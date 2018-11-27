ينتظر عشاق المسلسلات التركية بفارغ الصبر مسلسل ارطغرل الحلقة 125 الموسم الخامس على موقع النور وقناة trt التركية ، كما أتينا إليكم بملخص سريع عن أهم أحداث حلقات الموسم الماضي لمسلسل ارطغرل، سنقوم كذلك بوضع ملخص بأحداث الحلقة الرابعة من الموسم الجديد، ويقوم موقع النور بنقل حلقات المسلسل فور طرحها على القنوات الرسمية، كما تقوم عدة قنوات بعرض مسلسل ارطغرل منها قناة اليرموك وقناة دعوة، ويضم مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الكثير من الأحداث الشيقة والمثيرة، وقد نجح المسلسل خلال فترة عرضه في جذب الكثير من المشاهدين، حتى أصبح المسلسل يمتلك قاعدة عريضة من المشاهدين داخل الوطن العربي وخارجه.

ويعتبر مسلسل ارطغرل واحد من أعظم المسلسلات التاريخية التي أنتجتها تركيا، حيث يصور المسلسل أحداث تاريخية ترجع إلى القرن ال13، وأحداث الصراع الدائر بين الخير والشر خلال تلك الفترة، هذا وقد بدأ عرض أول حلقات الجزء الأول للمسلسل في عام 2014، واستمر عرض حلقات المسلسل على مدار تلك الفترة حتى عامنا هذا، وقد تمكن المسلسل خلال تلك الفترة من تحقيق نجاحات عظيمة وجمع قاعدة عريضة من المشاهدين والمتابعين.

مسلسل ارطغرل الحلقة 125 أهم الاحداث التي وردت بإعلان الحلقة

تتمكن إيلبلغي بمساعدة أعوان دراغوس من إيجاد غوندوز في الغابة، وذلك بعد أن تمكن غوندوز من الهرب لمحاولة تنظيف اسمه واسم أبيه.

يشبع رجال إيلبلغي غوندوز ضربًا، وتحاول إيلبلغي قتل غوندوز وقطع رأسه، فعل تنجح.

ملخص أحداث الحلقة 124

الحلقة 124 إحدى حلقات المسلسل التاريخي “قيامة ارطغرل”، ونقدم لكم أهم ملخص ارطغرل 124:

يهين غوندوز أيلبلغي مما يجعلها تجهر عليه بخنجرهاـ فتأتي الضربة بالخطأ في أرطغرل فتتسبب بجرحه.

تسأل إيلبلغي غوندوز عن مكان وجوده وقت حادث أبيها، فلايجيب غوندوز حفاظًا على سر حبه لإيرين فتتأكد التهمة عليه أيضا.

يسأل ارطغرل ابنه على انفراد عن مكان تواجده وقت الحادث فلا يجيبه.

يخرج ارطغرل مسرعا بحثا عن عثمان وسافجي.

ينجح ارطغرل في تخليص سافجي من الأسر ويوبخهما على عدم التزامهما بتعليماته.

ارطغرل موقع النور:

بدأ عرض مسلسل أرطغرل التركي في شهر ديسمبر من عام 2014 على قناة تي أر تي الأولى التركية في جزئه الأول، وكانت تصل مدة الحلقة الواحدة إلى نحو ساعتين، وعقب ذلك بدأ عرضه لاقى المسلسل نجاحا باهرا حيث زادت نسبة المشاهدين والمتابعين له، حيث انهالت الدعوات على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة العمل على دبلجته أو ترجمته، وبالفعل استجابت قناة تي أر تي التركية وقامت بترجمة الحلقات مع استمرار عرضها إلى أن وصل عدد الحلقات إلى 124 حلقة بالجزء الخامس.

وخلال عرض الجزء الرابع وبالتحديد في يوم 25 من شهر أكتوبر الماضي تم إذاعة أولى حلقات الموسم الرابع وقد حققت مشاهدة بلغت نحو 10 ملايين مشاهد بتركيا وتصدر مسلسل أرطغرل في عمليات البحث على جوجل واليوتيوب وزادت نسبة المتابعين له إلى أن شملت العديد من الدول العربية ومصر والشرق الأوسط وفيما يلي بيان بالقنوات والتردد الخاص بكل قناة

مواعيد عرض المسلسل

قناة trt: الأربعاء من كل أسبوع 8:30 مساءاً بتوقيت مصر، 9:30 بتوقيت السعودية، 10:30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

قناة دعوة: الخميس من كل أسبوع 8:00 مساءا، الجمعة (إعادة) الساعة 12:30 ظهرا.

قناة اليرموك: الخميس 7 مساءاً بتوقيت ، مصر، 8 مساءا بتوقيت السعوديةالجمعة (إعادة) 1:00 ظهرا، السبت (إعادة ثانية) 3:30 عصرا.

قناة فور شباب: الأحد الساعة 9:00 مساءا بتوقيت مصر، 10:00 بتوقيت السعودية الإثنين (إعادة أولى) 2:00 صباحا بتوقيت مصر، 3:00 بتوقيت السعودية الإثنين (إعادة ثانية) 9:00 صباحابتوقيت مصر، 10:00 بتوقيت السعودية

قناة وطن: الخميس الساعة 10:00 مساءا بتوقيت مصر، 11:00 بتوقيت السعودية.

قناة الشرق: يوميا الساعة 11:00 مساءا، الإعادة 3:00 عصرا بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة للمسلسل:

القناة التردد معدل الترميز قطر 10971 عمودي 27500 فور شباب 11316 عمودي 27500 دعوة 10727 أفقي 27500 وطن 11012 أفقي 27500

تردد قناة trt: