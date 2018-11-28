قيامة ارطغرل الحلقة 125 مترجمة للعربية الجزء الخامس تُعرض على قناة TRT1 وينقلها لكم موقع النور

الحلقة 125 من مسلسل قيامة ارطغرل تعرض على موقع النور، كما يتم عرضها أيضاً على شاشة قناة دعوة، وهي حلقة جديدة ينتظرها العديد من عشاق المسلسل التركي الشهير قيامة ارطغرل، حيث يمكنكم جميعاً، متابعة حلقات مسلسل ارطغرل على موقع النور، يوم الأربعاء أسبوعياً، فهو الموقع العربي الوحيد، الذي قام بشراء جميع حقوق البث الحي، لحلقات مسلسل قيامة ارطغرل، وترجمتها للغة العربية الفصحى، تحت إشراف فريق ترجمة قوي خاص بالموقع نفسه، حيث يتم عرض الحلقات بجودة قوية، لضمان تمام المتعة للجمهور، ونقدم لكم في مقالتنا كافة التفاصيل الخاصة بالمسلسل من تصوير وكذلك الأحداث والمواعيد، وقد تم استئناف عرض الحلقات منذ أسبوعين، وذلك بعد انتظار طويل من الجماهير والمتابعين.

وتقوم قناة دعوة مساء الخميس في تمام الثامنة والنصف، بعرض قيامة ارطغرل الحلقة 125 المترجمة على شاشة التلفاز، وتستمر فترة عرض الحلقة، لما يقرب من ساعتين، أو ساعتين ونصف، كما هي العادة في هذا النوع من المسلسلات التركية، أما الإعادة تكون في ظهر اليوم الجمعة، وسوف تكون الحلقة الجديدة التي تحمل الرقم 125، حلقة مثيرة تخطف أنفاس متابعيها على حد وصف الشركة المنتجة على حسابها الرسمي على تويتر وفيس بوك، حيث تم الإعداد لتصوير فترة زمنية مليئة بالأحداث المؤثرة في الدولة الإسلامية آنذاك، وقد استطاعت حلقات الموسم الماضي من هذا المسلسل أن تحظى بنسب مشاهدة عالية خصوصاً الحلقة التي كان رقمها 96 التي كانت الأعلى في المشاهدة من بين باقي الحلقات.

قيامة ارطغرل الجزء الخامس

بدأ عرض حلقات مسلسل قيامة ارطغرل، منذ عام 2014، وتم صناعة ثلاثة أجزاء كاملة من المسلسل، حيث بلغ عدد حلقات الجزء الأول منه 26 حلقة انتهت في يونيو 2015، بينما كان الموسم الثاني هو أطولهم برصيد 35 حلقة انتهى في يونيو 2016، أما الموسم الثالث فقد كان 30 حلقة آخرها في منتصف يونيو 2017، لتأتي نهاية 2017 محملة ببداية الجزء الرابع، ذلك الموسم الذي تابعه الملايين من عشاق المسلسل عبر الدول العربية، وقد انتشر مسلسل ارطغرل في عدة بلدان حول العالم، أهمها بالطبع جميع الدول العربية، وروسيا وألبانيا والمجر وغيرها، واحتل قوائم المسلسلات الأعلى شعبية ومشاهدة في تركيا.

قيامة ارطغرل

ويتحدث المسلسل التركي قيامة ارطغرل، عن أحداث تاريخية تدور خلال حقبة زمنية مهمة جداً من التاريخ الإسلامي.

كانت تلك الأحداث في الفترة الواقعة في القرن الثالث عشر من الميلاد، حيث تكاثرت هجمات الصليبيين والتتار على أركان الدولة الإسلامية.

وتدور الأحداث في منطقة حلب وأنطاكية، وتبدأ معها تهيئة الأمور لنشأة الدولة العثمانية.

وكانت البداية مع إنقاذ جيش ارطغرل، لجيش السلطان علاء الدين من هجمة الصليبيين في الغابة.

مما جعل السلطان يكافئه بإعطائه بعض الأراضي والمقاطعات.

وكانت تلك الهدية صاحبة الفضل في استقرار أرطغرل وقبيلته، حيث أنها كانت تعاني من كثرة الانتقال وعدم الاستقرار.

ومنها تنطلق هجمات أرطغرل ضد الأعداء المتمثلين في الروم والصليبيين والمغول.

وبالطبع سوف تكبر تلك القبيلة وتصير موطناً ومكمناً لإعداد الطفل عثمان الذي سوف يؤسس لقيامة الخلافة العثمانية.

يعمل طاقم العمل تحت قيادة المخرج متين غوناي، كما تم صناعة الموسيقى التصويرية الحماسية للمسلسل بإشراف من ألباي غولتكين.

لمشاهدة الحلقة عبر موقع النور الشهير، يتم البحث عن اسم الموقع في جوجل لكي يظهر لكم مباشرةً.

بداية قيامة ارطغرل

بدأت بطولة الفارس أرطغرل، عندما يتلاقى جيش المسلمين، بقيادة السلطان علاء الدين، مع جيوش الصليبيين، ودخول جيش أرطغرل، لمساندة جيش علاء الدين، لأنه جيش الإسلام في ذلك الوقت، وبعد الانتصار، أعطى السلطان قطعا من المدن والأقاليم، لتكون تحت سيطرة أرطغرل، كمكافأة له على بسالته والولاء للسلطان، والتي انطلقت منها بطولة وكفاح أرطغرل، ومن بعده استطاعت ذرية أرطغرل من بعده، المتمثلة في عثمان بن أرطغرل، إنشاء الإمبراطورية العثمانية فيها، بل والتوسع في امبراطورية عظيمة تظل قائمة لمئات السنين، وقد استمر الجزء الأول الذي بدأ في آخر 2014، لمدة 26 حلقة كاملة، والذي بسببه قد لقى المسلسل رواجاً كبيراً.

نهاية الجزء الرابع

انتهت أحداث الموسم الرابع في شهر يوليو الماضي، وكانت أبرز التساؤلات حينها عما إذا كانت أحداث سيرة ارطغرل، سوف تنتهي بانتهاء الجزء الرابع، أم أن عشاق المسلسل سوف يكونون على موعد مع جزء جديد مثير ومشوق، وقد سيطر على ذلك الموسم من قيامة ارطغرل، إبراز مواطن الهزيمة والضعف والتشتت، التي انتابت الجانب الإسلامي أمام الجانب الأناضولي، مع بيان بحالات الخيانة والقتل والتربص، التي طالت الكثير وقتها من السلاطين الذين ماتوا شهداء، وكذلك بعض الأمراء، الذين تولوا السلطة من بعدهم، وكافة الأحداث الجسام التي خرج من رحمها تأسيس الإمبراطورية العثمانية.

أحداث الموسم الجديد

يبدأ الموسم الجديد بفترة زمنية مختلفة عن أحداث الموسم الماضي.

حيث يكبر الطفل الصغير عثمان ويصير شاباً يافعاً يساعد المحتاج بكل شجاعة.

وقد قام عثمان بالدفاع عن أحد الرجال الضعفاء في الغابة مما يؤدي إلى إصابته من قبل قطاع الطرق.

وسوف يتم علاج عثمان واكتشاف حقيقة أن ذلك التعدي عليه كان مدبراً بالفعل من أحد رجال القبيلة.

وتنتظر الدولة الإسلامية في ذلك الوقت الكثير من المناوشات والمواجهات مع المغول الذين تعدوا على أراضيها.

كما تظهر الفنانة هاندا سورال لتقوم بتمثيل دور الفتاة التي يحبها ارطغرل في هذا الموسم.

وتكون تلك الفتاة هي نفسها أخت عدو ارطغرل اللدود.

وقد لاحظ الجمهور الشبه الكبير بينها وبين الممثلة التي قامت بدور حليمة في الأجزاء الماضية.

وتبدأ المشاكل تظهر جلياً بين ايلبيجي وجوندوز الابن الأكبر لأرطغرل في الحلقات الجديدة.

حيث يقوم جوندوز بتهديد والدها بالقتل، وبالفعل يتم إيجاده مقتولاً بجوار سلاح جوندوز.

ويعلم المشاهدون أن تلك الحادثة قد تم تدبيرها من قبل أحد أعداء ارطغرل للنيل من ابنه، ولكن ايلبيجي تقرر الانتقام.

وتبدأ حياة عثمان بن أرطغرل تظهر بكل تفاصيلها في هذا الجزء، وذلك تمهيداً لتعلق الجمهور به ومعرفة كافة سمات شخصيته حتى يتم إنتاج موسم كامل خاص بقيامة عثمان ونشأة الدولة العثمانية بعد الانتهاء من قيامة ارطغرل الموسم الخامس، حيث بدأ الشيب يأكل رأس أرطغرل ويقترب موعد نهايته.

مسلسل ارطغرل

يشارك الفنان التركي، إنجين ألتان، في مسلسل ارطغرل بدور البطولة.

والذي قد برع فيه بشكل كبير، وبسببه أصبح الممثل الأعلى أجراً في تركيا.

مع مشاركة البطولة من قبل الفنانة إسراء بيليتش في الأجزاء الماضية، حيث قامت بدور حليمة زوجة أرطغرل.

وأيضا الفنانة التركية هوليا داركان، التي تقوم بدور الأم هايمه.

أما دور الفارس تورغوت ألب يقوم به الممثل التركي جنكيز جاسكون.

أما دور نويان فيقوم به الممثل البارع باريش باقجي.

ويتم تصوير الأحداث في قرية ريفا، منطقة بيكوز، مدينة اسطنبول التركية.

حيث يستخدم سواحل البحر الأسود لبلورة الأحداث التاريخية.

تلك الأحداث التي وقعت في حقبة زمنية مهمة للتاريخ الإسلامي، في القرن الثالث عشر.

وتم اختيار تلك البقعة، حيث تتميز الطبيعة الساحرة هناك، بنفس المناظر التاريخية اللازمة.

مواعيد عرض مسلسل ارطغرل

تقدم العديد من القنوات العربية حلقات جديدة ومختلفة من مسلسل ارطغرل.

وذلك نظرا لزيادة نسبة مشاهدته، وعدد متابعيه، وذلك على مستوى الوطن العربي.

قناة فور شباب تعرض مسلسل ارطغرل، يوم الأحد في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، ويعاد الإثنين في التاسعة صباحاً.

كما يتوافر ميعاد آخر على قناة اليرموك، في الساعة السابعة مساءً من يوم الخميس، وتكون الإعادة يوم الجمعة الواحدة ظهراً.

تعرض قناة وطن بتوقيت دولة مصر، المسلسل التركي قيامة ارطغرل، في العاشرة مساءً، يوم الخميس.

أما قناة الشرق فتقوم بعرض الحلقات يومياً في الساعة 11 مساءً، وتكون الإعادة في اليوم الذي يليه الثالثة عصراً.

وبالطبع فإن الحلقات تكون مترجمة للغة العربية الفصحى، ومعروضة بدقة عالية.

يتم معرفة الكثير من التفاصيل عن القنوات الناقلة لجميع مواسم قيامة ارطغرل من خلال تطبيق أرطغرل شاه على متجر play، كما يتم من خلال التطبيق معرفة مواعيد عرض الحلقات عبر القنوات المختلفة، وقد كانت فكرة إطلاق التطبيق مذهلة للغاية، حيث أنها تخدم الكثيرين من عشاق المسلسل في المنطقة العربية وحول العالم، وهو أمر تم حديثاً بعد أن بلغت شهرة المسلسل عنان السماء في كل بقاع الأرض.

قيامة ارطغرل

كما استطاع مسلسل ارطغرل، جذب انتباه الشعوب العربية والإسلامية، تمت ترجمته وتصديره إلى العديد من الدول، مثل روسيا وإيران وغيرها، ليس هذا فقط، بل استطاع أن يثير الرأي العام وانتباه الأتراك، إلى الحد الذي جذب الرئيس التركي نفسه، ويواصل مسلسل قيامة ارطغرل، عرض الكثير من الأحداث المشوقة، كما أن جمهور قيامة ارطغرل يتابع بكل شغف حلقات مسلسل قيامة ارطغرل، بعد مرور فترة طويلة من أحداث المواسم الماضية، تلك الفترة التي تشتد فيها شوكة المغول والروم، وتبدأ بوادر قيامة الإمبراطورية العثمانية في الظهور، مع تبلور شخصية عثمان ذي الخمسة عشر عاماً وإبراز جوانب تربيته وإعداده لتلك المهمة الخالدة في تاريخ المسلمين، ويأتيكم المسلسل على القناة التركية الأولى، عبر القمر الصناعي ترك سات، من خلال التردد 10928، معدل الترميز 3000، الاستقطاب عمودي.

وكان من المفترض أن يتم عرض أولى حلقات الموسم الخامس من قيامة ارطغرل في منتصف شهر أكتوبر 2018، إلا أنه نظراً لكبر حجم التجهيزات التي تمت على مستوى فريق العمل والديكور والمواقع، فقد تم تأجيل عرض أولى حلقات الجزء الجديد حتى أول نوفمبر، وذلك حتى يتسنى للشركة المنتجة للمسلسل إطلاق الموسم الخامس في أفضل إعداد وتجهيز وهو ما قد حدث بالفعل.