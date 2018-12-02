كيفية معرفة أماكن تحليل فيروس سي بالقاهرة ضمن مبادرة 100 مليون صحة والتي أطلقها الرئيس السيسي في كل أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث سنقدم لكم رابط موقع 100 مليون صحة على شبكة الإنترنت والذي من خلاله ستتعرف بكل سهولة على مكان وموقع وعنوان أقرب وحدة لتقوم بتحليل فيروس سي من خلالها، تلك الحملة والمبادرة بدأت مرحلتها الثانية في 11 محافظة من بينهم محافظة القاهرة بداية من يوم 1 ديسمبر 2018 وستستمر حتى 28 فبراير 2019، ,وتستهدف وزارة الصحة الكشف من خلال المرحلة الثانية على 20 مليون مواطن في ال11 محافظة.

حملة 100 مليون صحة بالقاهرة وكل محافظات مصر بالكامل بالمجان لكل مواطن بلغ 18 عام وبلا أي حد أقصى للسن، تقوم الحملة أيضا بالكشف عن عدة أماض أخرى وهي الضغط والسكري والسمنة، بنهاية الكشف والتحليل ستحصل عزيزي المواطن على شهادة معتمدة ورسمية بذلك، الكشف والتحليل ل يستغرق إلا دقائق قليلة جدا ومعدودة، في حال لا قدر الله كان التحليل إيجابي يتم تحويل المريض إلى أقرب مستشفي لتلقي العلاج مجانا بالكامل.

أماكن تحليل فيروس سي بالقاهرة حملة 100 مليون صحة

يتم الكشف عن فيروس سي في مستشفيات القاهرة والوحدات الصحية وبتواجد سيارات ووحدات متنقلة، وذلك في مصر الجديدة ومدينة نصر والتجمع الخامس والمعادي والساحل والمرج وعين شمس ومصر القديمة والنزهة والموسكي وروض الفرج والسيدة زينب وغيرها من أماكن العاصمة، ورابط موقع معرفة أقرب حملة لك هو:

أماكن تحليل سي بالقاهرة

مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية.