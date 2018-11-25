البترول الأمريكي يهدد السوق العالمية

مع استمرار الاكتشافات البترولية في غرب ولاية تكساس وأجزاء من نيو مكسيكو ، ارتفع الإنتاج الأمريكي من الخام في اسرع وتيرة له منذ 98 عاما ، وهو ما يشكل أسوأ كابوس لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”.

وأشارت وكالة “بلومبرج” الأمريكية إلي انه تم اكتشاف الأف الآبار في منطقة ” بيرمين” غرب تكساس وأجزاء من نيو مكسيكو ،موضحه انه خلال اقل من عشر سنوات حفرت الشركات الأمريكة 114 ألف بئر ، وهو ما يعني أن واشنطن ستحقق مكاسب حتي لو انخفض سعر الخام إلي اقل من 30 دولارا للبرميل .

وأوضحت الوكالة أن كابوس “أوبك” سوف يتضاعف العام المقبل حيث من المتوقع أن يبدأ المنتجون في “بيرمين ” في توزيع الخام عبر ثلاثة خطوط أنابيب ، وهو ما يعني توزيع 3 ملايين برميل من البترول يوميا .

وذكرت “بلومبرج” أن زيادة إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة تمثل اكبر تحدي أمام ” أوبك” خلال 60 عاما من تاريخ تأسيس المنظمة ، وتابعت انه مع زيادة إنتاج السعودية إلى مستوي قياسي خلال الشهر الحالي ، فان ذلك يعني ان اكبر منتجي البترول روسيا والسعودية والولايات المتحدة تضح الخام بمستويات قياسية ، وقالت ان سيناريو مماثلا حدث في عام 2016 عندما رفعت السعودية مستويات الإنتاج قبل أن توافق منظمة “أوبك” علي تخفيضه مجددا ، ولكن هذه المرة قد تضطر أوبك وحلفاؤها مثل روسيا والمكسيك وكازاخستان إلي مناقشة احتمال القيام بثاني تخفيض للإنتاج مع ازدهار الإنتاج الأمريكي خلال السنوات الثلاث الماضية وأشارت إلى أن منظمة الدول المصدرة للبترول ” خلقت الوحش الذي يطاردها خلال نومها ، بعد أن أغرفت السوق بالخام في 2014 ، وهو ما تسبب في انهيار الأسعار ، واجبر منتجي البترول الصخري علي تخفيض الإنتاج والأسعار ، ومع ارتفاع الأسعار قرروا زيادة الإنتاج”