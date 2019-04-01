قيامة أرطغرل 142 مترجم الجزء الخامس مجاناً diriliş ertuğrul وتردد قناة وطن وتردد قناة قطر

نتابع معكم اليوم عرض مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 142 الموسم الخامس التي طال انتظارها من جميع عشاق المسلسل التركي الشهير والتي من المنتظر أن تضم العديد من الأحداث المثيرة التى سوف تغير في المسار الدرامي للمسلسل، المسلسل التاريخي”قيامة أرطغرل” من أعلى المسلسلات التركية متابع في جميع أنحاء العالم العربي، وله شعبية عريضة من جميع الفئات العمرية لمحتواه الشيق.
اعلان ارطغرل الموسم الخامس الحلقة 142 مترجمة
ويُعد موقع النور الإلكتروني هو المترجم الأول لحلقات الموسم الخامس من مسلسل “قيامة ارطغرل”، حيث حقق موقع النور نجاحاً جماهيرياً كبيراً بعد عرضه حلقات الموسم الرابع مترجمة حصرياً بعد شرائه حقوق العرض من قنوات تي أر تي التركية، ولكن تفاجئ الجميع مع بداية العام الحالي بتحول موقع النور إلى موقع مدفوع بإشتراك سنوي وشهري لمتابعة المسلسلات التي يعرضها الموقع ومنها مسلسل “قيامة أرطغرل”.
مسلسل ارطغرل الحلقة 142
سوف يتم إذاعة مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 142 الموسم الخامس عبر قناة trt1 التركية والتى تعتبر الناقل الحصري الوحيد لمسلسل قيامة أرطغرل طوال سنوات عرضه الماضية، كما تتم إعادة عرض الحلقة من خلال موقع النور الإلكتروني على شبكة الإنترنت، حيث يستطيع جميع عشاق المسلسل متابعة أحداثه باللغة العربيةـ، حيث يقوم موقع النور بترجمة أحداث الحلقة للغة العربية.
مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 142 مترجم
ومن المقرر أن تعرض الحلقة 142 قيامة ارطغرل اليوم الأربعاء عبر شاشة تي ار تي التركية وموقع النور الناقل الحصري لحلقات مسلسل ارطغرل الجزء الخامس في الوطن العربي والشرق الأوسط، مسلسل ارطغرل يذاع بشكل مجاني ومفتوح على جميع القنوات، تذاع حلقة منه كل أسبوع وتحديداً يوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على قناة trt التي تبث على القمر التركي لكن المسلسل سيكون بلغته الأصلية، أما قناة قطر فهي تعرض المسلسل مدبلجاً بعد ذلك يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر، وقناة شباب المصرية تعرضه في تمام السادسة مساءا.
رابط مشاهدة ارطغرل 142 مترجم:
يتم توفير الحلقة فور عرضها
- كما بإمكانك مشاهدة جميع حلقات الموسم الخامس من مسلسل أرطغرل من هنا.
تردد قناة تي ار تي التركية TRT 1 التي تعرض الحلقة 142 قيامة ارطغرل الجزء الخامس
|القمر الصناعي
|تردد القناة
|معدل الترميز
|معامل التصحيح
|الاستقطاب
|تركسات Turk sat 42°E
|11042
|8400
|5/6
|عمودي
|يوتلسات Eutelsat 7°E
|10928
|3000
|5/6
|عمودي
تبث قناة تي ار تي التركية بتقنية HD عبر الأقمار الصناعية دون انقطاع أو تشويش، لذا إذا كنت ترغب في مشاهدة حلقات مسلسل أرطغرل الموسم الخامس يمكنك الآن ضبط التردد الخاص بالقناة واستقبال الإشارة.
تردد القنوات الناقلة لقيامة ارطغرل
يعرض مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 142 مترجم بشكل حصري كل يوم أربعاء الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على قناة trt التركية، وكل يوم خميس يعرض مترجماً على قناة اليرموك الفضائية الأردنية الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الأردن والقاهرة، ونستعرض سوياً ترددات القنوات الناقلة لمسلسل أرطغرل الجزء الخامس:
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|معامل التصحيح
|الاستقطاب
|Trt
|ترك سات
|11042
|8400
|5/6
|عمودي
|Trt
|يوتلسات
|10928
|3000
|5/6
|عمودي
|تردد قناة دعوة
|نايل سات
|10727
|27500
|3/4
|افقي
|تردد قناة وطن
|نايل سات
|11012
|27500
|3/4
|افقي
|تردد قناة قطر
|نايل سات
|10971
|27500
|3/4
|عمودي
|الشروق تي في
|نايل سات
|10922
|50000
|3/4
|عمودي
التعليقات
جميل
كم تردد تيارتي
11042 معدل الترميز 8400 عمودي القمر تركسات Turk sat 42°E
اابوصلاح 01069894489 من اجمل المسلسلات التركيه
انا الي محيرني علاه راهم يطلق فالمسلسل بالحة وكل حلقة علا اللاقل بينهم اسبوعين علاه ماهوا السبب هك صمطوه المسلسل
بهذه الطريقة يحقق المسلسل نسب مشاهدة أعلى
حسن اسماعيل من سوريا مقيم في تركيا
رقم هاتف 00905359558824
حلم ياااارب حلم ياااارل حلم ياااارب
حلم حلم ان شاء الله تعالى ياااارب
حسن اسماعيل من سوريا مقيم في تركيا
رقم هاتف 00905359558824
حلم ياااارب حلم ياااارب حلم ياااارب
الحلم ان شاء الله تعالى ياااااااااارب
مجهود مشكور تحياتي
متي تعرض الحلقة على القناة التركية ارجو الرد
يوم الاربعاء الساعة 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
توقيت عرض الحلقة على موقع النور ؟؟
يوم الاربعاء الساعة 11 مساءً