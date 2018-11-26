أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوم جمهوري اليوم الإثنين 26 نوفمبر 2018 ضمن أسماء الوزراء الجدد في التعديل الوزاري الموسع والكبير، تناقلت أسماء التعديل الوزاري الجديد في سوريا وكالة الأنباء السورية “سانا” ثم تلتها كل وكالات الأنباء العربية وكل المواقع الإخبارية، الرئيس السوري أيضا أصدر مرسوم أخر تضم تعيين عادل أنور العلبي محافظا لدمشق خلفا لبشر الصبان، كما أصدر مرسوم أخر بتأسيس هيئة المصالحة الوطنية على ان يكون رئيسها هو الوزير علي حيدر.
هذا وقد بلغ عدد أسماء الوزراء الجدد في سوريا اليوم 9 وزراء جدد في عدد من الوزارات الهامة جدا وسط إهتمام كبير من الدولة لتحقيق نقلة وطفرة كبيرة في كل المجالات ولتحقيق قفزة هامة نحو المستقبل يشعر بها المواطن سريعا، من أبرز وأهم الحقائب الوزارية والتي شهدت تعديلات كانت وزارة الداخلية السورية، حيث تم تكليف اللواء محمد خالد الرحمون بهذا المنصب الهام، كما تم تعيين وزراء جدد للتربية والتعليم العالي.
أسماء الوزراء الجدد في سوريا اليوم الإثنين 26/11/2018
- اللواء محمد خالد الرحمون وزيرا للداخلية
- السيد عماد موفق العزب وزير جديدا للتربية
- أ.د بسام بشير إبراهيم وزير التعليم العالي الجديد
- السيد المهندس محمد معن زين العابدين جذبة وزيرا للصناعة
- السيد المهندس إياد محمد الخطيب وزير الاتصالات الجديد
- السيد المهندس محمد رامي رضوان مرتيني وزير السياحة الجديد
- السيد الدكتور عاطف نداف وزير التجارة وحماية المستهلك
- السيد المهندس حسين عرنوس وزير الموارد المائية الجديد
- السيد المهندس سهيل محمد عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان.
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