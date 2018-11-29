قيامة ارطغرل الجزء الخامس حلقة 125 هو ما نقدمه لكم اليوم زوار موقعنا نجوم مصرية، ويستند مسلسل قيامة ارطغرل إلى قصة حقيقية واردة في التراث التركي، وإن لم يوجد عليها الكثير من الدلائل، وبالطبع تستند قصة مسلسل ارطغرل على بعض الحقائق التاريخية، ويعتمد السيناريو على الحبكة الدرامية الواجب وجودها في ذلك النوع من المسلسلات، ويأتي نجاح مسلسل ارطغرل الجزء الخامس والذى وصل بمشاهديه إلى الحلقة رقم 125، بعد نجاح الأجزاء الأربعة الماضية.

وقد تخطى عدد مشاهدي المسلسل الملايين ليضاهي بذلك مشاهدات المسلسلات العالمية، كما يلقى المسلسل اهتماما بالغا من القيادة التركية والسياسيين الأتراك، الذين يحرصون على إبداء آرائهم بخصوص مسلسل قيامة ارطغرل وزيارة مواقع التصوير، وتهتم تركيا بإنتاج هذا النوع من المسلسلات التاريخية، لأنها تتحدث عن الجرح الذي تطويه صدور المسلمين، فلا زالوا يعانون الخيانة والانقسام والغدر والتحالف مع الاعداء.

أحداث الحلقة 125 بالتفصيل

يحاول غوندوز الخروج من القصر لإثبات براءته، لحماية اسمه واسم أبيه، إلا أنه لم يتمكن من ذلك.

ويقع في يد رجال إيلبلغي الذين يضربونه بشكل قاسٍ، ثم يسلموه إلى إيلبلغي لتقطع رأسه.

ويطير دراغوس فرحًا بعد ان يعتقد بنجاح خطته، ويحتفي بالدماء التي ستراق.

ويظهر ارطغرل وهو مجتمعًا برجال اللحى البيضاء، فهل سينجح في إنقاذ ابنه بعد أن علم أنه في خطر، هذا ما سنعرفه من متابعتنا للحلقة 125 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس.

فيرسل رجاله بقيادة الشجاع بامسي لتمشيط سوغوت وما حول القبيلة، بحثًا عن غوندوز وعن قاتل أومور.

ويدهش أرطغرل مشاهديه في الحلقة 125 بقفزة رهيبة، تشبه ما يقوم به شاروكان وجاكيشان في أفلامهم، وهي قفزة غير معتادة في الأعمال الدرامية التركية، إلى أن المشاهدين قد أُعجبوا بشجاعته كثيرًا.

إيرين أيضًا خرجت لإنقاذ حبيبها والبحث عنه، وقد تقول ما لم يتمكن غوندوز من البوح به.

ملخص أحداث الحلقة 124 ارطغرل مترجمة

يعجز غوندوز عن نفي تهمة محاول قتل أورمور عن نفسه، بل أنه تمادى في إهانة إيلبلغي، وهو ما جعلها تحاول قتله بخنجرها، فتأتي الطعة بالخطأ في أرطغرل، مما يتسبب بجرحه.

تسأل إيلبلغي غدودوز عن مكانه وقت الحادث، فلا يتمكن من الجواب خوفًا على سر حبه من إيرين.

يأمر أرطغرل بسجت ابنه غوندوز، ويخرج مسرعًا للبحث عن سافجي وعثمان، وذلك بعد علمه بأنهما قد خرجا في رحلة صيد.

ينجح أرطغرل في تخليص ابنه سافجي من الأسر، ويوبخ كلًا من عثمان وسافجي على مخالفتهما لأوامره وخرجهما للصيد خارج القبيلة.

يتحالف ارطغرل مع أورمور، وينجح غوندوز في الهروب بمساعدة أحد رجال دراغوس إلى قلعة فلكه.

موعد إذاعة الحلقة 125 من مسلسل أرطغرل

وقد تم عرض إعلان الحلقة 125 ارطغرل، وقد بدأ عرض الحلقة الأولى من الموسم الخامس الأربعاء الماضي 7 نوفمبر 2018، وحسب بيان الشركة المنتجة، فالحلقة القادمة سوف تخطف الأنفاس وستشهد الكثير من المفاجآت، خاصة بعد الجملة التي قالها ارطغرل الحلقة الماضية، ويمكنك متابعة الحلقة 125 من مسلسل ارطغرل على موقع النور، أو من خلال قناة دعوة واليرموك وقناة القدس في المواعيد التالية.

وقد استوحى التجار الأتراك من شخصيات ارطغرل بعض الماركات التجارية التي تحمل اسم أبطال المسلسل، كالساعات والعطور والاكسسوارات ومجموعة الأدوات، فنجد مجموعة ارطغرل المكونة من الخاتم والساعة والأدوات الخاصة به.