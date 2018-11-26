أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوم جمهوري اليوم الإثنين 26 نوفمبر 2018 ضمن أسماء الوزراء الجدد في التعديل الوزاري الموسع والكبير، تناقلت أسماء التعديل الوزاري الجديد في سوريا وكالة الأنباء السورية “سانا” ثم تلتها كل وكالات الأنباء العربية وكل المواقع الإخبارية، الرئيس السوري أيضا أصدر مرسوم أخر تضم تعيين عادل أنور العلبي محافظا لدمشق خلفا لبشر الصبان، كما أصدر مرسوم أخر بتأسيس هيئة المصالحة الوطنية على ان يكون رئيسها هو الوزير علي حيدر.

هذا وقد بلغ عدد أسماء الوزراء الجدد في سوريا اليوم 9 وزراء جدد في عدد من الوزارات الهامة جدا وسط إهتمام كبير من الدولة لتحقيق نقلة وطفرة كبيرة في كل المجالات ولتحقيق قفزة هامة نحو المستقبل يشعر بها المواطن سريعا، من أبرز وأهم الحقائب الوزارية والتي شهدت تعديلات كانت وزارة الداخلية السورية، حيث تم تكليف اللواء محمد خالد الرحمون بهذا المنصب الهام، كما تم تعيين وزراء جدد للتربية والتعليم العالي.

أسماء الوزراء الجدد في سوريا اليوم الإثنين 26/11/2018