الشرق 11316 عمودي 27500

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