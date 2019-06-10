الأحد القادم مؤتمر الطفل الأفريقي برعاية رئاسة الوزراء ووزارة التربية و التعليم و حضور دبلوماسي و برلماني مصري و أفريقي

تحت رعاية رئاسة الوزراء و بحضور لفيف من السفراء والدبلوماسيين و رجال الأعمال و أصحاب الشركات المصريين و الأفريقيين و تمثيل حكومي و تجاري على أعلى مستوى، تعقد مؤسسة المبدعين العرب (ACIT ) الملتقى (15 ) بالتعاون مع المركز المصري لتنمية المشروعات الإنتاجية والبيئية بعنوان (الطفل الأفريقي بين الحاضر والمستقبل) و ذلك في يوم الأحد الموافق 16 يونيو بمناسبة اليوم العالمي للطفل الأفريقي واستكمالا لملتقى الطفولة المصرية الذي سبق عقده في شهر ابريل الماضي،
وتدور محاور الملتقى حول :
– تأثير التجارة البينية بين دول القارة على وضع وقدرات الطفل الأفريقي
– تأثير الوضع الاقتصادي للأسرة على سلوكيات الطفل الأفريقي
– كيف تطور وضع الطفل الأفريقي ثقافيا خلال السنوات الأخيرة والتوقعات المستقبلية
– الطفل الأفريقي في التشريعات الخاصة ببعض دول القارة
– تأثير الإعلام والانترنت على الطفل الأفريقي
– مستقبل الطفل الأفريقي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي
– الفرص المتاحة للأطفال ذوي القدرات الخاصة في بعض دول القارة
– الوضع الصحي للطفل الإفريقي بعد إعلان مصر تطبيق “حملة مليون صحة” في أفريقيا
و يتحدث فيه:
– وزير التربية و التعليم الدكتور طارق شوقي
– د. ايناس فكري مدير إدارة الطفولة المبكرة بالمكتب الإقليمي لمنظمة اليونيسف
– د. راضية عاشور مدير مكتب الإعلام للأمم المتحدة بمصر
– د. عزة عشماوي الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة
– د. محمد حساني المدير التنفيذي لحملة مليون صحة في مصر وأفريقيا
– د. منال ماهر نائب بالبرلمان المصري
– تمثيل لوزارة الخارجية و عدد من السفارات المصرية و الأفريقية
وذلك بحضور عدد هائل من الشخصيات المرموقة والدبلوماسية العربية والأفريقية المعنية بالطفولة وبرلمانيين و رجال أعمال من مصر والدول الأفريقية ،
كما يقام على هامش الملتقى عروض ثقافية و تراثية أفريقية
كما يتم تغطية المؤتمر بعدد من وسائل الإعلام (قنوات ومواقع وصحف) المحلية والدولية
الحضور مجاني و لكن بالتسجيل المسبق عن طريق البريد الالكتروني أو الواتساب
للمشاركة أو طلب الرعاية : 01003810497 // [email protected]
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