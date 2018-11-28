بالصور| وفاة أمل حمادة بجلطة دماغية مُفَاجِئة والفنانة أليسا ونادين الراسي ينعونها بكلمات مؤثرة

فارقت أمل حمادة اليوم الدنيا على إثر إصابتها بجلطة دماغية مفاجئة، دخلت على إثرها إحدى المستشفيات في مدينة النبطية، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها، وكان الظهور الأول لـ أمل حمادة في وسائل الإعلام بإحدى المقابلات التلفزيونية والتي ذكرت فيها جملتها الشهيرة “انقرضوا الرجال”، وذاع سيطها بعد ذلك لتصبح مادة للبرامج التلفزيونية.

وكانت بداية شهرة أمل حمادة عن طريق اليوتيوب وإنتاجها لعدد من الفيديوهات الساخرة، والتي كانت تتعلق بالسخرية من الفنانين، وكان أحد فيديوهاتها الذي لاقى رواجاً كبيراً الفيديو الذي سخرت فيه من الفنانة أحلام.

أبرز المعلومات عن أمل حمادة

هي من مواليد عام 1976 م.

توفي ثلاثة أفراد من عائلتها بالجلطة الدماغية.

هي لبنانية المولد.

اشتهرت بفيديوهاتها الساخرة من الفنانين.

الفنانة أليسا تنعي أمل حمادة

نعت الفنانة أليسا الساخرة اللبنانية أمل حمادة والتي توفيت اليوم داعية الله تبارك وتعالى لها بالرحمة والمغفرة، وأكدت على حزنها الشديد بعد وفاتها بالرغم من تعليقاتها القاسية.

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ماذا قالت نادين الراسي عن وفاة أمل حمادة

ومن جهة أخرى نعى عدد من الفنانين والفنانات الراحلة والساخرة أمل حمادة وفي مقدمتهم الفنانة نادين الراسي، والتي جاءت تدوينتها على حسابها الخاص بتويتر كما يلي.