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إعلان الحلقة 140 من مسلسل قيامة ارطغرل Diriliş Ertuğrul وتردد القنوات الناقلة له

كتب ناصر إبراهيم آخر تحديث

إعلان الحلقة 140 من مسلسل قيامة ارطغرل, تشير الى تطور الأحداث الشيقة والأكثر درامة وتظهر تحالف القائد البيزنطي دراغوس مع ألباستي بعد أن شعر أن ارطغرل كشفه وبدأ يشكل خطر كبير عليه مما دفعه الى التعاون مع أعداء ارطغرل وهو ألباستي وألينجاك ومن المتوقع أن يختلف معه القائد أورانوس ويتعاون الأخير مع ارطغرل لأنه يرى أن التعاون مع ارطغرل يصب في مصلحته ليحافظ على حياته وعلى القلعة التي يحكمها, كما يظهر إعلان الحلقة 140 من مسلسل قيامة ارطغرل نجاح ارطغرل في انقاذ مرغان من يد القائد المغولي ألينجاك.

إعلان الحلقة 140 من مسلسل قيامة ارطغرل Diriliş Ertuğrul وتردد القنوات الناقلة له

إعلان الحلقة 140 من مسلسل قيامة ارطغرل.

ينتظر الملايين من المشاهدين في جميع الأنحاء مشاهدة الحلقة الجديدة من 140 لما يدور فيها من أحدث جديدة ظهرت من خلال الإعلان حيث سيقوم ارطغرل بالإنتقام لإبن أخية سليمان الذي قتل على يد ألباستي بعد أن عذبه بقسوة شديدة ليعرف منه مكان رسالة العفو عن والده الهارب في الجبل ويخشى ألباستي عودة أبيه ومن جهة أخرى إستطاع فريق العمل الخاص بالمسلسل في صنع حالة قوية من الدراما وتقديمها في أحسن صورة, بداية من فريق التمثيل والمخرج والإنتاج وغيرها من مقومات من شأنها تقديم محتوى قوي.

مسلسل قيامة ارطغرل اعلان الحلقة 140

مسلسل قيامة ارطغرل اعلان الحلقة 140

Gepostet von ‎قيامة ارطغرل – Diriliş Ertuğrul‎ am Mittwoch, 13. März 2019

تردد القنوات الناقلة للحلقة 139.

توجد أكثر من قناة لعرض أحداث المسلسل الأكثر شهرة في الوطن العربي التي تتيج من خلالها مشاهدة أحداث الحلقات الجديدة للمسلسل ، و تقوم هذه القنوات بعرض المسلسل في مواعيد عرض مختلفة وذلك بعد عرضة على قناة تى ار تى TRT1 التركية مباشر ، وهذه القنوات هي كالتالي ” قناة دعوة قناة اليرموك,  قناة النور,  قناة الوطن,  قناة الشرق , قناة القدس,  قناة قطر”.

 

القناةالترددمعدل الترميزموعد عرض المسلسل
قناة TRT 1 على قمر تركسات11042عمودي 8400الأربعاء 9.30 بتوقيت مكة
قناة دعوة10727أفقي 27500الخميس 8.00 مساءاً بتوقيت مكة
قناة اليرموك11678عمودي 27500الخميس 8.00 مساءاً بتوقيت مكة
قناة قطر10719عمودي
22000		الساعة 10 ونصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تردد قناة trt 1 تي ار تي نايل سات

القناةتردد القناةالاستقطابمعدل الترميز
trt العربية11391عمودي27500
trt كردي10873عمودي27500
قناة الشرق11316عمودي27500

 

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عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

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