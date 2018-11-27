ينتظر جمهور عريض موعد إذاعة قيامة ارطغرل الحلقة 125 الجزء الخامس بفارغ الصبر، فالمسلسل الشيق ينتظره الكثيرون لأهميته التاريخية وتناسق وقوة حلقاته الشيقة، فهو يحكي عن حقبة تاريخية من أهم الفترات التي أثرت على العالم أجمع وهي تكون الدولة العثمانية، وما شهدته هذه الفترة من مؤامرات وخطط لتولي المناصب، وتمكن مسلسل ارطغرل من النجاح ليس في تركيا فقط ولكن على مستوى الشرق الأوسط كله وخاصة الوطن العربي وحصد العديد من المشاهدات خاصة بمصر والسعودية والإمارات وقطر.

وتنقل قناة تي أر تي التركية أحداث المسلسل كل يوم أربعاء، وستذاع غدا الحلقة 125 على شاشتها مع الترجمة، ويعتبر مسلسل أرطغرل هو مسلسل تاريخي يتكون من 5 أجزاء، تم عرض الأربعة أجزاء بنجاح والآن يبدأ الموسم الخامس حيث الحلقة 125 وتبلغ مدة إذاعة الحلقة نحو ساعتين وهو الأمر الذي جذب الكثير من المشاهدين بالإضافة إلى قصر الفقرات الإعلانية بين الفواصل.

أحداث قيامة ارطغرل حلقة 125

يرغب غوندوز في الخروج من القلعة لتنظيف اسمه واسم أبيه، ويخرج بالفعل إلى الغابة، ولكن تصبح حياته في خطر.

يظهر ارطغرل وفي يده خنجر غوندوز الذي قتل به أومور، مجتمعًا برجال اللحى البيضاء، ليشرح لهم وجود خطورة على حياة ابنه غوندوز.

تتمكن إيلبلغي من القبض على غوندوز وترفع عليه السيف لقتله.

ملخص أحداث قيامة ارطغرل الحلقة 124:

يأمر ارطغرل بحبس ابنه غوندوز، وذلك بعد عدم إجابته عن سؤال أين كان وقت حاث أورمور، فيفضل بقاء سر حبه لإيرين عن إثبات براءته.

تحاول إيلبلغي طعن غوندوز بعد أن أهانها، إلا أن الطعنة تأتي خطأً في أرطغرل وتتسبب في جرحه.

يتمكن غوندوز من الهرب من سجن أبيه بمساعدة أحد رجال دراغوس.

يتحالف أرطغرل مع أورمور.

مسلسل ارطغرل:

يذاع مسلسل أرطغرل التركي كل يوم أربعاء على قناة تي أر تي الأولى التركية في تمام الساعة 10 بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة 8 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 6 بتوقيت جرينتش .

مواعيد عرض المسلسل

قناة دعوة:

الخميس من كل أسبوع 8:00 مساءاالج

معة (إعادة) الساعة 12:30 ظهرا

قناة اليرموك:

الخميس 7 مساءاً بتوقيت م

صر، 8 مساءا بتوقيت السعوديةال

جمعة (إعادة) 1:00 ظهراالسبت (إعادة ثانية) 3:30 عصرا

القنوات الناقلة لارطغرل:

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب قطر 10971 27500 عمودي فور شباب 11316 27500 عمودي دعوة 10727 27500 أفقي وطن 11012 27500 أفقي

ويأتي مسلسل ارطغرل على رأس المسلسلات التركية التي يتم عرضها خلال الفترة الحالية، حيث يصور المسلسل الأحداث التاريخية التي اشتملت عليها الدولة الإسلامية في القرن ال13، ويصور المسلسل الصراع الدائر بين الخير والشر على مر العصور، وقد بدأ عرض المسلسل في عام 2014، واستمر عرض الأجزاء الأول والثاني والثالث خلال تلك الفترة، ويتم هذا العام عرض حلقات الجزء الرابع من مسلسل ارطغرل.

تردد قناة trt:

القمر التردد الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ TURKSAT 11042 8400 عمودي 5/6 TURKSAT 10928 3000 عمودي 5/6

مسلسل ارطغرل الحلقة 124 واحد من أروع المسلسلات التركية، والتي تقوم بتجسيد أحداث تاريخية ترجع إلى القرن ال13، ويسعى الجميع لمتابعة حلقات المسلسل صاحب الشهرة الواسعة، كما يبحث الكثير عن بعض الحلقات السابقة والتي لم تسنح له الفرصة لمشاهدتها، ولهذا فإن موقع النور يتيح إمكانية مشاهدة حلقات المسلسل بتقنية عالية HD، ويتيح الموقع كذلك إمكانية متابعة الحلقات السابقة من مسلسل ارطغرل والتي يوفرها الموقع كاملة مترجمة وبدون أي فواصل إعلانية.