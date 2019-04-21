إنفجار مروع لكنيسة في سريلانكا “تفجيرات القيامة”

ظهر مقطع فيديو نشر على موقع “تويتر”، الأحد، لحظة التفجير الذي استهدف كنيسة سانت أنتوني بالعاصمة كولومبو في سريلانكا، في يوم دام، قتل وأصيب خلاله المئات وقتل ما لا يقل عن 290 شخصا ونحو 500 جريح ، وكانت حصيلة سابقة أعلنتها السلطات مساء الأحد أفادت بمقتل 207 أشخاص على الأقلّ وجرح أكثر من 450 آخرين.

صباح الأحد، من جراء سلسلة تفجيرات استهدفت ثلاثة فنادق وثلاث كنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وتصاعد الدخان الأسود بعد وقوع الانفجار الذي استهدفا لكنيسة، التي تم استهدافها إلى جانب كنيسة سانت سيباستيان في بلدة نيغومبو شمال العاصمة، إضافة إلى كنيسة ثالثة تقع في باتيكالوا (الشرق)، كما شهدت 3 فنادق فخمة تفجيرات متزامنةكما أعلنت الشرطة السريلانكية، الأحد، وقوع انفجارين جديدين، في أعقاب الانفجارات الستة التي هزت البلاد، صباح اليوم.

وقالت وكالة “رويترز” إن الانفجار السابع وقع في ديهيوالا، القريبة من كولومبو، فيما ذكرت وكالة “فرانس برس” أن الهجوم خلف قتيلين على الأقل وبعده بدقائق، أفادت الشرطة بحدوث انفجار ثامن في العاصمة السريلانكية .

وقتل شخص على الأقل في فندق “سينامون غراند هوتيل” القريب من المقر الرسمي لرئيس الوزراء في كولومبو، وفق ما أوضح مسؤول في الفندق لفرانس برس، مشيرا إلى أن الانفجار وقع في مطعم.

وقالت الشرطة إن الهجمات الستة خلفت 200 قتيلا بينهم 35 أجنبيا، فيما تشير تقارير محلية إلى أن الحصيلة ما تزال مرشحة للارتفاع.

وتضم سريلانكا، ذات الغالبية البوذية، أقلية كاثوليكية من 1.2 مليون شخص من أصل عدد إجمالي للسكان قدره 21 مليون نسمة.

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