استكشف توليدو

المزج بين الدراما والتاريخ والموقع القريب من العاصمة مدريد والأهمية الثقافية، شوارعها التي تشرح لك التاريخ المضطرب في اسبانيا المريح حينا والماساوي حينا أخر،هذه هي توليدو المدينة الأسبانية العريقة إحدى أكبر وجهات الجذب السياحي في اسبانيا.

أصبحت مدينة توليدو احدى مواقع اليونسكو للتراث العالمي عام 1986 وهي تبعد حوالي ساعة واحدة جنوب مدريد و هي مدينة جاذبة بشكل كبير للسياح طوال العام.

عوامل الجذب في توليدو

تعرف مدينة توليدو باسم مدينة الثقافات الثلاث حيث كانت مدينة يتعايش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود منذ العصور الوسطى مما اكسبها هذا للقب وأصبحت بذلك مركزا للتعلم مما جعل توليدو تتمتع بجاذبية كبيرة لذلك ولا تزال الآثار المعمارية للثقافات الثلاث شاخصة في طليطلة إلى الآن.

امر آخر جعل من توليدو مدينة جذابه الا وهو موقعها على قمة جبل حيث يحيطها نهر تاجو من ثلاث جهات وبامكانك مشاهدة المناطق الريفية من بعد ، أما في المنطقه التاريخيه فيها ستجد الممرات الضيقة على طريقة العصور الوسطى حيث ستشعر أنك تمشي خلال مراحل التاريخ هناك .

الآثار والمعالم السياحية

لايكفيك يوم واحد في توليدو لزيارة معالم توليدو الكثيرة بل ستحتاج لعدة أيام لرؤيتها كلها اما اهم هذه المعالم فهي الكزار الذي كان قصرا للرومان في القرن الثالث الميلادى ويضم داخله متحفا عسكريا ، وتم اعاده بنائه على طراز عصر النهضة في القرن السادس عشر الميلادي واعيد بناؤه كذلك في القرن العشرين بعد تدميره خلال الحرب الاهلية الإسبانية وهو يقع في أعلى نقطة من المدينة.

أما جسر الكانتارا فقد بناه الرومان كذلك على نهر التاجو وهو لا يزال شاخصا حتى الان كحال بقية الأبنية والجسور من العهد الروماني وقد تم إعادة ترميمه كذلك.

أما المكان المفضل التاريخي للاسترخاء فهو بلازا دي زو كودوفر وهو ساحة توليدو الرئيسية حيث المحلات والمتاجر وهو مكان ممتع حقا بالرغم من ماضيه الكئيب حيث كان يتم فيه حرق الأشخاص المتهمين بالهرطقة أيام محاكم التفتيش ،أما اليوم فهو واحد من أكثر الأماكن المفضلة للاسترخاء و التسوق وتناول الطعام.

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