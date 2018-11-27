ارطغرل الجزء الخامس حلقة 125 تُعرض على قناة تي أر تي التركية، وهي الحلقة التي يعرضها موقع النور حصرياً بعد عرضها على قناة تي آر تي بساعات قليلة مترجمة، وتعرضه اليرموك في المواعيد الموضحة في الربط السابق، وتعود بنا أحداث المسلسل إلى القرن الثالث عشر بين حلب وأنطاكيا، وبطل المسلسل هو الغازي ارطغرل، أحد الشخصيات الواردة في التراث التركي، وهو والد مؤسس الدولة العثمانية عثمان الأول، والذي يقوم بتجسيد دوره في المسلسل أنجين ألتان دوزياتان.

وقد انتهت حلقات الجزء الرابع من مسلسل ارطغرل يوليو الماضى، ولا احد يعلم موعد انتهاء حلقات الجزء الخامس قيامة ارطغرل، إذ لم تصرح مصادر من المسلسل بأي معلومات بشأن ذلك الصدد.

وقد تم عرض الحلقة 124 في موعدها يوم الأربعاء الماضي، وهي حلقة تعرض احداثًا جديدة وغير متوقعة، إذ يقوم أرطغرل بسجن ولده غوندوز، الذي لم يتمكن من الدفاع عن نفسه والإجابة على سؤال إيلبلغي بمكان وجوده وقت حادث أبيها، الأمر الذي أثبت عليه التهمة أكثر.

ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 125

تعرض الحلقة القادمة أحداثًا خاطفة للأنفاس، وذلك حسبما تم عرضه في برومو الحلقة 125 ارطغرل، وأهم تلك الأحداث التي جاءت في برومو الحلقة:

محاولة غوندوز الخرج من القلعة لتنظيف اسمه واسم والده، إلا أنه وعلى ما يبدو لم يتمكن من إثبات براءته.

وقع غوندوز ابن أرطغرل في أيدي إيلبلغي، وقام رجالها بضربه ضربًا مبرحًا، ومن ثم تسليمه لإيلبلغي لتقطع رأسه.

يظهرارطغرل في بداية الحلقة مجتمعًا برجال اللحى البيضاء، وهو يحدثهم عن وجود خطورة على حياة ابنه غوندوز، فهل يتمكن من اللحاق به وإنقاذه، هذا ما سنعرفه غدًا.

يرسل ارطغرل رجاله للبحث عن غوندوز وعن قاتل أومور، ويقوم رجاله بتمشيط المنطقة بقيادة بامسي، فهل يتمكنون من إنقاذ غوندوز ويصلون في الوقت المناسب.

دراغوس يطير فرحًا ويقرع أجراس السفينة احتفاءًا ببحر الدماء الذي سيُسال وفقما خطط هو.

ملخص ارطغرل الجزء الخامس 124

لا زالت خطة دراغوس تسير على قدم وساق، ومسا يساعده في ذلك تهور غوندوز وحماقته.

عادت أيلبلغي تتهم غوندوز مجددًا بمحاول قتل أبيها أورمور، بينما ينفي أرطغرل ذلك عن ابنه، مؤكدًا أنه لن يتآمر على أحد رجال الدولة.

تسأل إيلبلغي غوندوز عن مكانه وقت حادث أبيها، فلا يتمكن من الجواب ويفضل كتمان سره وحبه لإيرين.

يستدعيه أرطغرل منفردًا لسؤاله، لكنه لا يجيب على أبيه أيضًا.

يأمر أرطغرل بسجن ولده غوندوز ويخرج مسرعًا للبحث عن سافجي وعثمان.

ويرى بعض المشاهدين والمتابعين للمسلسل أن سر نجاحه هو أن أحداثه تحاكي صعوبة الواقع الذي يمتلئ حولنا بالخونة والمقنعين، لذلك فهم لا يعتبرونه مجرد مسلسل تاريخي فحسب، بل مسلسل واقعي.

مسلسل ارطغرل على موقع النور :