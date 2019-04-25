الانتخابات الأوكرانية: فنان كوميدي رئيسا جديد للبلاد

أثار الانتصار الساحق للفنان الكوميدي الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الرئيس السابق الموالي للغرب بترو بوروشينكو موجة من التعاطف والتهاني الدوليين. حيث رحب الاتحاد الأوروبي بالتزام البلاد بالديمقراطية. فيما ترى روسيا فرصة ممكنة لاستعادة العلاقات الثنائية بين الجارتين المعاديتين.

ففي يوم الأحد، تم انتخاب الممثل البالغ من العمر 41 عامًا رئيسًا جديدًا لأوكرانيا في جولة ثانية لعبها سلفًا وفقًا للخبراء. حتى بدون أي خبرة سياسية مقنعة، وحصل الممثل الكوميدي على 73.1 ٪ من الأصوات مقابل 24.5 ٪ ضد الرئيس الحالي بترو بورشنكو ، وفقا للنتائج النهائية التي نشرت الاثنين.

استقبل هذا النصر الذي فاجأ الكثيرين بموجة من التهنئة من قادة العالم، بمن فيهم دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي وإيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، الذين اتصلوا به عبر الهاتف. .

في حين هنأته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تشارك في رعاية عملية السلام في شرق أوكرانيا مع باريس، الرئيس الجديد يوم الاثنين، قائلة إن “الحكومة الفيدرالية ستواصل دعمها النشط لحق أوكرانيا في حرية التعبير. السيادة والسلامة الإقليمية في المستقبل “.

وبعث رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، ورئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، رسالة مشتركة إلى الفائز في الانتخابات الرئاسية، مؤكدين “الالتزام القوي لأوكرانيا بالديمقراطية و سيادة القانون التي أظهرها شعب أوكرانيا طوال العملية الانتخابية “.

وأضاف الرجلان أن هذا النجاح “مهم” بالنظر إلى البيئة السياسية والاقتصادية والأمنية “المعقدة” التي تواجه أوكرانيا في الوقت الحالي، والتي تواجه أيضًا “تحديات مستمرة لسلامة أراضيها”.

من جانبها، روسيا، التي ضمت القرم في عام 2014 والتي تستهدفها اتهامات بترويج الانفصاليين الموالين لروسيا في الحرب في شرق أوكرانيا من قبل الحكومة السابقة والغرب، أظهر تفاؤلا بعد انتخاب فولوديمير زيلينسكي.

قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف يوم الاثنين على صفحته على فيسبوك إن هذه الانتخابات “فرصة” لتحسين التعاون بين روسيا وأوكرانيا.

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