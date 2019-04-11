“مدبلجة” أرطغرل الحلقة 143 الموسم الخامس مترجم على موقع النور واليرموك ودعوة ووطن

مسلسل قيامة ارطغرل هي أقوي سلسلة أجزاء تركية، كما تعد من أكبر وأضخم المسلسلات التاريخية، فمنذ عرض مسلسل ارطغرل الجزء الأول على قناة تي ار تي التركية لقي نجاح باهر وتزايد عدد مشاهديه يوم بعد يوم، لمتابعة أحداثه الخيالية وتنساق العقول وراء دراما خفية بداخله، يجسدها أبطال ارطغرل المتميزين في الاداء الطبيعي الجذاب، ووصل حتى الآن إلى الجزءالخامس من ارطغرل الحلقة 143 .

أما عن الجديد في قيامة أرطغرل الموسم الخامس الحلقة 143، يستكمل مسلسل قيامة ارطغرل من خلال موقع النوروكذلك قناة trt ، الذي يعرض حقبة للتاريخ العثماني، وسيرة مؤسس الدولة العثمانية أرطغرل، وتحكي قصة مسلسل قيامة ارطغرل، عن صراع يعيشه أرطغرل مع المغول والبيزنطيين، ويتطرق عن كيفية أستطاع أرطغرل أن يتصدي للخونة والجواسيس.

ارطغرل الحلقة 143 موقع النور

تنساق أحداث مسلسل قيامة ارطغرل ما بين ولايتي حلب وأنطاكيا، عن ولد يدعي عثمان الذي أسس الدولة العثمانية في ذاك العهد، يجسد العمل مجموعة مميزة سنتعرف عليهم سوياً من خلال السطور التالية بالمقال، ويأتي عرض ارطغرل الحلقة 143 الجزء الخامس مدبلجة على قناة تي ار تي التركي كما يتم عرضه على قناة دعوة، يتم عرض المسلسل أسبوعياً حلقات مجمعة على مدار ساعتين من عرضه، يصنف مسلسل ارطغرل أكثير مسلسل يحمل اعلي نسبة متابعة من مختلف دول العالم.

مسلسل قيامة ارطغرل هو من إنتاج قناة Trt الأولي التركية، تمتلك عدة قنوات حق بث ارطغرل مباشرا، وتعرضه بعض المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت مثل موقع النور، ولم يتسنى لنا التأكد ان كانت موقع النور يملك حق البث المباشر ويمتلك حقوق ملكية عرض المسلسل أم لا، أما عن تردد القنوات التي تقوم بعرضه سنرفق لكم قائمة بها .

الحلقة 130 الان علي موقع النور

ابطال عمل ارطغرل

صور أبطال مسلسل ارطغرل

الآن تعرف الأن على شخصيات العمل واسماء ممثلين قيامة أرطغرل الحقيقية وشاهد الصور لهم من المسلسل وخلف الكواليس، مع كل فنان الذي يسجد دوره في المسلسل العالمي قيامة ارطغرل الموسم الرابع .

تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل

القناة التردد الاستقطاب

اليرموك 11678 عمودي عمودي

دعوة 10727 أفقي أفقي

وطن 11012 أفقي أفقي

فور شباب 11316 عمودي عمودي

قطر 10971 عمودي عمودي

الشرق 11137 عمودي عمودي

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