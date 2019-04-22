البندقية تغرق بسياحها وتصدر تعليمات جديدة للسياح

يزور في الوقت الحاضر المدينة التاريخية أكثر من ( 30) مليون شخص حيث يفوق عدد السياح عدد السكان المحليين في معظم الأوقات ، فلقد أصبحت البندقية شانها شان بقية المدن التاريخية الاوربيه تعاني بسبب نجاحها في جذب السياح ، حيث تسد أعداد السياح الكبيرة الجسور والازقه ألضيقه ويتوقفون أمام المتاجر ،مما يؤدي إلى تضايق السكان المحليين عند ذهابهم إلى العمل أو الدراسة مما حدا بالسكان إلى الاحتجاج ضد السياحة والسياح،وعلى اثره قام مسؤلو السياحة هناك بإصدار تعليمات جديدة للسياح بما لايجوز فعله في مدينه البندقية، حيث أصدرت قائمه بالسلوكيات المحظورة في البندقية مع غرامات في حال مخالفتها كما يلي:

يحظر الجلوس في الأماكن التالية : في ميدان( القديس مرقس )و (بيازيتا دي ليونسيني )وغرامه المخالفة هي ( 200يورو) . لايمكنك الوقوف مكتوف الأيدي حتى لتناول الطعام والشراب الااذا كنت في مطعم اومقهى ( الغرامه200يورو).

3.لايمكنك السباحة او غمر أجزاء جسمك في أي قناة ومجرى اوبقعه مياه أو في حوض سانت مارك (الغرامة 450 يورو).

4.لايمكنك التسبب بتوسيخ أي مكان رغم أن ذلك يجب أن يكون واضحا (الغرامه 100-200يورو).

5.لايمكنك التجول في شوارع فينيسيا ألتاريخيه أو في إي مركبه خاصة وعامه بينما تلبس ملابس كاشفه للصدر أو ترتدي ملابس سباحه (الغرامة 200يورو).

6.لايمكنك رمي الطعام اوهدره حتى لو كان لإطعام الحمام (الغرامة 50-200يورو).

7.غير مسموح بركوب الدراجات حتى وان كنت تقودها باليد فقط(الغرامة 100يورو).

8.لايمكنك التخييم أو الاستلقاء على المقاعد وان تتوقف مع معدات تخييمك في أي مكان(الغرامة 50يورو).

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