ارطغرل 142 مترجمة على موقع النور وترددات جميع القنوات الناقلة للمسلسل

ارطغرل 142 مترجمة, سوف تذاع يوم الأربعاء المقبل على قناة trt1 التركية بدون ترجمة ثم يقوم موقع النور بترجمة الحلقة كاملة وعرضها الساعة الحادية عشر, ليستمع بالمشاهدة جميع محبي ومتابعي المسلسل الأكثر شهر في الوطن العربي “قيامة ارطغرل” الجزء الخامس حيث تستمر سلسلة الأحدث المثيرة والشقية وتقترب من النهاية وكشف الشخصيات المتنكرة في المسلسل والتي يتظر وقوعها المشاهد بشكل كبير ويعرف نهاية هؤلاء الخوانة ومن المتوقع أن تشهد حلقة ارطغرل 142 مترجمة تطورات جديدة ونصب كمائن للبطل ارطغرل من أعداءه ألباستي ودروغوس.

ارطغرل 142 مترجمة

انتهت الحلقة 141 من مسلسل قيامة ارطغرل بنجاح ارطغرل في الايقاع بالقائد المغولي ألينجاك ويحاول أن يجعله يكشف عن الشخصية التي تقتل الأتراك وتساعد المغول في القضاء على القبائل التركية وهو ألباستي الذي قتل سليمان ابن شقيق ارطغرل وظهر في الاعلان الأول للمسلسل ارطغرل وهو في الماء ثم يقوم ويقابل رجل من رجال اللحية البيضاء ويقبل كتاب الله “القرآن الكريم” وقد يكون بيحلم ولكن الاعلان الثاني يظهر في أحدث مهمة حيث نجحت سيرما في ايقاع حفصة وجعلتها تخرج معها هي وأولادها لتقع في يد أخيها ألباستي الذي يظهر في الاعلان وهو يمسك بيها ويتم اصابتها من أحد رجال الباستي كما يظهر بامسي وهو يمسك بالسيف وينوي الانتقام.

كما يقرر ارطغرل أن يكشف الشخصية الحقيقية لدرغوس ويأمر بالقبض عليه بعد أن يجعله يقع في فخ مدبر منه عن طريقة خريطة توضح مكان الذهب الذي أخذه ارطغرل من المغول فيطع دروغوس في الذهب وهنا يتم كشف خيانته خاصة بعد أن ساعد ألباستي في نصب كمين لارطغرل أثناء القاء القبض على الينجاك, وتطور الأحدث بشكل كبير في الحلقة 142 من مسلسل فيامة ارطغرل, ولمشاهد الحلقة الجديدة مترجمة من خلال رابط موقع النور ALnoor TV أو رابط موقع ardirilisertugrul.com.

ارطغرل 142 مترجمة وتردد القنوات الناقلة لملسلسل .

توجد أكثر من قناة لعرض أحداث المسلسل الأكثر شهرة في الوطن العربي التي تتيج من خلالها مشاهدة أحداث الحلقات الجديدة للمسلسل ، و تقوم هذه القنوات بعرض المسلسل في مواعيد عرض مختلفة وذلك بعد عرضة على قناة تى ار تى TRT1 التركية مباشر ، وهذه القنوات هي كالتالي ” قناة دعوة , قناة اليرموك, قناة النور, قناة الوطن, قناة الشرق , قناة القدس, قناة قطر”.

القناة التردد معدل الترميز موعد عرض المسلسل قناة TRT 1 على قمر تركسات 11042 عمودي 8400 الأربعاء 9.30 بتوقيت مكة قناة دعوة 10727 أفقي 27500 الخميس 8.00 مساءاً بتوقيت مكة قناة اليرموك 11678 عمودي 27500 الخميس 8.00 مساءاً بتوقيت مكة قناة قطر 10719 عمودي

22000 الساعة 10 ونصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تردد قناة trt 1 تي ار تي نايل سات