مسلسل ارطغرل الحلقة 125 مترجمة للعربية الجزء الخامس تتابعونها على موقع النور وقناة دعوة الفضائية

ينتظر العديد من محبي الدراما التركية، عرض مسلسل ارطغرل الجزء الخامس، حيث يقوم موقع النور بعرض الحلقات الجديدة من قيامة ارطغرل الموسم الخامس أولاً بأول ومباشرة بعد عرض الحلقة الأصلية على شاشة قناة تي ار تي التركية 1، وقد تم عرض حلقات الجزء الرابع من قيامة ارطغرل على مدار الفترة السابقة، في تمام الثامنة والنصف مساءً على قناة trt1 وبعدها على موقع النور، كما عرضت أيضاً نفس الحلقات، في تمام الثامنة والنصف على قناة دعوة الفضائية، وتذاع الحلقة مترجمة للعربية على موقع النور وتحت إشراف نخبة من أفضل المترجمين المحترفين، وسوف تكون الحلقة 125 من المسلسل هي رابع حلقات الموسم الخامس الذي انتظره جميع متابعي المسلسل لفترة طويلة.

تحمل لنا حلقات هذا الموسم في طياتها وأحداثها الكثير من الإثارة والتشويق، التي سوف تخطف أنفاسكم، خصوصاً بعد الإستعدادات التي تحضر لها الشركة الخاصة بإنتاج المسلسل، وقد تم التجهيز لتصوير تلك الأحداث بكل الإمكانيات اللازمة، وقد جاء برومو الحلقة الجديدة حاملاً معه الإعلان عن أحداث مثيرة في انتظاركم عند عرض الحلقة، وتعبر أحداث الموسم الجديد عن فترة زمنية تتجاوز 15 عاماً عن الأحداث التي انتهى عندها الموسم الماضي.

مسلسل ارطغرل 125

الحلقة 125 هي رابع حلقات الجزء الخامس من المسلسل العظيم قيامة ارطغرل، والذي انقطع عرضه منذ فترة بعد الانتهاء من عرض الجزء الرابع، حيث أشارت الأنباء في الفترة السابقة أن المسلسل سيعود بثه من جديد مع بداية الشهر الحالي “نوفمبر” في الأسبوع الأول وفقا للتصريحات، وكان هذا النبأ ساراً جداً لكل عشاق ومتابعي المسلسل الرائع “قيامة ارطغرل” ونحن بالطبع نتمنى لكم مشاهدة طيبة لأحداث المسلسل.

وتبدأ أحداث الجزء الخامس حاملة معها خبر وقوع بعض المناطق التابعة لحكم الدولة السلجوقية في أيدي القوات المغولية.

ويحاول أرطغرل برفقة رجال قبيلته وجيشه أن يتشابك مع المغول لاستعادة تلك المناطق.

مما يسفر عن وقوع أرطغرل في قبضتهم كرهينة وأسره ومحاولة قتله بالسيف.

كما تبدأ شخصية عثمان بن أرطغرل في الظهور، حيث تتسم بالشجاعة والمغامرة وحماية الضعيف.

وفي الحلقة الثانية من المسلسل تزداد جرائم المغول ضد سكان القبيلة.

حيث يقومون بفرض الكثير من الأسعار العالية والضرائب الظالمة على الناس.

ومع كثرة الشكوى والاعتراض يقوم المغول بقتل المعترضين في مشهد يندى له الجبين.

وبالطبع فإن أرطغرل سوف ينتقم من هؤلاء القتلة الظالمين وبالأخص يقوم بقتل المغولي كارا.

كما سوف تزداد إثارة الأحداث في الوقت الذي يهدد فيه جوندوز والد ايلبيغي بالقتل.

وبالفعل يتم اكتشاف مقتل والد ايلبيغي مع وجود خنجر جوندوز بجانب جثمان المقتول.

مما يجعل ايلبيغي تتمسك بالانتقام من جوندوز ابن ارطغرل في الوقت الذي يحاول فيه ارطغرل إثبات براءته.

يمكنكم من خلال موقعنا معرفة مواعيد عرض الحلقات وكذلك القنوات الناقلة للمسلسل، حيث توجد قنوات تقدم لكم الحلقات الجديدة من المسلسل، كما توجد قنوات أخرى تعرض حلقات المواسم الأربعة الماضية فقط، ولكن يمكنكم معرفة المزيد من التفاصيل الخاصة بمسلسل قيامة ارطغرل من خلال تحميل تطبيق أرطغرل شاه، الذي تجدونه متوفراً لنظام الأندرويد على play store، ويمكنكم تحديد التطبيق بسهولة حيث سوف تجدونه يحمل شعار أرطغرل.

قيامة ارطغرل الجزء الرابع

سوف تجدون جميع الحلقات الخاصة بالموسم الماضي مترجمة على موقع النور، بجودة عالية HD، ويعرض هذا المسلسل التركي، أحداثاً تاريخية بشكل درامي مشوق، قد حدثت بالفعل في القرن الثالث عشر الميلادي، تدور تلك الأحداث حول ما قبل نشأة وقيامة الدولة العثمانية، على يد عثمان الأول بن أرطغرل، والتي استمر بعد ذلك حكمها في تركيا، واتجه لدول الشرق الأوسط، ومصر وشمال إفريقيا، ليستمر قرابة 600 عامٍ من الحكم، وتقع الأحداث في تلك الحقبة الزمنية، بين مدينتي أنطاكية وحلب، حيث كان ارطغرل يبحث مع قبيلته المكونة من حوالي 400 خيمة عن الاستقرار على أرض ما، وقد تبلورت تلك الأحداث جلياً في الجزء الأول من المسلسل المكون من 26 حلقة، والتي جذبت لها اهتمام الجمهور، ويعتقد الكثير من الجمهور أن الجزء الرابع هو أفضل الأجزاء حالياً لأنه كان يتمتع بالحماس والتركيز على الكثير من الخونة في ذلك العصر.

نجاح كبير لمسلسل قيامة ارطغرل

وقد بدأت إذاعة حلقات مسلسل ارطغرل منذ عام 2014.

كما نجح المسلسل في جذب اهتمام الكثيرين عبر الوطن العربي، ودول شرق أوروبا، وحصد العديد من المراكز والجوائز.

ونال المسلسل اهتمام الحكومة التركية، متمثلة في رئيسها رجب طيب أردوغان، الذي حضر حفلة استعراضية للمسلسل.

كما يظهر الاهتمام بإخراج المسلسل في أفضل صورة، من قبل طاقم العمل الذي يوفر العوامل اللازمة لإقناع المشاهد.

والاستعانة بحيوانات الماعز والغنم، وطيور العندليب، في المشاهد المختلفة.

لمشاهدة حلقات الجزء الخامس يمكن البحث عن موقع النور باستخدام جوجل وسوف تجدونه بسهولة.

وقد أصبح بطل المسلسل إنجين ألتان، الممثل الأعلى أجراً بين كل نجوم تركيا الآن.

حيث قام بتأدية دور الفارس أرطغرل على أكمل وجه، حتى أصبح نموذجاً يحتذى به من قبل الشباب.

ومن أبرز النجوم في المسلسل النجم جنكيز جوشكون الذي برع في تأدية دور الفارس تورغوت ألب.

كما برعت النجمة هوليا داركان في تأدية دور الأم هايمه في جميع أجزاء المسلسل.

ومن الوجوه الجديدة التي تطل علينا في الموسم الجديد، الممثلة التركية هاندا سورال، وتقوم هاندا بتجسيد شخصية شقيقة واحدٍ من أكبر أعداء ارطغرل في الموسم الجديد، وتتجلى إثارة الأحداث في الحلقات الجديدة عندما يقع ارطغرل في حب تلك المرأة بعد وفاة زوجته حليمة في الموسم الماضي، وسوف تكون تلك المرأة محل نشوب الكثير من الأحداث فيما بعد.

شعبية مسلسل قيامة ارطغرل

استطاع مسلسل قيامة ارطغرل جذب اهتمام الجمهور التركي، وخاصة كما ذكرنا رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، وذلك بالإضافة إلى، حضور رسمي من السيد رئيس الإذاعة والتليفزيون التركي، إلى موقع التصوير، لمتابعة تصوير بعض المشاهد من الحلقات، والتي استغرقت زيارته وقتها حوالي ست ساعات كاملة، كما أنه بعد انتهاء أحداث الجزء الرابع في شهر يوليو من عام 2018 الحالي، تم العمل على الموسم الخامس الذي عرضت أولى حلقاته هذا الشهر، ويعرض المسلسل أسبوعياً، على قناة تي آر تي 1، والتي يمكنكم متابعة بثها عبر القمر الصناعي ترك سات، من خلال التردد التالي، 11042 عمودي، معدل الترميز 8400.

أما بالنسبة إلى مسلسل قيامة عثمان الذي سوف يحكي حياة الفارس عثمان بن ارطغرل الذي أسس دولة الخلافة العثمانية، فإنه سوف يتم إنتاجه بعد الموسم الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل، حيث يتوفى الغازي ارطغرل ويستكمل عثمان مسيرة والده، ومن المقترحات الموجودة على الساحة الآن أن الممثل بوراك أوزجفيت سوف يقوم بتأدية دور عثمان عندما يكبر، ولكن ذلك الأمر ليس مؤكداً بعد.

مواعيد عرض مسلسل ارطغرل

نقدم لكل عشاق مسلسل ارطغرل ، مواعيد عرض المسلسل، على مختلف الشاشات العربية:

، مواعيد عرض المسلسل، على مختلف الشاشات العربية: يعرض مسلسل قيامة ارطغرل على قناة الشرق، طوال أيام الأسبوع، في تمام الحادية عشر مساءً.

ويعاد على نفس القناة يومياً في الثالثة عصراً بتوقيت مصر.

وأيضا في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت مصر، على شاشة قناة فور شباب.

وتعاد الحلقات على قناة فور شباب في الساعة الثانية صباحاً، والتاسعة صباحاً من يوم الإثنين.

جميع التوقيتات المذكورة فهي تكون على حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

أما قناة قطر فإنها تعرض الحلقات من السبت إلى الأربعاء في التاسعة بتوقيت مكة، والإعادة في اليوم التالي الساعة 12 ظهراً.

أما قناة دعوة تنفرد على شاشات التلفاز بعرض حلقات الموسم الجديد.

فهي تعرض الحلقة الجديدة أسبوعياً، يوم الخميس في تمام الثامنة مساءً، والإعادة ظهر الجمعة 12:30.

ويمكنكم متابعة العديد من البرامج الأخرى على شاشة قناة دعوة، حيث تقدم برنامج أنوار النبوة الذي يقدم لنا دروساً وعبراً من سيرة أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، كما تعرض برنامج قضايا إسلامية الذي يطرح العديد من القضايا والأحداث التي تخص الشأن الإسلامي الحالي، كما يتم أيضاً إذاعة برنامج صحابيات الذي يقدم سرداً مشوقاً لحياة النساء المؤمنات في عهد النبوة، ويتم أيضاً عرض شعائر الصلوات على الهواء مباشرةً، ومن أبرز ما يتم عرضه هو شعائر صلاة الجمعة أسبوعياً، ومن خلال موقع قناة دعوة الإلكتروني تتابعون البث التجريبي المباشر للقناة.