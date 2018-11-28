مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 125 مترجمة للعربية الموسم الخامس تعرض على موقع النور وقناة TRT 1

مسلسل قيامة ارطغرل يتم استكمال حلقاته هذا الشهر من خلال أحداث الموسم الخامس الذي تعرض منه الحلقة الرابعة الحاملة رقم 125، وسوف يذاع المسلسل التركي قيامة ارطغرل يوم الأربعاء من كل أسبوع في تركيا، ويعرض أيضاً على العديد من شاشات القنوات الفضائية المختلفة، مثل قناة تي آر تي التركية وأيضا قناة دعوة، وقناة الشرق، ونظراً إلى نجاحه الجماهيري العريض، يقوم موقع نور الالكتروني بترجمة الحلقات إلى اللغة العربية، وعرضها يوم الأربعاء من كل أسبوع، كما تجدون كافة الحلقات السابقة في أرشيف موقع النور ارطغرل، ويعد هذا المسلسل أحد أعلى المسلسلات التركية مشاهدة على الإطلاق، وهو مسلسل تاريخي يروي لنا أحداثاً تخص تاريخ ما قبل قيامة الدولة العثمانية، خلال أواخر القرن 13 الميلادي، في مدينة حلب ومنطقة أنطاكية ومنطقة الأناضول التي تقع بين آسيا وأوروبا.

حيث يتم عرض قصة كفاح القائد العثماني “ارطغرل بن سليمان شاه” ضد هجمات الصليبيين والمغول والروم، التي تركزت في تلك الحقبة الزمنية على أركان الدولة الإسلامية آنذاك، وتجهيزه لابنه عثمان ابن ارطغرل الذي سوف يتسلم من بعده مسيرة الكفاح، ويقوم بتأسيس إمبراطورية الخلافة الإسلامية، ومع بداية الحلقة 125 من قيامة ارطغرل، سوف نتابع استكمال مرحلة جديدة بعد خمسة عشر عاماً من الموسم الماضي، والذي كانت نهايته بعد ميلاد عثمان مؤسس الإمبراطورية العثمانية العريقة، ووفاة السلطانة حليمة متأثرة بآلام وضعها، مع الكثير من الأحداث التي تحبس الأنفاس، تتابعون أحداثها الجديدة عبر موقع النور ارطغرل 125.

مسلسل قيامة ارطغرل 125 موقع النور

ينتظر الكثير من عشاق مسلسل ارطغرل حول العالم إذاعة الحلقة 125، على قناة تي ار تي التركية، حيث يقوم موقع النور بترجمتها للغة العربية، وإذاعتها الأربعاء بعد عرض الحلقة الأصلية مباشرة أو الخميس صباحاً، وتقوم قناة الدعوة بنشر الحلقات مترجمة للغة العربية الفصحى، وذلك يوم الخميس من كل أسبوع، ويتابع الجمهور أحداث الحلقة 125، التي تعرض يوم الأربعاء 28/11/2018 في تمام الثامنة مساءً، على قناة تي آر تي 1 وبعدها على موقع النور، كما تعرض أيضاً في الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس فقط على قناة دعوة الفضائية، كما يقوم المتابعون بالبحث عن موقع النور عبر محرك البحث جوجل عند عرض الحلقة الجديدة.

ومن الجدير بالذكر أن قناة دعوة تعرف بإذاعتها للكثير من البرامج ذات المحتوى الديني والتاريخي الإسلامي، حيث أنها لا تقتصر فقط على عرض حلقات مسلسل ارطغرل الجديدة، بل إنها تعرض أيضاً برنامج صحابيات المعني بتقديم سيرة النساء اللواتي كن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما تقدم عدة أمسيات إنشادية والتي تتابعون فيها أجمل الأناشيد الهادفة والإسلامية، كما يمكنكم كذلك متابعة برنامج مواقف وعبر، الذي يعطي الكثير من الدروس الاجتماعية في مجالات الحياة المتنوعة، كما تتابعون أيضاً عدة برامج معنية بالصحة والجمال والحياة بوجه عام، عن طريق استضافة العديد من المتخصصين في ذلك الشأن، ويعرض أيضاً برنامج قضايا إسلامية من أجل تسليط الضوء على شؤون المسلمين في المنطقة.

أحداث الحلقات الجديدة

جاء البرومو التشويقي للموسم الخامس حاملاً معه الكثير من الإثارة والتشويق والتساؤلات من قبل المشاهدين، حيث قد تم الإعلان عن تغيير كبير في طاقم العمل الخاص بالمسلسل وظهور وجوه جديدة في قيامة ارطغرل الجزء الخامس، كما أنه قد ظهرت شخصية تشبه حليمة زوجة ارطغرل في ذلك البرومو على الرغم من وفاة الشخصية في الموسم الماضي، ويتسائل الكثيرون أيضاً عن مصير الأم هايما، وبالطبع فإن الجماهير سوف تجد إجابات تلك الأسئلة عند عرض الحلقات الجديدة التي سوف نقدم لكم ملخصها من خلال موقعنا.

تبدأ أحداث الحلقة الأولى من الموسم الخامس بخبر وقوع بعض الأراضي التي تتبع الدولة السلجوقية في أيدي الجيش المغولي.

كما تظهر شخصية عثمان بن ارطغرل ذلك الشاب اليافع الذي يحاول الدفاع عن رجل كهل أمام قطاع الطرق.

يتم إصابة عثمان بن ارطغرل إصابة بالغة تؤدي إلى فقدانه الوعي.

تقوم سيدة من القبيلة بنقل الفتى على ظهر حصانها لكي تعود به إلى أهل سوغوت.

يقوم الطبيب أرتوك بالإشراف على مداواته حتى يفيق ليتم اكتشاف المخطط الذي تم للإيقاع بعثمان.

وسوف يقوم أرطغرل بمواجهة رجال المغول والقتال معهم ولكن الغلبة في البداية تكون لهم، حيث يتم أسر القائد ارطغرل.

يتم إنقاذ أرطغرل في نهاية الحلقة من خلال أحد رجاله الشجعان.

هذا وقد قامت الصفحة الرسمية التابعة لموقع النور عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعرض فيديو عن الإعلان الخاص بحلقة هذا الأسبوع الجديدة التي تعد الحلقة الرابعة من الموسم الخامس، والتي تعد الحلقة رقم 125 من إجمالي حلقات المسلسل، وكانت تحمل الكثير من الأحداث التي تقع بين أرطغرل وايلبيلجي والتي تقوم بتجسيدها الممثلة هاندا سورال والتي تم إضافتها إلى السيناريو حتى تكون الشخصية التي يحبها ارطغرل، حيث صرح المسؤولون عن إنتاج المسلسل بأنه لابد أن يحب ارطغرل من جديد، وبالطبع فإن الكثير من المهتمين بالقراءة في التاريخ يعلمون أن تلك الإضافة خاصة بالمسلسل فقط، وأنه في الحقيقة مات أرطغرل ولا تزال زوجته حليمة حية ترزق.

ومن المتوقع أن تستمر ايلبيلجي في محاولتها للانتقام من جوندوز، وذلك بسبب اعتقادها أنه هو من قتل أباها، وذلك بناءً على تهديده له وكذلك وجود خنجر جوندوز بجوار جثة والدها، ويحاول ارطغرل إبعاد فكرة الانتقام من عقل ايلبلجي بسبب تأكد ارطغرل من براءة ابنه جوندوز، وقد ظهرت بعض اللقطات المشوقة في البرومو تعطي بعض الاحتمالات في أن ايلبيلجي قد تعفو عن جوندوز.

قيامة ارطغرل الموسم الماضي

ظهرت إثارة الأحداث وتشويقها جلياً، في المشاهد الحماسية للغازي ارطغرل، الذي يتحدى كل الصعاب ويواجه الأعداء ويقول لرجاله بنبرة حماس، أنهم حتى لو وضعوا لهم سلاسل جبلية لكي تمنعهم من التقدم، فإنهم سوف يقاوموها ويعبرون بصدورهم العارية، كما انتقلت الحماسة والتحدي من رجال القبيلة إلى نسائها، اللواتي بدأن بالفعل في التدريب وأعمال الحراسة بقيادة الراحلة الأم هايما، ويحاول القائد ارطغرل أن يجد أرضا يستقر فيها هو وقبيلته، التي تتكون من حوالي 400 خيمة، مما جعل الوالي العزيزي يعطيهم أرضا في أنطاكية، وتنفرد قناة trt1 التركية من بين القنوات التركية كلها، بعرض الحلقات حصرياً، وذلك عبر التردد الآتي 11042، يأتيكم عبر القمر الصناعي التركي ترك سات، عامودي 5/6، معدل الترميز 8400.

قصة مسلسل ارطغرل

تم عرض الجزء الأول من المسلسل التركي قيامة ارطغرل في عام 2014، وقد استمر عرض المسلسل حتى الآن، فقد تم إنتاج الجزء الأول والثاني والثالث أيضا، وها قد انتهى عرض الجزء الرابع، والذي كانت تحمل أولى حلقاته، رقم 93 من الترتيب الكلي لحلقات المسلسل التركي الشهير، وقد بدأت أحداث الجزء الخامس من الحلقة رقم 122، وتدور أحداث المسلسل في منطقة حلب بالشام ومنطقة أنطاكيا، حيث يعاني المسلمون وقتها من هجمات غادرة، من جيوش التتار والصليبيين والمغول، وتبدأ قصة كفاح تقوم معها الخلافة العثمانية، ولقد استطاع ذلك المسلسل التركي الشهير، أن يقوم بجذب أنظار واهتمام العالم له، خاصة من قبل متابعي الدراما التركية أو التاريخية أو الإسلامية، وتصدر الكثير من قوائم الأعلى متابعة في تركيا والعالم العربي، وقد انجذب الرئيس التركي نفسه إلى ذلك المسلسل، وقام بحضور حفل غنائي منذ فترة تم عرض أغنية مسلسل قيامة ارطغرل فيها.

قيامة ارطغرل الجزء الخامس

تابع جمهور قيامة ارطغرل خلال المواسم السابقة قيام ارطغرل بحماية قبيلته ونصرة الدولة الإسلامية. وكانت قوة ارطغرل وصلابة عقيدته وتشجيعه لرجاله نابعة من انتمائه لدينه ورغبته في رؤيته قوياً وحاكماً. وكان يسيطر على ارطغرل، الرغبة في غزو القلاع وفتح الأراضي، ومهاجمة الأعداء بشكل مفاجئ. كما تبلورت شجاعة ارطغرل التي لا تتأخر عن مواجهة العدو، حتى لو لم يكن معه إلا السيف، وهو اعتقاد راسخ في رأسه. وليس غريباً أن تكون تلك عقلية الرجل، الذي سوف يؤسس فيما بعد، لإقامة الخلافة العثمانية، ليحكمها ابنه عثمان ابن ارطغرل. ولكن سوف تشهد الحلقات الجديدة، في قيامة ارطغرل الموسم الخامس، قلة التركيز على عدد الانتصارات المحققة من زحف ونضال ارطغرل. حيث سوف يتم التركيز على الهزائم المحققة، ومحاولات الغدر والخيانة التي اجتاحت الحراك الإسلامي في ذلك الوقت.

تصوير مسلسل ارطغرل

يقوم طاقم المسلسل التركي الأشهر قيامة ارطغرل بتصوير أحداثه المثيرة والمشوقة في قبيلة ريفا.

تلك البقعة الجميلة والساحرة المطلة على ساحل البحر الأسود في دولة تركيا.

والتي يقع موقعها في منطقة بيكوز في مدينة اسطنبول الساحرة.

يحظى مسلسل قيامة ارطغرل بمشاركة مجموعة مميزة من أشهر وأمهر الممثلين الأتراك، على رأسهم إنجين ألتان.

يذكر أن حريقا كبيراً قد اندلع في موقع التصوير، أدى بالفعل إلى تعطيل تصوير حلقات المسلسل الجديدة فترة من الزمن.

ولكن سرعان ما تم تلافي الأمر، وعاد طاقم العمل والتصوير والممثلين إلى مواقعهم.

طاقم عمل مسلسل ارطغرل

ويقوم بدور البطولة الفنان إنجين ألتان، الممثل الأعلى أجراً هذه الأيام بين كافة الممثلين الأتراك.

وتشاركه البطولة الفنانة إسراء بيلجيتش التي أدت دور السلطانة حليمة، ومعهما هوليا داركان.

وقد قامت الممثلة هوليا داركان بتجسيد شخصية الأم هايمه التي استمرت طوال الأجزاء الماضية.

ومن أبرز الشخصيات في المسلسل، شخصية تورغوت ألب التي جسدها جنكيز جوشكون.

بينما قام بدور بامسي الممثل التركي نور الدين سونماز.

مع إخراج مميز بقيادة المخرج التركي المخضرم متين غوناي.

كان الموسم الأول الذي عرض في آخر 2014، يحمل 26 حلقة فقط جذبت متابعة الكثيرين.

ليقوم فريق العمل بتجهيز الموسم الثاني ذو ال35 حلقة، وكانت نهايته في شهر يونيو من عام 2016.

وفي السادس والعشرين من أكتوبر 2016، بدأ عرض الموسم الثالث ذو الثلاثين حلقة.

مواعيد عرض قيامة ارطغرل والقنوات الناقلة

يمكنك عزيزي المشاهد متابعة حلقات مسلسل قيامة ارطغرل على شاشة التلفاز، وذلك من خلال باقة كبيرة من القنوات التليفزيونية مثل القنوات التالية، قناة الشرق وهي ترددها 11137 أفقي، قناة دعوة وترددها 10727، قناة فور شباب وترددها 11316، وكذلك قناة قطر وترددها 10971، وأيضا قناة اليرموك وترددها 11678 أفقي، أما بالنسبة إلى مواعيد عرض المسلسل، فكما ذكرنا أن مسلسل ارطغرل يذاع على قناة دعوة، ويمكنكم متابعته في الثامنة يوم الخميس بتوقيت مصر، أما الإعادة فتكون في ظهر يوم الجمعة في تمام الثانية عشر والنصف، أما قناة فور شباب، فهي تعرضه مترجماً في العاشرة من مساء الأحد، بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما تقوم قناة فور شباب، بعرض الحلقة معادة في الثالثة فجراً، وتعيدها في العاشرة من صباح يوم الإثنين وذلك بتوقيت السعودية، أما على قناة اليرموك فتعرض المسلسل في السابعة من مساء الخميس، أما الحلقات السابقة التي تعرض على قناة قطر، تشاهدونها طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يمكنك عزيزي القارئ تحميل تطبيق ارطغرل من خلال نظام الأندرويد حتى يتسنى لك معرفة القنوات الناقلة للمسلسل.

حيث أن ذلك التطبيق تم إطلاقه حديثاً ليعطي الجمهور الكثير من المعلومات عن موعد عرض الحلقات وغيرها.

وسوف تجدون التطبيق بسهولة لأنه يحمل نفس صورة البطل ارطغرل بن سليمان شاه، كما أنه يحمل اسمه أيضاً.

ارطغرل 125

يتابع الكثير من محبي مسلسل ارطغرل، في جميع أنحاء العالم العربي، عرض الحلقة 125 قيامة ارطغرل الأربعاء على موقع النور، وأيضا مساء يوم الخميس من كل أسبوع، على شاشة قناة دعوة الفضائية، وسوف تحكي تلك الحلقة عن بداية فترة زمنية جديدة من الأحداث، وذلك بعد قتل سعد الدين كوبيك الغادر والتخلص من فتنته، وكذلك بعد عودة السلطان غياث الدين إلى قونية ويتزوج فيها حيث سوف ينجب ثلاثة أبناء فيما بعد، كما تزوج تورغوت أيضاً من إيكيز خان، ويواصل ارطغرل سعيه في مقاومة الصليبيين والمغول، بعد موت السلطانة حليمة عقب ولادتها عثمان، تابعوا معنا متابعة أولاً بأول لكل جديد فيما يخص أخبار مسلسل قيامة أرطغرل، ومواعيد إذاعة الحلقات الجديدة.