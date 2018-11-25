إيلام الإيرانية تشهد زلزال عنيف بقوة 6.3 يشعر به سكان العراق والكويت

تداولت وكالات الأنباء خبر عن وقوع زلزال عنيف ضرب منطقة “إيلام” الإيرانية ووصلت قوته ألي 6.3 درجات على مقياس “ريختر”، وتقع منطقة “إيلام” على الحدود العراقية الإيرانية، وأفادت المعلومات الواردة أن سكان مدينة بغداد العراقية بالإضافة إلى عدة مدن عراقية أخرى مثل كركوك والسليمانية وبابل وواسط قد شعروا بالزلزال، كما أفادت هيئة “أنواء” الجوية العراقية، أن مركز الزلزال كان في شمال غرب إيران، وحتى الآن لم يصدر حصر رسمي عن حجم الخسائر البشرية أو المادية.

المناطق التي تأثرت بزلزال “إيلام”

جدير بالذكر أن اكثر المناطق حتى الآن تأثرا بزلزال “إيلام” هي مخيمات اللاجئين النازحين والواقعة في شمال نينوى وصلاح الدين، وفي بيانها الصادر اليوم حظرت هيئة “الأنواء الجوية” العراقية من توابع الزلزال التي يتوقع عودتها في الساعات القادمة على هيئة هزات ارتدادية.

وطبقا لـ “سكاي نيوز” فقد أفاد مراسلها أن سكان دولة الكويت قد شعروا أيضا بالزلزال، فيما أفاد مركز الأبحاث العلمية في الكويت أن الزلزال وقع على بعد 560 كيلو متر من مدينة الكويت، ولم يسجل حتى الآن أي بلاغات عن وقوع خسائر بدولة الكويت.

زلازل متتالية خلال أشهر تضرب إيران قبل “إيلام”

جدير بالذكر أن إيران تعرضت خلال عام تقريبا إلى زلزالين آخرين بخلاف “إيلام”، ففي أغسطس الماضي تعرضت مدينة “كرمنشاة” المتاخمة للحدود العراقية إلى زلزال بلغت قوته 5.9، كما تعرضت نفس المدينة لزلزال آخر في نوفمبر من العام الماضي لزلزال عنيف جدا بلغت قوته 7.3 درجة وخلف اكثر من 350 قيلا والآف الجرحى.