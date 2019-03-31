ارطغرل الحلقة 141 مترجمة Diriliş Ertuğrul الجزء الخامس على موقع النور

ارطغرل الحلقة 141 مترجمة مليئة بالأحداث القوية والمثيرة وكعادة البطل التركي الغازي ارطغرل سيضع خطة ذكية لإيقاع القائد المغولي ألينجاك والخائن ألباستي وهذا ظهر جاليا من خلال الإعلان الأول والثاني مما دفع المشاهد إلى الفضول والتشوق لما سيحدث في ارطغرل الحلقة 141 مترجمة من معارك حاسمة بين ارطغرل ومحاربيه وبين جنود المغول وما هو سبب عزل المحارب بامسي وهل ستكون خطة جديدة من ارطغرل ليخدع بيها بيبولات وأخته الذين يسعون لهدم قبيلة القاي والقضاء على ارطغرل وأخذ رئاسة أمير القبائل منه أم سيعزل بامسي بالفعل.

ارطغرل الحلقة 141 مترجمة.

الكثير من المشاهدين في العالم العربي ودول أخرى يتابعون المسلسل التركي التاريخ “قيامة ارطغرل” الذي يكشف عن أهم فترة تاريخية تهم الأترك وهي بداية قيام الدولة العثمانية على يد عثمان ابن ارطغرل الذي من المنتظر أن تبدأ حلقاته في الجزء السادس من المسلسل في شهر نوفمبر القادم وتنتهي حلقات الجزء الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل في شهر مايو المقبل.

توقعات الحلقة 141 من مسلسل قيامة ارطغرل .

انتهت الحلقة 140 من ارطغرل بوصول ألينجاك وألباستي الى ارطغرل وقاموا بحصاره هو ومن معه وظهر من خلال الإعلان الأول والثاني أن ابن ارطغرل سيصاب من ألينجاك وسيأتي بامسي وباقي المحاربين متأخرا بعد أن يضيق الخناق على ارطغرل مما يجعله يغضب جدا منه ويأمر بعزله ويتضح من الإعلان الثاني أن ارطغرل سيضع خطة محكمة بعد أن يعلم أن ألينجاك سيذهب الى القاعة ليقابل أورانس ودراغوس وسيتفق ارطغرل معهم لينصب فخ لإيقاع ألينجاك والقضاء عليه وعلى الجانب الأخر سيتعافى غندوز ابن ارطغرل لان التاريخ يقول أنه سيستشهد في أحد المعارك في عهد عثمان, تستطيع مشاهدة الحلقة 141 من خلال رابط موقع النور ALnoor TV أو رابط موقع ardirilisertugrul.com.

تردد القنوات الناقلة للحلقة 141.

توجد أكثر من قناة لعرض أحداث المسلسل الأكثر شهرة في الوطن العربي التي تتيج من خلالها مشاهدة أحداث الحلقات الجديدة للمسلسل ، و تقوم هذه القنوات بعرض المسلسل في مواعيد عرض مختلفة وذلك بعد عرضة على قناة تى ار تى TRT1 التركية مباشر ، وهذه القنوات هي كالتالي ” قناة دعوة , قناة اليرموك, قناة النور, قناة الوطن, قناة الشرق , قناة القدس, قناة قطر”.

القناة التردد معدل الترميز موعد عرض المسلسل قناة TRT 1 على قمر تركسات 11042 عمودي 8400 الأربعاء 9.30 بتوقيت مكة قناة دعوة 10727 أفقي 27500 الخميس 8.00 مساءاً بتوقيت مكة قناة اليرموك 11678 عمودي 27500 الخميس 8.00 مساءاً بتوقيت مكة قناة قطر 10719 عمودي

22000 الساعة 10 ونصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ارطغرل الحلقة 141 مترجمة و تردد قناة trt 1 تي ار تي نايل سات