 التخطي إلى المحتوى

“مدبلجة” أرطغرل الحلقة 146 الموسم الخامس على موقع النور واليرموك ودعوة ووطن

كتب رانيا خليفه آخر تحديث

مسلسل قيامة ارطغرل هي أقوي سلسلة أجزاء تركية، كما تعد من أكبر وأضخم المسلسلات التاريخية، فمنذ عرض مسلسل ارطغرل الجزء الأول على قناة تي ار تي التركية لقي نجاح باهر وتزايد عدد مشاهديه يوم بعد يوم، لمتابعة أحداثه الخيالية وتنساق العقول وراء دراما خفية بداخله، يجسدها أبطال ارطغرل المتميزين في الاداء الطبيعي الجذاب، ووصل حتى الآن إلى الجزءالخامس من ارطغرل الحلقة 146  .

أما عن الجديد في قيامة أرطغرل الموسم الخامس الحلقة 146،  يستكمل مسلسل قيامة ارطغرل من خلال موقع النوروكذلك قناة trt ، الذي يعرض حقبة للتاريخ العثماني، وسيرة مؤسس الدولة العثمانية أرطغرل، وتحكي قصة مسلسل قيامة ارطغرل، عن صراع يعيشه أرطغرل مع المغول  والبيزنطيين، ويتطرق عن كيفية أستطاع أرطغرل أن يتصدي للخونة والجواسيس.

ارطغرل الحلقة 146 موقع النور

تنساق أحداث مسلسل قيامة ارطغرل  ما بين ولايتي حلب وأنطاكيا، عن ولد يدعي عثمان الذي أسس الدولة العثمانية في ذاك العهد، يجسد العمل  مجموعة مميزة سنتعرف عليهم سوياً من خلال السطور التالية بالمقال، ويأتي  عرض ارطغرل الحلقة 146 الجزء الخامس مدبلجة على قناة تي ار تي التركي كما يتم عرضه على قناة دعوة، يتم عرض المسلسل أسبوعياً حلقات مجمعة على مدار ساعتين من عرضه، يصنف مسلسل ارطغرل أكثير مسلسل يحمل اعلي نسبة متابعة من مختلف دول العالم.

مسلسل قيامة ارطغرل هو من إنتاج قناة Trt الأولي التركية، تمتلك عدة قنوات حق بث ارطغرل مباشرا، وتعرضه بعض المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت مثل موقع النور، ولم يتسنى لنا التأكد ان كانت موقع النور يملك حق البث المباشر ويمتلك حقوق ملكية عرض المسلسل أم لا، أما عن تردد القنوات التي تقوم بعرضه سنرفق لكم قائمة بها .

 الحلقة 145 علي موقع النور 

 

"مدبلجة" أرطغرل الحلقة 146 الموسم الخامس على موقع النور واليرموك ودعوة ووطن

ابطال عمل ارطغرل

104 ارطغرل موقع النور
موقع النور ارطغرل
الحلقة 99 من مسلسل ارطغرل
الحلقة 146 من مسلسل ارطغرل

نقترب معا مع نهاية مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس التي اشتدت حلقاتها بعد الإمساك بــ دراغوس .

"مدبلجة" أرطغرل الحلقة 146 الموسم الخامس على موقع النور واليرموك ودعوة ووطن
ارطغرل

 

صور أبطال مسلسل ارطغرل  

الآن تعرف الآن على شخصيات  العمل  وأسماء ممثلين قيامة أرطغرل الحقيقية وشاهد الصور لهم من المسلسل وخلف الكواليس، مع كل فنان الذي يسجد دوره في المسلسل العالمي قيامة ارطغرل الموسم الرابع .

"مدبلجة" أرطغرل الحلقة 146 الموسم الخامس على موقع النور واليرموك ودعوة ووطن
صور ابطال ارطغرل

 

"مدبلجة" أرطغرل الحلقة 146 الموسم الخامس على موقع النور واليرموك ودعوة ووطن

"مدبلجة" أرطغرل الحلقة 146 الموسم الخامس على موقع النور واليرموك ودعوة ووطن

"مدبلجة" أرطغرل الحلقة 146 الموسم الخامس على موقع النور واليرموك ودعوة ووطن
أبطال وممثلين قيامة أرطغرل – ليدي بيرد

تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل

القناة التردد الاستقطاب
اليرموك 11678 عمودي عمودي
دعوة 10727 أفقي أفقي
وطن 11012 أفقي أفقي
فور شباب 11316 عمودي عمودي
قطر 10971 عمودي عمودي
الشرق 11137 عمودي عمودي

← إقرأ أيضاً:


قد يهمك:

عن الكاتب

رانيا خليفه

خريجة حقوق واعمل محررة بالمواقع الإلكترونية وأفضل تغطية الأخبار الفنية

التعليقات

  1. ضيعتم شعبيه المسلسل بسبب العرض الممل كل اسبوع
    ليش ماتعرضوه يوميا
    كنت اتابعه ولكن لديا تعليق بزياده المبالغه بشخصيه ارطغرل
    كنتم با توزنوا الامور مش بهذه المبالغه الغير حقيقيه

    رد

    1. عزيزي محمد المحبوب العرض الأسبوعي القنوات اللي تمتلك حق بث مسلسل ارطغرل هي المسئولة عن تنسيق أوقات عرضه الموقع مالهوش دخل دي حقوق ملكية وشكراً على اشتراكك بالتعليق نتمني المتابعة بأستمرار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.