الحلقة 137 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس مترجم على موقع النور

الحلقة 137 من مسلسل قيامة ارطغرل, ينتظر الملايين من المشاهدين في مصر والوطن العربي وبلاد أخرى عشاق المسلسلات التركية وخاصة المتحدثة عن انتصارات المسلمين, وكل من يتابعه في العالم فلا خلاف حول النجاح الساحق الذي حققه المسلسل التاريخي التركي “قيامة أرطغرل“ منذ بداية الجزء الأول حتى الجزء الخامس الأكثر اثارة وتشويق, واليوم الأربعاء 27-2-2019 عرض الحلقة 137 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس, على موقع النور في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة حيث من المتوقع أن تشهد أحدث قوية بين القبلتين بعد اصابة سيرما.

الحلقة 137 من مسلسل قيامة ارطغرل.

إستطاع فريق العمل الخاص بالمسلسل خلق حالة قوية من الدراما وتقديمها في أحسن صورة بداية من فريق التمثيل والمخرج والإنتاج وغيرها من مقومات من شأنها تقديم محتوى قوي لمشاهدة الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة ارطغرل من خلال رابط موقع النور ALnoor TV او رابط موقع ardirilisertugrul.com. وقد إنتهت الحلقة السابقة على مجموعة من الأحداث الرائعة تشهد الحلقة 137 العديد من الأحداث المشوقة والأكثر إثارة خاصة بعد قرار المغول بالهجوم العنيف على قبيلة القاي عن طريق الخائن بيبولات ومحاربيه الذي قرر هو الأخر الانتقام من قبيلة القاي, تفاجئ المشاهدين بأحدث مثيرة غير متوقعة في إعلان الحلقة 137 مما أثار الفضول الى معرفة الأحداث سريعا.

قيامة أطغرل الجزء الخامس الحلقة 137 كاملة ومترجمة قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 137 كاملة ومترجمة HD Gepostet von ‎أمازينك -Amazing‎ am Mittwoch, 27. Februar 2019

تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل.

توجد أكثر من قناة لعرض أحداث المسلسل الأكثر شهرة في الوطن العربي التي تتيج من خلالها مشاهدة أحداث الحلقات الجديدة للمسلسل ، و تقوم هذه القنوات بعرض المسلسل في مواعيد عرض مختلفة وذلك بعد عرضة على قناة تى ار تى TRT1 التركية مباشر ، وهذه القنوات هي كالتالي ” قناة دعوة , قناة اليرموك, قناة النور, قناة الوطن, قناة الشرق , قناة القدس, قناة قطر”.

القناة التردد معدل الترميز موعد عرض المسلسل قناة TRT 1 على قمر تركسات 11042 عمودي 8400 الأربعاء 9.30 بتوقيت مكة قناة دعوة 10727 أفقي 27500 الخميس 8.00 مساءاً بتوقيت مكة قناة اليرموك 11678 عمودي 27500 الخميس 8.00 مساءاً بتوقيت مكة قناة قطر 10719 عمودي

22000 الساعة 10 ونصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تردد قناة trt 1 تي ار تي نايل سات

القناة تردد القناة الاستقطاب معدل الترميز trt العربية 11391 عمودي 27500 trt كردي 10873 عمودي 27500 قناة الشرق 11316 عمودي 27500

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