الحلقة 138 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس على موقع النور وتردد القنوات الناقلة له

الحلقة 138 من مسلسل قيامة ارطغرل, يدخل المسلسل في أحدث مسيرة تجذب المشاهدين حيث يتمع الجزء الخامس بأحداث تاريخية مهمة مع نجاح كبير من المخرج في والمؤلف في وضع الحبكة الدرامية التي جعلت محبي المسلسل في اشتياق كبير لمشاهدة الحلقة الأسبوعية وخاصة الحلقة 138 من مسلسل قيامة ارطغرل, الشخصية التاريخية التي تحمل البطولة وهي ارطغرل تتمتع بالقوة والشجاعة وحب الوطن والأمل في انشاء دولة قوية ومستقلة والنصر على الأعداء الطامعين في أرضها, كما أنه يظهر في الكثير من الحلقات بالرجل الذكي والمخادع في نفس الوقت لينال من أعداء الأتراك.

الحلقة 138 من مسلسل قيامة ارطغرل.

انتهت الحلقة 137 من ارطغرل بدخول ارطغرل على القائد المغولي ألينجاك على أن يسلمة السلطان كيكاوس مقابل أن يعود الى منصبه أمير القبائل ومن المتوقع أن يضع ارطغرل خطة جديدة يخدع فيها القائد المغولي ويسلمة بالفعل السلطان التركي ثم يأخذه مرة أخرى وهذا ما يوضحه الإعلان الثاني من الحلقة 138, وينتظر الملايين من المشاهدين في مصر والوطن العربي وبلاد أخرى عشاق المسلسلات التركية وخاصة المتحدثة عن انتصارات المسلمين, وكل من يتابعه في العالم فلا خلاف حول النجاح الساحق الذي حققه المسلسل التاريخي التركي “قيامة أرطغرل“ منذ بداية الجزء الأول حتى الجزء الخامس الأكثر اثارة وتشويق, يوم الأربعاء المقبل 6-3-2019.

مًسِلَسِلَ قُيَآمًةّ آرطِغُرلَ آلَجّزٍء آلَخِآمًسِ آلَحًلَقُةّ 138 مًتٌرجّمًةّ لَلَعٌربًيَةّ Gepostet von Waleed Hussein Bayati am Mittwoch, 6. März 2019

رابط مشاهدة الحلقة 138.

إستطاع فريق العمل الخاص بالمسلسل في صنع حالة قوية من الدراما وتقديمها في أحسن صورة بداية من فريق التمثيل والمخرج والإنتاج وغيرها من مقومات من شأنها تقديم محتوى قوي, لمشاهدة الحلقة 138 من مسلسل قيامة ارطغرل من خلال رابط موقع النور ALnoor TVاو رابط موقع ardirilisertugrul.com وقد إنتهت الحلقة السابقة على مجموعة من الأحداث الرائعة وتشهد الحلقة 138 العديد من الأحداث المشوقة والأكثر إثارة خاصة بعد قرار المغول بالهجوم العنيف على قبيلة القاي عن طريق الخائن بيبولات ومحاربيه الذي قرر هو الأخر الانتقام من قبيلة القاي, تفاجئ المشاهدين بأحدث مثيرة غير متوقعة في إعلان الحلقة 138 مما أثار الفضول الى معرفة الأحداث سريعا, كما يمكنكم معرفة رابط الحلقة 137 من مسلسل ارطغرل مترجم الجزء الخامس الأكثر إثارة وتشويق على موقع النور.

إعلان الحلقة 138 من ارطغرل.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل.

توجد أكثر من قناة لعرض أحداث المسلسل الأكثر شهرة في الوطن العربي التي تتيج من خلالها مشاهدة أحداث الحلقات الجديدة للمسلسل ، و تقوم هذه القنوات بعرض المسلسل في مواعيد عرض مختلفة وذلك بعد عرضة على قناة تى ار تى TRT1 التركية مباشر ، وهذه القنوات هي كالتالي ” قناة دعوة , قناة اليرموك, قناة النور, قناة الوطن, قناة الشرق , قناة القدس, قناة قطر”.

القناة التردد معدل الترميز موعد عرض المسلسل قناة TRT 1 على قمر تركسات 11042 عمودي 8400 الأربعاء 9.30 بتوقيت مكة قناة دعوة 10727 أفقي 27500 الخميس 8.00 مساءاً بتوقيت مكة قناة اليرموك 11678 عمودي 27500 الخميس 8.00 مساءاً بتوقيت مكة قناة قطر 10719 عمودي

22000 الساعة 10 ونصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تردد قناة trt 1 تي ار تي نايل سات

القناة تردد القناة الاستقطاب معدل الترميز trt العربية 11391 عمودي 27500 trt كردي 10873 عمودي 27500 قناة الشرق 11316 عمودي 27500

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