الأحد القادم مؤتمر الطفل الأفريقي برعاية رئاسة الوزراء ووزارة التربية و التعليم و حضور دبلوماسي و برلماني مصري و أفريقي

تحت رعاية رئاسة الوزراء و بحضور لفيف من السفراء والدبلوماسيين و رجال الأعمال و أصحاب الشركات المصريين و الأفريقيين و تمثيل حكومي و تجاري على أعلى مستوى، تعقد مؤسسة المبدعين العرب (ACIT ) الملتقى (15 ) بالتعاون مع المركز المصري لتنمية المشروعات الإنتاجية والبيئية بعنوان (الطفل الأفريقي بين الحاضر والمستقبل) و ذلك في يوم الأحد الموافق 16 يونيو بمناسبة اليوم العالمي للطفل الأفريقي واستكمالا لملتقى الطفولة المصرية الذي سبق عقده في شهر ابريل الماضي،

وتدور محاور الملتقى حول :

– تأثير التجارة البينية بين دول القارة على وضع وقدرات الطفل الأفريقي

– تأثير الوضع الاقتصادي للأسرة على سلوكيات الطفل الأفريقي

– كيف تطور وضع الطفل الأفريقي ثقافيا خلال السنوات الأخيرة والتوقعات المستقبلية

– الطفل الأفريقي في التشريعات الخاصة ببعض دول القارة

– تأثير الإعلام والانترنت على الطفل الأفريقي

– مستقبل الطفل الأفريقي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي

– الفرص المتاحة للأطفال ذوي القدرات الخاصة في بعض دول القارة

– الوضع الصحي للطفل الإفريقي بعد إعلان مصر تطبيق “حملة مليون صحة” في أفريقيا

و يتحدث فيه:

– وزير التربية و التعليم الدكتور طارق شوقي

– د. ايناس فكري مدير إدارة الطفولة المبكرة بالمكتب الإقليمي لمنظمة اليونيسف

– د. راضية عاشور مدير مكتب الإعلام للأمم المتحدة بمصر

– د. عزة عشماوي الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة

– د. محمد حساني المدير التنفيذي لحملة مليون صحة في مصر وأفريقيا

– د. منال ماهر نائب بالبرلمان المصري

– تمثيل لوزارة الخارجية و عدد من السفارات المصرية و الأفريقية

وذلك بحضور عدد هائل من الشخصيات المرموقة والدبلوماسية العربية والأفريقية المعنية بالطفولة وبرلمانيين و رجال أعمال من مصر والدول الأفريقية ،

كما يقام على هامش الملتقى عروض ثقافية و تراثية أفريقية

كما يتم تغطية المؤتمر بعدد من وسائل الإعلام (قنوات ومواقع وصحف) المحلية والدولية

الحضور مجاني و لكن بالتسجيل المسبق عن طريق البريد الالكتروني أو الواتساب

للمشاركة أو طلب الرعاية : 01003810497 // [email protected]

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