عرضت الحلقة الثالثة من مسلسل ارطغرل الجزء الخامس على قناة تي ار تي وموقع النور، وقد تم العرض الأربعاء الماضى 22 نوفمبر 2018، ويمكنكم معرفة تفاصيل الحلقة من خلال هذا المقال، إذ نالت الحلقات السابقة من مسلسل ارطغرل الكثير من الاهتمام والمتابعة من قبل متابعي المسلسل بسبب الأحداث والمفاجآت المتلاحقة، وحصلت على نسب مشاهدة عالية، وقد أتى نجاح الجزء الخامس بعد سلسلة نجاحات حققها المسلسل في الأجزاء السابقة، ويعتبر المسلسل من روائع الدراما التركية التي تألقت في مختلف أنحاء الوطن العربي، خاصة مع عدم وجود أعمال تاريخية عربية منافسة، وحقق أبطال المسلسل نجاحا منقطع النظير.

ويتميز مسلسل ارطغرل بالإنتاج الضخم، مع دعم القيادات التركية التي تحرص على زيارة مواقع التصوير وإبداء آراءها في الأحداث، والرئيس التركي أردوغان شخصيا أثنى على المسلسل وامتدحه، خاصة وأنه يروج للدولة العثمانية التي يعتز بها الرئيس التركي.

مسلسل ارطغرل الجزء الخامس

مسلسل ارطغرل هو مسلسل ذي صبغة تاريخية يحكي قصة ارطغرل الغازي، وهو والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وتعود أحداث قصة ارطغرل إلى القرن الثالث عشر، في وقت كانت الدولة العباسية ضعيفة وكثرت هجمات المغول، ومن هنا بزغ نجم ارطغرل الذي قرر أن يتخلص من الخونة، ثم يتفرغ بعدها لمواجهة العدو بعد قضائه على الخونة من أبناء قبيلته.

والمسلسل ليس مجرد قصة تاريخية بل هو مسلسل واقعي يحاكي الواقع الذي نعيشه، ونواجه في الخونة والمرتدين للأقنعة والمخدوعين، لذلك يحرص متابعيه على عدم تفويت حلقة منه، لأن كل حلقة تحمل الكثير من العبر والعظات التي يمكن للمشاهدين الاستفادة منها.

وقد جاء الجزء الرابع من المسلسل مصورًا للصراعات الداخلية بين القبائل التركية، وأبرز الخونة والمتعاملين مع الأعداء، كما صور صراع أرطغرل للقضاء على الخطر الروماني، أما الموسم الخامس فيصور استعداد ارطغرل لمواجهة الخطر المغولي، كما أكدت مصادر قريبة من صناع الملحمة الدرامية أرطغرل، أن أرطغرل قد يموت في الحلقات الأولى ويبدأ نجكم ابنه عثمان في البزوغ، وتاريخيًا عثمان هو مؤسس الدولة العثمانية.

ارطغرل الجزء الخامس حلقة 125

تعد الحلقة 125 ارطغرل حلقة خاطفة للأنفاس، إذ نجحت خطة دراغوس كما اعتقد، وقد ظهر في برومو الحلقة 125 ارطغرل:

دراغوس يقوم بدق أجراس الكنيسًا فرحًا بالدماء التي ستراق على أرض سوغوت.

يفشل غوندوز في إظهار براءته من تهمة قتل أومور، إذ يقع في أيدي إيلبلغي والتي تعتزم قتله، وتظهر في برومو الحلقة 125 وهي تحاول قتله، فهل ستنجح.

أم سيتمكن ارطغرل من إنقاذ ابنه، وقد ظهر وهو مجتمعًا برجال اللحى البيضاء، ممسكًا بخنجر غوندوز التي استخدم لقتل أومور.

كما قد أرسل فرقًا للبحث عن غوندوز وإنقاذه، وللبحث عن قاتل أورمور بقيادة القائد الشجاع بامسي، وهو يقومون بتمشيط منطقة سوغوت وما حول القبيلة.

بينما يتمكن رجال إيلبلغي من القبض على غوندوز ويضربونة بقسوة، ثم يسلمونه إلى إيلبلغي لتنفيذ حكم القتل في غوندوز، فهل يُنقذ غوندوز.

موعد عرض الحلقة الثالثة من الجزء الخامس ارطغرل “الحلقة 125” على قناة اليرموك

يتم عرض الحلقة 125 من مسلسل ارطغرل التركي على قناة TRT التركية وقناة وطن وقناة دعوة في المواعيد وعلى الترددات التالية .

. وكانت قناة اليرموك قد أعلنت عن موعد عرض الحلقة 125 من مسلسل أرطغرل، وعلى أن يكون ذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والأردن، وعلى أن تكون الإعادة يوم الجمعة الساعة الواحدة ظهرًا.

أعلنت قناة دعوة عن موعد عرض الحلقة 125 ارطغرل، وعلى أن يكون في تمام الساعة 7:30 مساءًا بتوقيت القاهرة.

وقد أكدت الشركة المنتجة للمسلسل ان الحلقة القادمة سوف تكون خاطفة للأنفاس، وسيستمتع المشاهدون بالعديد من المفاجآت والتطورات التي تحمل في طياتها أحداثا جديدة وغير متوقعة.

مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

ويعرض المسلسل قوة المسلمين في وقت تعاني فيها الأمة الاسلامية من ضعف، الأمر الذي جعل العديد من المشاهدين يحرصون على متابعة أجزاء المسلسل، الذي يحاول إبراز بعض مزايا الدولة العثمانية التي كون أرطغرل نواتها، وبالطبع يغفل المسلسل الجانب الآخر المظلم من تاريخ الدولة العثمانية.

حتى أن بطل أرطغرل نفسه أنجين ألتان دوزياتان قد صرح للأناضول، أنه لم يكن يتوقع نجاح “قيامة ارطغرل” بهذا الشكل، إلا أنه أكد سعادته بهذا النجاح، خاصة نجاحه في الوطن العربي، وأشار إلى ان أحد عوامل ذلك النجاح هو افتقاد العرب والمسلمين لقائد شجاع مثل أرطغرل.

وقد تمكن مسلسل أرطغرل من أسر قبوب الملايين من متابعينه، ولا زال يكتسب قاعدة جماهيرية متزايدة حلقة بعد حلقة، وبعد الغزو الدرامي لتركيا وغزو الأسواق العربية بمنتجاتها، أصبح ارطغرل علامة تجارية، فنجد من بين المنتجات عطر ارطغرل ومجموعة ارطغرل المكونة من ساعة وخاتم.