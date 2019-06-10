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الأحد القادم مؤتمر الطفل الأفريقي برعاية رئاسة الوزراء ووزارة التربية و التعليم و حضور دبلوماسي و برلماني مصري و أفريقي

كتب أشرف قطبفي آخر تحديث
الأحد القادم مؤتمر الطفل الأفريقي برعاية رئاسة الوزراء ووزارة التربية و التعليم و حضور دبلوماسي و برلماني مصري و أفريقي

تحت رعاية رئاسة الوزراء و بحضور لفيف من السفراء والدبلوماسيين و رجال الأعمال و أصحاب الشركات المصريين و الأفريقيين و تمثيل حكومي و تجاري على أعلى مستوى، تعقد مؤسسة المبدعين العرب (ACIT ) الملتقى (15 ) بالتعاون مع المركز المصري لتنمية المشروعات الإنتاجية والبيئية بعنوان (الطفل الأفريقي بين الحاضر والمستقبل) و ذلك في يوم الأحد الموافق 16 يونيو بمناسبة اليوم العالمي للطفل الأفريقي واستكمالا لملتقى الطفولة المصرية الذي سبق عقده في شهر ابريل الماضي،

وتدور محاور الملتقى حول :

– تأثير التجارة البينية بين دول القارة على وضع وقدرات الطفل الأفريقي

– تأثير الوضع الاقتصادي للأسرة على سلوكيات الطفل الأفريقي

– كيف تطور وضع الطفل الأفريقي ثقافيا خلال السنوات الأخيرة والتوقعات المستقبلية

– الطفل الأفريقي في التشريعات الخاصة ببعض دول القارة

– تأثير الإعلام والانترنت على الطفل الأفريقي

– مستقبل الطفل الأفريقي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي

– الفرص المتاحة للأطفال ذوي القدرات الخاصة في بعض دول القارة

– الوضع الصحي للطفل الإفريقي بعد إعلان مصر تطبيق “حملة مليون صحة” في أفريقيا

و يتحدث فيه:

– وزير التربية و التعليم الدكتور طارق شوقي

– د. ايناس فكري مدير إدارة الطفولة المبكرة بالمكتب الإقليمي لمنظمة اليونيسف

– د. راضية عاشور مدير مكتب الإعلام للأمم المتحدة بمصر

– د. عزة عشماوي الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة

– د. محمد حساني المدير التنفيذي لحملة مليون صحة في مصر وأفريقيا

– د. منال ماهر نائب بالبرلمان المصري

– تمثيل لوزارة الخارجية و عدد من السفارات المصرية و الأفريقية

وذلك بحضور عدد هائل من الشخصيات المرموقة والدبلوماسية العربية والأفريقية المعنية بالطفولة وبرلمانيين و رجال أعمال من مصر والدول الأفريقية ،

كما يقام على هامش الملتقى عروض ثقافية و تراثية أفريقية

كما يتم تغطية المؤتمر بعدد من وسائل الإعلام (قنوات ومواقع وصحف) المحلية والدولية

الحضور مجاني و لكن بالتسجيل المسبق عن طريق البريد الالكتروني أو الواتساب

للمشاركة أو طلب الرعاية : 01003810497 // [email protected]

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عن الكاتب

أشرف قطب

كاتب في الصحف والجرائد المصرية والعربية،أهتم بالكتابة في مختلف المجالات متذوق للشعر وعاشق للأدب، عملي الاساسي استشاري بيئي وحصلت على العديد من الدورات المحلية والدولية، أعبر عن رأي وخواطري الشخصية، وأفخر بالانتماء لموقع نجوم مصرية كصرح عربي متميز يجمع كوكبة من المبدعين.

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