اكتشاف بحيرات جديدة غير معروفة في إيطاليا

وهي مجموعة بحيرات تقع وسط ايطاليا وهي منطقه بحيرات غير معروفة سابقا سهلة الوصول وتستحق الذهاب إليها حيث تتمتع بجو هادي ورائع فلم يعد الأمر مقتصرا على البحيرات الشمالية التي صنفت من ضمن أفضل عشر وجهات في إيطاليا بل إن هنالك المزيد من البحيرات الخلابة التي لايعرفها إلا القلة من السياح والزوار وهذه البحيرات هي :

تراسيمينو رابع أكبر بحيرة في إيطاليا على حدود توسكانا وهي مزدحمة بالبلدات والقلاع المواجهة التي تقابل البحر وتقع حوالبها الأراضي الزراعية ،حيث يمكنك أن تركب العبارة لتناول الغذاء أو الاستكشاف في إحدى ثلاث جزر صغيرة فيها .

بولسينا وتتميز بشكلها البيضاوي وهي من البحيرات البركانية وأكبرها في قارة أوربا وتقع قربها بحيرة براتشيانو

براتشيانو وهي تبعد فقط بساعة فقط من العاصمة الايطالية روما وتعد هذه البحيرة من البحيرات البركانية وهي تجمع بين المدن المثيرة للاهتمام والرياضات المائية ،كما يمكن تحمل تكاليف العيش فيها في اي وقت من السنة ان رغب أي شخص بذلك ،وتوجد فقط العبارات التي تربط المدن الثلاث على ضفاف البحيرة .

يمكنك الجلوس في المقاهي هناك والاستمتاع بإطلالتها على الماء أو الاستمتاع بالسباحة وركوب الأمواج إن كانت من الرياضات المفضلة لديك.

في المدن هناك تطل على البحيرة مباشرة قلعة من القرن الخامس عشر وتمتاز بفخامة إطلالتها أما قلعةاوديسكالتشي فهي تستقطب العديد من حفلات الزفاف وخصوصا للمشاهير ، أما المدن فتنتشر فيها الكثير من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي ، حيث تجتذب المطاعم القديمة السياح والسكان المحليين لتذوق البيتزا أو وجبة تراتوريا التقليدية.

في حين أن البحيرات الشمالية في ايطاليا محاطة بقمم جبال الألب فإن هذه البحيرات المركزية محاطة بالتلال والمدن الكلاسيكية فهي مزيج من طبيعة جميلة ومواقع أثرية عريقة وقلة في عدد السياح مما يجعلك أكثر رغبة باستكشافها.

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