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قيامة أرطغرل 142 مترجم الجزء الخامس مجاناً diriliş ertuğrul وتردد قناة وطن وتردد قناة قطر

كتب مصطفى عبده آخر تحديث

نتابع معكم اليوم عرض مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 142 الموسم الخامس التي طال انتظارها من جميع عشاق المسلسل التركي الشهير والتي من المنتظر أن تضم العديد من الأحداث المثيرة التى سوف تغير في المسار الدرامي للمسلسل، المسلسل التاريخي”قيامة أرطغرل” من أعلى المسلسلات التركية متابع في جميع أنحاء العالم العربي، وله شعبية عريضة من جميع الفئات العمرية لمحتواه الشيق.

اعلان ارطغرل الموسم الخامس الحلقة 142 مترجمة

ويُعد موقع النور الإلكتروني هو المترجم الأول لحلقات الموسم الخامس من مسلسل “قيامة ارطغرل”، حيث حقق موقع النور نجاحاً جماهيرياً كبيراً بعد عرضه حلقات الموسم الرابع مترجمة حصرياً بعد شرائه حقوق العرض من قنوات تي أر تي التركية، ولكن تفاجئ الجميع مع بداية العام الحالي بتحول موقع النور إلى موقع مدفوع بإشتراك سنوي وشهري لمتابعة المسلسلات التي يعرضها الموقع ومنها مسلسل “قيامة أرطغرل”.

مسلسل ارطغرل الحلقة 142

سوف يتم إذاعة مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 142 الموسم الخامس عبر قناة trt1 التركية والتى تعتبر الناقل الحصري الوحيد لمسلسل قيامة أرطغرل طوال سنوات عرضه الماضية، كما تتم إعادة عرض الحلقة من خلال موقع النور الإلكتروني على شبكة الإنترنت، حيث يستطيع جميع عشاق المسلسل متابعة أحداثه باللغة العربيةـ، حيث يقوم موقع النور بترجمة أحداث الحلقة للغة العربية.

مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 142 مترجم

ومن المقرر أن تعرض الحلقة 142 قيامة ارطغرل اليوم الأربعاء عبر شاشة تي ار تي التركية  وموقع النور الناقل الحصري لحلقات مسلسل ارطغرل الجزء الخامس في الوطن العربي والشرق الأوسط، مسلسل ارطغرل يذاع بشكل مجاني ومفتوح على جميع القنوات، تذاع حلقة منه كل أسبوع وتحديداً يوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على قناة trt  التي تبث على القمر التركي لكن المسلسل سيكون بلغته الأصلية، أما قناة قطر فهي تعرض المسلسل مدبلجاً بعد ذلك يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر، وقناة شباب المصرية تعرضه في تمام السادسة مساءا.

رابط مشاهدة ارطغرل 142 مترجم:

مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 142 مترجم
مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 142 مترجم

يتم توفير الحلقة فور عرضها

  • كما بإمكانك مشاهدة جميع حلقات الموسم الخامس من مسلسل أرطغرل من هنا.

تردد قناة تي ار تي التركية TRT 1 التي تعرض الحلقة 142 قيامة ارطغرل الجزء الخامس

القمر الصناعيتردد القناةمعدل الترميزمعامل التصحيحالاستقطاب
تركسات Turk sat 42°E1104284005/6عمودي
يوتلسات Eutelsat 7°E1092830005/6عمودي

تبث قناة تي ار تي التركية بتقنية HD عبر الأقمار الصناعية دون انقطاع أو تشويش، لذا إذا كنت ترغب في مشاهدة حلقات مسلسل أرطغرل الموسم الخامس يمكنك الآن ضبط التردد الخاص بالقناة واستقبال الإشارة.

تردد القنوات الناقلة لقيامة ارطغرل

يعرض مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 142 مترجم بشكل حصري كل يوم أربعاء الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على قناة trt التركية، وكل يوم خميس يعرض مترجماً على قناة اليرموك الفضائية الأردنية الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الأردن والقاهرة، ونستعرض سوياً ترددات القنوات الناقلة لمسلسل أرطغرل الجزء الخامس:

القناةالقمر الصناعيالترددمعدل الترميزمعامل التصحيحالاستقطاب
Trtترك سات 1104284005/6عمودي
Trtيوتلسات1092830005/6عمودي
تردد قناة دعوةنايل سات10727275003/4افقي
تردد قناة وطننايل سات11012275003/4افقي
تردد قناة قطرنايل سات10971275003/4عمودي
الشروق تي فينايل سات 10922500003/4عمودي

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عن الكاتب

مصطفى عبده

مصطفى عبده , 20 سنة من محافظة الاسكندرية، أعمل كمحرر لدى موقع نجوم مصرية، طالب بكلية الاداب قسم تاريخ بجامعة الاسكندرية ، محب للقراءة والتدوين، مهتم بكرة القدم والاحداث الرياضية بصفة عامة.

التعليقات

  5. حسن اسماعيل من سوريا مقيم في تركيا
    رقم هاتف 00905359558824
    حلم ياااارب حلم ياااارل حلم ياااارب
    حلم حلم ان شاء الله تعالى ياااارب

    رد

  6. حسن اسماعيل من سوريا مقيم في تركيا
    رقم هاتف 00905359558824
    حلم ياااارب حلم ياااارب حلم ياااارب
    الحلم ان شاء الله تعالى ياااااااااارب

    رد

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