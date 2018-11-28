الأسد الملك “The Lion King”.. و مشاهدات غير متوقعة فقط من الإعلان الجديد

من منا كباراً، كنا أو صغاراً، لم يعرف فيلم الأنيميشن ” الأسد الملك”، أو “The lion king “، يحكي هذا الفيلم قصة صراع ما بين الخير و الشر، حيث كان الصراع دائماً، قائم بين الملك “موفاسا”، و أخوه “إسكار”، طمعاً من الأخير على تولي حكم “مملكة أرض العزة”، ما جعل أخوه” إسكار”، يُدبر المكائد لصغير الملك “سيمبا”، تلك المكائد التي أوقعت أخيراً بالملك، وأدت إلى قتله، فمن منا لم يبكي عند مشهد موت الملك “موفاسا”، مما جعل”سيمبا”، الابن عندما يكبر ويعرف حقيقة ما حدث لوالده، أن يعود للانتقام، و ان يسترد مكانته في “مملكة أرض العزة”، تعلمنا من فيلم الأنيميشن هذا، العديد من الحكم المواعظ، و التي لابد أن نأخذ بها في حياتنا.

و من الجدير بالذكر هنا أنه سوف يتم إعادة الفيلم، ولكن سوف يتم استبدال عناصر الأنيميشن، بشخصيات حقيقية، مما حقق رقم قياسي عالمي عند نزول التريلر فقط على حساب قنوات ديزني الخاصة، حيثُ وصل عدد المشاهدات فقط 34 مليون مشاهدة، و هذا في خلال 3 أيام من طرحه.

و من الأخبار الجيدة، أنه سوف يطرح بالأسواق، 19/7/2020، بجميع أدوار العرض السينمائية، و سوف يشهد الفيلم نفس الأحداث التي تحكيها القصة الأصلية، و التي تم عرضها عام 1994، و لكن بمشاهد حقيقيه، شاهد التريلر من هنا، تريلر فيلم the lion king، الأسد الملك.

سوف يضم الفيلم العديد من الشخصيات العالمية، منهم المخرج و كاتب السيناريو الأمريكي، “جون فافرو”، و قد ضم التأليف العديد من المألفين منهم، “جيف ناثانسون”، “بريندا تشابمان”، “ايرين ميكى”،” جوناثان روبرتس”،” ليندا ولفرتون”، و من الممثلين (“سيث روجن”، “دونالد جلوفر”، “الفرى وودارد”، “تشيويتيل إيجيوفور”، “بيلى ايشنر”، “جيمس ايرل جونز”، “كيجان-مايكل كى”، “بيونسيه”، “اريك اندريه”