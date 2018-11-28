مسلسل ارطغرل الحلقة 125 الجزء الخامس على قناة TRT1 تشاهدونها مترجمة للعربية عبر موقع النور

يتم استئناف عرض المسلسل التركي الشهير مسلسل ارطغرل من قبل موقع النور مترجماً للغة العربية، والذي بدأ بعرض الجزء الرابع منه منذ حوالي سنة، ليقوم موقع النور مساء الأربعاء بعرض الحلقة 125 قيامة ارطغرل، التي تعد الحلقة الرابعة من الموسم الخامس، وذلك بعد أن يتم عرض الحلقة على القناة التركية TRT1، كما تقوم قناة دعوة الفضائية مساء الخميس الذي يليه بعرض الحلقة 125 مسلسل قيامة ارطغرل مترجمة للعربية، يذكر أن المسلسل يذاع العرض الأول له عبر القناة التركية المعروفة تي ار تي، وذلك يكون يوم الأربعاء من كل أسبوع في الثامنة والنصف في المساء، ويتم إعادة نفس الحلقة من مسلسل قيامة ارطغرل مترجمة للعربية، في يوم الخميس التالي، في تمام الثامنة على شاشة قناة الدعوة، وهي النسخة التليفزيونية الوحيدة المترجمة للحلقات الجديدة أسبوعياً.

كما يمكنكم أيضاً متابعة حلقات الأجزاء الأخرى السابقة، على عدة قنوات فضائية مثل، قناة الشرق وقناة اليرموك وقناة فور شباب وقناة قطر الفضائية، حيث تعرض مترجمة للغة العربية الفصحى، وسوف نرفق لكم في مقالتنا مواعيد عرض الحلقات على تلك القنوات الشهيرة، كما سوف نقدم لكم ملخص الأحداث التي تقع في الحلقات المقبلة من المسلسل، خصوصاً بعد عرض برومو الأحداث الجديدة الذي انتظره الجمهور العربي بفارغ الصبر، وقد انتظر المشاهد العربي على أحر من الجمر عرض البرومو التشويقي للموسم الخامس، وقد استقرت الشركة المنتجة على عمل الجزء الخامس للمسلسل للانتهاء من سلسلة أحداث قيامة ارطغرل، ثم التوجه لإنتاج قيامة عثمان.

عرض مسلسل ارطغرل على موقع النور

تعرض النسخة المترجمة للغة العربية، من مسلسل قيامة ارطغرل، من خلال موقع النور الخاص بالأعمال الدرامية المترجمة على الانترنت، وبذلك يمكن لعدد كبير من متابعي المسلسل التركي الشهير في الوطن العربي، أن يتابعوا جميع الحلقات مترجمة للغة العربية بكل سهولة، وكان في البداية يتم البث بعد مرور يوم من عرض الحلقة في تركيا، والآن حصل موقع النور على حق البث مباشرة بعد عرض الحلقة على قناة تي أر تي التركية، ولا يستغرق الأمر الكثير من الوقت لإنهاء عملية الترجمة، وينتظر الكثير من محبي قيامة ارطغرل على أحر من الجمر موعد عرض الحلقات عبر موقع النور، أما لمتابعة القناة الأصلية للمسلسل، تأتيكم قناة trt1، على التردد 10928، عبر قمر الترك سات، مع استقطاب عمودي ومعامل ترميز 3000.

عرض حلقة ارطغرل 125

يقدم لكم موقع النور يوم الأربعاء، الحلقة 125 مسلسل ارطغرل مترجمة للغة العربية الفصحى، ويمكن للمشاهد العربي، متابعتها في الثامنة من مساء يوم الأربعاء، أو فجر الخميس على موقع النور، أو في مساء الخميس على قناة دعوة الفضائية، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر، وهي الترجمة العربية الوحيدة للحلقة الجديدة، التي تعرض على شاشة قناة TRT الأولى التركية، على شاشات التلفاز، والتي تعرض بعدها بيوم، نظراً إلى استغراق الوقت في عملية الترجمة، ويعد ذلك المسلسل قيامة ارطغرل، هو أحد أنجح المسلسلات التركية، وقد فاقت شهرته شهرة العديد من المسلسلات الأخرى، وانتشر بين الدول العربية والشرقية بشكل كبير، كانتشار النار في الهشيم، ومن أمثلة الدول التي يذاع فيها مسلسل قيامة ارطغرل باهتمام، مصر وإيران ورومانيا وروسيا والمجر وأوكرانيا وبالطبع تركيا، تدور أحداث القصة في منطقتي أنطاكية وحلب، حيث تجد هجمات التتار والصليبين اجتاحت جنوب شرق قارة آسيا.

من أبرز الأحداث التي ظهرت في الحلقات السابقة من الموسم الخامس هي إصابة عثمان بن ارطغرل.

حيث يتشابك عثمان مع بعض قطاع الطرق الذين حاولوا التعدي على رجل عجوز ضعيف.

يعود عثمان مصاباً إلى القبيلة ويتم علاجه تحت إشراف الطبيب أرتوك.

بعد ذلك تم اكتشاف أن كل تلك الحادثة كانت مدبرة للنيل من عثمان من قبل بعض الخونة في القبيلة.

بينما تصل إلى ارطغرل أخبار المغول الذين هاجموا أراضي الدولة السلجوقية، مما يجعله يتحرك للقتال ضدهم.

تكون الغلبة للمغول في البداية حيث يتمكنون من دحر جيش أرطغرل واختطافه.

يحاول قائد المغول ذبح أرطغرل ولكن أحد الرجال الأوفياء لارطغرل يقوم بإنقاذه.

وفي حلقة هذا الأسبوع الجديدة التي تحمل رقم 125 تبدأ تحركات أرطغرل من أجل الانتقام من قائد القوات المغولية في أرضه، حيث يقوم بالفعل بقتل كارا، ذلك الرجل الذي قتل بعض الناس من القبيلة بعد أن ظهرت منهم علامات الرفض والاعتراض على الزيادة التي وضعت من قبل المغول على قيمة الضرائب وأسعار السوق، كما يظهر خلاف بين ارطغرل وايلبيغي التي تقرر الانتقام من جوندوز ابن ارطغرل الذي تعتقد أنه قتل والدها، في الوقت الذي يؤكد فيه ارطغرل أن هذا لا يمكن أن يكون قد حدث من جوندوز، ويحاول ارطغرل إثبات براءة ابنه جوندوز بشتى الطرق.

برومو الحلقة الجديدة

قام موقع النور من خلال الحساب الرسمي عبر موقع تويتر بالإعلان عن برومو الحلقة رقم 125 من المسلسل، ويحمل ذلك الإعلان الترويجي للحلقة الثالثة من الجزء الخامس من قيامة ارطغرل الكثير من الأحداث الجسام، ويظهر من الأحداث نشوب بعض الخلافات بين أرطغرل وابنه بسبب تلك الفتاة التي تظهر لأول مرة في الموسم الخامس، وقد أثار ذلك البرومو انتباه الجماهير المحبة للمسلسل، مما جعلهم ينتظرون عرض الحلقة على أحر من الجمر، كما سوف يتعرض الطفل عثمان ذو الخمسة عشر عاماً إلى بعض المكائد التي تحاك للتخلص منه من قبل الأعداء، وبالفعل يتم استدراجه للنيل منه في وسط الغابة، وسوف يهجم عليه مجموعة من الأعداء وهو أعزل، ولكن أرطغرل يظهر في الوقت المناسب لإنقاذ ابنه الصغير.

ومن الجدير بالذكر أن الفتاة التي تظهر لأول مرة في الموسم الخامس هي الممثلة هاندا سورال، وهي تجسد شخصية الفتاة التي سوف يحبها أرطغرل في هذا الجزء، حيث تقوم بهذا الدور بدلاً من السلطانة حليمة التي توفيت في نهاية الموسم الماضي، وقد لاحظ الكثير من الناس ذلك الشبه الكبير بينها وبين الممثلة التي قامت بدور حليمة، وقد كان ذلك الأمر سبباً في جذب انتباههم لتلك الشخصية، ومن أكثر الأمور المشوقة التي تقع في الموسم الجديد أن تلك المرأة هي قريبة ألد أعداء أرطغرل.

حلقات مسلسل ارطغرل

تجذب حلقات مسلسل ارطغرل انتباه حوالي 3 مليارات من المتابعين حول العالم.

والتي تعرض بمعدل حلقة كل أسبوع حيث يستمر عرضها لمدة تصل إلى الساعتين والنصف.

كما يتم العمل على صناعة وتجديد أعمال الديكور في الموسم الجديد من المسلسل.

وقد شغل مسلسل قيامة ارطغرل اهتمام الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

خصوصاً من متابعي الدراما التركية، وقد برز ذلك الاهتمام بعد بداية عرض الجزء الرابع منه.

حيث يحتوي ذلك المسلسل التركي الشهير على مادة تاريخية، تخص فترات ما قبل قيامة الخلافة العثمانية، على يد القائد ارطغرل.

وتسرد بشكل درامي قصة البطل ارطغرل، الذي حرر الأراضي من هجمات الصليبيين والتتار والروم.

على الرغم من تنوع الأعمال الدرامية التي تعرض السير الذاتية، إلا أن قصة وروح هذا العمل، قد جعلته يحتل المركز الأول.

مسلسل ارطغرل يتصدر قوائم تركيا:

كما استطاع المسلسل التركي الناجح عالمياً قيامة ارطغرل، أن يسيطر على جميع القوائم والمراكز في الدراما التركية نفسها، من حيث الأكثر والأعلى مشاهدة وربحا، كما نال المسلسل اهتمام الرئيس التركي نفسه، رجب طيب أردوغان، وقام الرئيس التركي بحضور حفل استعراضي غنائي لذلك المسلسل، قد أقيم منذ فترة في تركيا، مما أدى إلى تشجيع فريق العمل على التطوير من أدائهم للأفضل، وتم تصوير أحداث مسلسل قيامة ارطغرل، في قرية ريفا، التي تطل سواحلها الفاتنة على سواحل البحر الأسود، في منطقة بيكوز في مدينة اسطنبول التركية، وقد اضطر فريق العمل في الفترة الماضية، إلى إيقاف تصوير مشاهد وحلقات المسلسل، بسبب اندلاع حريق فجائي في موقع التصوير الرئيسي، ولكن بالفعل تم تفادي الخسائر، واستكمال التصوير بشكل طبيعي.

ومع شهرة مسلسل قيامة ارطغرل وانتشاره في الكثير من البلدان والقارات، ثم ترجمته إلى الكثير من اللغات، كان لابد من وجود منصة عالمية تتابع مع الجمهور مواعيد عرض حلقات المسلسل الجديدة، كما تقوم بإخبار الجمهور بالقنوات التي تعرض كافة حلقات المسلسل، وها هو تطبيق أرطغرل شاه الذي انتشر حديثاً عبر الأندرويد ليقوم بتلك المهمة والذي لقى رواجاً كبيراً بين عشاق المسلسل من أجل متابعة تلك المعلومات الهامة عن مسلسلهم المفضل.

الحلقة 122 قيامة ارطغرل

تعد الحلقة 122 هي أول حلقة يبدأ بها الموسم الجديد وتقع أحداثها في فترة زمنية مختلفة عن الموسم الماضي.

وتظهر في قيامة ارطغرل، عقلية القائد الفاتح الشجاع، الذي يمهد لتأسيس الخلافة العثمانية الواسعة.

تلك الإمبراطورية التي سوف تنطلق من أنطاكيا، وتتشعب في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وجزء من أوروبا.

وتصل بعد ذلك إلى مصر وشمال إفريقيا أيضاً، ويستمر مجدها لفترة تصل إلى ستة قرون.

وعليك عزيزي المشاهد، أن تدرك أن قيامة ارطغرل الجزء الخامس سوف يشهد تغير مجريات الأحداث.

حيث سوف يتم تركيز الأحداث فيه على بعض الهزائم التي طالت جيش ارطغرل، في تلك الفترة التاريخية.

إلى جانب إبراز محاولات قتل وغدر كبيرين، قد حدثت في أوساط السلاطين والأمراء.

وكان الموسم الأول من المسلسل قد بدأ في 10 ديسمبر من عام 2014، وبذلك فإن عرض المسلسل يقترب من فترة الأربع سنوات.

حيث وصلت حلقات الموسم الأول 26 حلقة، أما الثاني فقد كان أطولهم 35 حلقة، والموسم الثالث ذو 30 حلقة.

ارطغرل موقع النور

ويقدم لكم موقع النور الإلكتروني، جميع حلقات مسلسل قيامة ارطغرل التركي لجميع أجزائه الأربعة، وبجودة عالية للحلقة HD، كما يعد هو المصدر الأول للحلقات المترجمة من ذلك المسلسل، تليه قناة الدعوة، ولكنها تعرض المسلسل متأخراً بيوم كامل عن موعد العرض الأصلي، لذا يتوجه جميع عشاق ارطغرل أولاً إلى موقع النور، حيث يبقون على أحر من الجمر في كل أسبوع لمتابعة الحلقة الجديدة، وميزة ذلك الموقع أنه مجاني تماماً ومفتوح طوال اليوم، ليس فقط لعشاق قيامة ارطغرل، بل لكافة محبي العمل الفني التركي الدرامي الهادف، وهو موقع إلكتروني يتبع شركة ميثاق الخاصة بالإنتاج الإعلامي في الوطن العربي، يمكنكم معرفة الرابط الخاص بالموقع بسهولة من البحث على جوجل.

مواعيد عرض المسلسل:

نقدم لكم مواعيد عرض مسلسل ارطغرل على جميع القنوات الفضائية التي تقدم لكم حلقاته المترجمة للعربية، ويمكنكم متابعة المسلسل عبر شاشة قناة دعوه التي تقدم الحلقات الجديدة، كما تقوم قناة اليرموك أيضاً بعرض حلقات الموسم الخامس مترجمة للغة العربية، أما قناة فور شباب وقناة قطر فإنهما يقدمان حلقات المواسم الماضية من مسلسل ارطغرل.

تتابعون أحدث حلقات مسلسل ارطغرل أسبوعياً يوم الخميس على شاشة قناة دعوة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

في حالة عدم مشاهدة الحلقة في ذلك الموعد يمكنكم متابعة موعد الإعادة يوم الجمعة في تمام الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

كما يوجد موعد آخر لإعادة الحلقة يوم السبت، حيث تأتيكم الحلقة في تمام الرابعة عصراً بتوقيت السعودية.

وأيضاً قناة فور شباب، التي تقدمه في التاسعة مساءً، يوم الأحد بتوقيت مصر، وتعاد يوم الإثنين 9 صباحاً.

وتتوفر تلك الباقة الفريدة من القنوات على النايل سات، وهي قنوات مفتوحة غير مشفرة.

كما تقوم قناة قطر الفضائية بعرض المسلسل طوال أيام الأسبوع ماعدا الخميس والجمعة.

وذلك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

أما قناة اليرموك فإنها تقدم لكم المسلسل يوم الخميس في السابعة مساءً بتوقيت مصر.

وسوف يعرض موقع النور هذا الأسبوع، الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة ارطغرل، والتي تحمل الرقم 125.

قيامة ارطغرل الموسم الماضي

ومع وجود عدة عناصر أهمها الإثارة والتشويق والحبكة الدرامية الممتازة، يسيطر المسلسل حالياً على قائمة أكثر المسلسلات التركية مشاهدة حول العالم، يتم تصوير أحداث المسلسل في إحدى القبائل المطلة على البحر الأسود والتي تسمى ريفا، ويتمتع المسلسل بمشاركة كوكبة من أشهر الممثلين والنجوم الأتراك، حيث شاركت إسراء بيلغيتش في المواسم الأربعة الماضية من المسلسل بدور السلطانة حليمة، بينما قامت هوليا داركان بدور الأم هايمه، وقام جنكيز جوشكون بدور القائد تورغوت ألب، أما شخصية المقاتل نويان فقد قام بتجسيدها الممثل باريش باشقجي.

وقد اهتمت جميع وسائل الإعلام التركية وكذلك الحكومة بالمسلسل، وعلى رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقد استطاع مسلسل قيامة ارطغرل، وخصوصاً جزئه الرابع، تحقيق انتشار كبير بين محبي الدراما التركية، وقد جذب الجزء الرابع أنظار الكثيرين، حيث تشتد المحن والصراعات، وتتفاقم الأزمات، وقد برع الممثل التركي الشهير إنجين ألتان في دور أرطغرل كثيرا، وهو أول دور تاريخي له، كما شاركته البطولة، إسراء بيلغيتش، وأيضا هوليا داركان.