ارطغرل الجزء الخامس حلقة 142 تُعرض على قناة تي أر تي التركية، وهي الحلقة التي يعرضها موقع النور حصرياً بعد عرضها على قناة تي آر تي بساعات قليلة مترجمة، وتعرض قناة اليرموك الحلقة 142 من مسلسل ارطغرل في المواعيد الموضحة في الرابط السابق، وتعود بنا أحداث المسلسل إلى القرن الثالث عشر بين حلب وأنطاكيا، وبطل المسلسل هو الغازي ارطغرل، أحد الشخصيات الواردة في التراث التركي، وهو والد مؤسس الدولة العثمانية عثمان الأول، والذي يقوم بتجسيد دوره في المسلسل أنجين ألتان دوزياتان.

وقد تم الإعلان عن انتهاء حلقات الجزء الخامس من مسلسل قيامة أرطغرل أول مايو القادم، وجاري الإعداد لمسلسل “قيامة عثمان” والذي يعتبر حقبة تاريخية مختلفة ولكنه مكملًا لمسلسل “قيامة أرطغرل”.

ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 142

تشهد الحلقة 142 من قيامة ارطغرل نهاية ألينجاك، إذ يقوم الباستي بالقضاء عليه، وذلك أثناء محاولتهم القضاء على أرطغرل ورجاله.

يتدخل أورانوس في الوقت المناسب لإنقاذ أرطغرل ورجاله، الأمر الذي يثير دهشة زانغوتش، الذي أصيب أثناء هجوم الباستي.

يصل أرطغرل إلى قلعة العلائية، ويبدو المشهد يمهد لظهور دولة جديدة، فكما قال أرطغرل فهو يتفاءل بالقلعة التي شهدت أزهى عصور الدولة.

أحداث حلقات ارطغرل الجزء الخامس السابقة

بيبولات يشرب السم ويقع مغشيًا عليه، فيأتي أرتوك لفحصه، من خلال تحسسه وجس نبضه، فيشعر بالدماء التي نزفتها أنفه، ويخبره سافجي بأن حول عينيه سواد، فيقوم بإجراء اختبار السم له، ويتم التأكد من أنه مات مسمومًا.

يعود أرتوك لعمله مجددًا كمستشار لدى أرطغرل ومستودعًا لأسراره، إلا أنه لا زال فاقدًا للبصر ولا زال سافجي يبحث له عن دواء.

توافق إيلبلغي على طلب أرطغرل بالزواج منها أمام الناس، وهو ما يضع الأمير بهاء الدين وأخيها بيبولات في موقف حرج، إلا أن سماعهم لخبر الاستيلاء على الذهب، جعل الكلام في هذا الموضوع ينتهي لحين التعرف على سارقي الذهب من خان القوافل.

يجتمع أرطغرل مع أمه هايماه وأرتوك وزوجة أخيه ويتحدث إليهم بشان رغبته بالزواج من إيلبلغي وإطاحته بجميع خطط بيبولات وبهاء الدين وسيرما.

يعلم أرطغرل بأن إيلبلغي هي أم صالحة لأولاده، وهي ليست كأخيها بيبولات وأختها سيرما، كما أن ارطغرل يعلم يعلم بعدم رغبتها من الزواج بالأمير بهاء الدين.

المغول يدوسون على رقبة الأمير بهاء الدين بالأقدام، خاصة وانه لم يتمكن من إحضار الصندوق لهم، ويستقطبون بيبولات ويتفقون معه للقضاء على أرطغرل، كما يخطط المغول لدخول سوغوت.

يدخل دراغوس في مواجهة مباشرة مع ارطغرل لأول مرة، ويحاول قتله بالسكين، وذلك بعد ان خطط لاستدراجه إلى القلعة.

ويرى بعض المشاهدين والمتابعين للمسلسل أن سر نجاحه هو أن أحداثه تحاكي صعوبة الواقع الذي يمتلئ حولنا بالخونة والمقنعين، لذلك فهم لا يعتبرونه مجرد مسلسل تاريخي فحسب، بل مسلسل واقعي.

موقع ارطغرل الرسمي

يعرض موقع ارطغرل الرسمى الحلقة 142 قيامة ارطغرل مترجمة، بينما ينفرد موقع النور بعرض الحلقة مدبلجة وبجودة عالية، ويمكنك مشاهدة الحلقة 142 قيامة ارطغرل، بالإضافة إلى الحلقات السابقة مجانًا من خلال موقع ارطغرل الرسمي.

مسلسل ارطغرل على موقع النور :