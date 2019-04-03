إعلان الحلقة 140 من مسلسل قيامة ارطغرل Diriliş Ertuğrul وتردد القنوات الناقلة له

إعلان الحلقة 140 من مسلسل قيامة ارطغرل, تشير الى تطور الأحداث الشيقة والأكثر درامة وتظهر تحالف القائد البيزنطي دراغوس مع ألباستي بعد أن شعر أن ارطغرل كشفه وبدأ يشكل خطر كبير عليه مما دفعه الى التعاون مع أعداء ارطغرل وهو ألباستي وألينجاك ومن المتوقع أن يختلف معه القائد أورانوس ويتعاون الأخير مع ارطغرل لأنه يرى أن التعاون مع ارطغرل يصب في مصلحته ليحافظ على حياته وعلى القلعة التي يحكمها, كما يظهر إعلان الحلقة 140 من مسلسل قيامة ارطغرل نجاح ارطغرل في انقاذ مرغان من يد القائد المغولي ألينجاك.
إعلان الحلقة 140 من مسلسل قيامة ارطغرل.
ينتظر الملايين من المشاهدين في جميع الأنحاء مشاهدة الحلقة الجديدة من 140 لما يدور فيها من أحدث جديدة ظهرت من خلال الإعلان حيث سيقوم ارطغرل بالإنتقام لإبن أخية سليمان الذي قتل على يد ألباستي بعد أن عذبه بقسوة شديدة ليعرف منه مكان رسالة العفو عن والده الهارب في الجبل ويخشى ألباستي عودة أبيه ومن جهة أخرى إستطاع فريق العمل الخاص بالمسلسل في صنع حالة قوية من الدراما وتقديمها في أحسن صورة, بداية من فريق التمثيل والمخرج والإنتاج وغيرها من مقومات من شأنها تقديم محتوى قوي.
تردد القنوات الناقلة للحلقة 139.
توجد أكثر من قناة لعرض أحداث المسلسل الأكثر شهرة في الوطن العربي التي تتيج من خلالها مشاهدة أحداث الحلقات الجديدة للمسلسل ، و تقوم هذه القنوات بعرض المسلسل في مواعيد عرض مختلفة وذلك بعد عرضة على قناة تى ار تى TRT1 التركية مباشر ، وهذه القنوات هي كالتالي ” قناة دعوة , قناة اليرموك, قناة النور, قناة الوطن, قناة الشرق , قناة القدس, قناة قطر”.
|القناة
|التردد
|معدل الترميز
|موعد عرض المسلسل
|قناة TRT 1 على قمر تركسات
|11042
|عمودي 8400
|الأربعاء 9.30 بتوقيت مكة
|قناة دعوة
|10727
|أفقي 27500
|الخميس 8.00 مساءاً بتوقيت مكة
|قناة اليرموك
|11678
|عمودي 27500
|الخميس 8.00 مساءاً بتوقيت مكة
|قناة قطر
|10719
|عمودي
22000
|الساعة 10 ونصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
تردد قناة trt 1 تي ار تي نايل سات
|القناة
|تردد القناة
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|trt العربية
|11391
|عمودي
|27500
|trt كردي
|10873
|عمودي
|27500
|قناة الشرق
|11316
|عمودي
|27500
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