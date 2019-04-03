إعلان الحلقة 140 من مسلسل قيامة ارطغرل Diriliş Ertuğrul وتردد القنوات الناقلة له

إعلان الحلقة 140 من مسلسل قيامة ارطغرل, تشير الى تطور الأحداث الشيقة والأكثر درامة وتظهر تحالف القائد البيزنطي دراغوس مع ألباستي بعد أن شعر أن ارطغرل كشفه وبدأ يشكل خطر كبير عليه مما دفعه الى التعاون مع أعداء ارطغرل وهو ألباستي وألينجاك ومن المتوقع أن يختلف معه القائد أورانوس ويتعاون الأخير مع ارطغرل لأنه يرى أن التعاون مع ارطغرل يصب في مصلحته ليحافظ على حياته وعلى القلعة التي يحكمها, كما يظهر إعلان الحلقة 140 من مسلسل قيامة ارطغرل نجاح ارطغرل في انقاذ مرغان من يد القائد المغولي ألينجاك.

إعلان الحلقة 140 من مسلسل قيامة ارطغرل.

ينتظر الملايين من المشاهدين في جميع الأنحاء مشاهدة الحلقة الجديدة من 140 لما يدور فيها من أحدث جديدة ظهرت من خلال الإعلان حيث سيقوم ارطغرل بالإنتقام لإبن أخية سليمان الذي قتل على يد ألباستي بعد أن عذبه بقسوة شديدة ليعرف منه مكان رسالة العفو عن والده الهارب في الجبل ويخشى ألباستي عودة أبيه ومن جهة أخرى إستطاع فريق العمل الخاص بالمسلسل في صنع حالة قوية من الدراما وتقديمها في أحسن صورة, بداية من فريق التمثيل والمخرج والإنتاج وغيرها من مقومات من شأنها تقديم محتوى قوي.

مسلسل قيامة ارطغرل اعلان الحلقة 140 مسلسل قيامة ارطغرل اعلان الحلقة 140 Gepostet von ‎قيامة ارطغرل – Diriliş Ertuğrul‎ am Mittwoch, 13. März 2019

تردد القنوات الناقلة للحلقة 139.

توجد أكثر من قناة لعرض أحداث المسلسل الأكثر شهرة في الوطن العربي التي تتيج من خلالها مشاهدة أحداث الحلقات الجديدة للمسلسل ، و تقوم هذه القنوات بعرض المسلسل في مواعيد عرض مختلفة وذلك بعد عرضة على قناة تى ار تى TRT1 التركية مباشر ، وهذه القنوات هي كالتالي ” قناة دعوة , قناة اليرموك, قناة النور, قناة الوطن, قناة الشرق , قناة القدس, قناة قطر”.

القناة التردد معدل الترميز موعد عرض المسلسل قناة TRT 1 على قمر تركسات 11042 عمودي 8400 الأربعاء 9.30 بتوقيت مكة قناة دعوة 10727 أفقي 27500 الخميس 8.00 مساءاً بتوقيت مكة قناة اليرموك 11678 عمودي 27500 الخميس 8.00 مساءاً بتوقيت مكة قناة قطر 10719 عمودي

22000 الساعة 10 ونصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تردد قناة trt 1 تي ار تي نايل سات

القناة تردد القناة الاستقطاب معدل الترميز trt العربية 11391 عمودي 27500 trt كردي 10873 عمودي 27500 قناة الشرق 11316 عمودي 27500

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