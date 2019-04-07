مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 143 نسايم مترجم على قناة TRT1 التركية “نهاية الأم هايماه”.. موقع النور .. قناة دعوة .. اليرموك

قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 143 على قناة RT1 التركية بث مباشر ارطغرل نعرض عليكم موعد عرض حلقات مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة الخامسة الحلقة 135مترجم .. مدبلج من المسلسل التركي الأعلى مشاهدة بين أغلب المسلسلات التركية قيامة أرطغرل الجزء الخامس، وجميع القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل وهو المسلسل الأكثر متابعة في جميع أنحاء العالم العربي، والذي يحمل العديد من المفاجآت.
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الإعلان الأول الحلقة 143 من مسلسل قيامة أرطغرل مترجم للعربية
هو مسلسل تاريخي، يعرض أحداث غير حقيقة، من القرن الثالث عشر الميلادي، عن غازي يسمى أرطغرل، بدأ العرض الأول للمسلسل، الجزء الأول، في 2014، لشخصية حقيقية، الغازي أرطغرل، والد عثمان أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، الغازي الذي قام بتوحيد القبائل المسلمة، ومنذ بداية عرض الحلقات الأولى من المسلسل في 2014 وقد عمل ضجة في عالم الأعمال الدرامية، وتوالت الأجزا في العرض منذ 2014، الجزء الأول والثاني والثالث والرابع، وانتظر المشاهدين والمتابعين من جميع أنحاء العالم العربي موعد عرض الجزء الخامس.
موعد عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس
القنوات الناقلة للجزء الخامس من مسلسل قيامة أرطغرل
|اسم القناة
|التردد الحالي
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|اسم القمر الصناعي
|فور شباب
|11316
|27500
|أفقي
|النايل سات
|دعوة
|10727
|27500
|عمودي
|النايل سات
|الوطن
|11012
|27500
|أفقي
|النايل سات
|الشرق
|11137
|27500
|عمودي
|النايل سات
|اليرموك
|11678
|27500
|عمودي
|النايل سات
|TRT
|11042
|8400
|عمودي
|TURKSAT
|TRT
|10928
|3000
|عمودي
|EUTELSAT
رابط موقع النور لمشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس
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نبذة عن المسلسل
هو مسلسل يتحدث عن غازي مسلم، تركي، قام بتوحيد القبائل المسلمة، في إطار تاريخي تشويقي، في القرن 13 الميلادي، بظهور قبائل التركمان بعد توحيدها، بينما كان كل من الروم والمغول يتنافسان ويتشاجران على الفوز بكرسي الحكم، الولاية، وضعف شديد في حكم الدولة العباسية، دولة المسلمين، وقد بحث الغازي عن مقرا لقبائله، للنجاة من أكبر أعداء كانت تغير عليهم، قبائل الروم والمغول.
موعد مسلسل ارطغرل على تردد قناة دعوة
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التعليقات
شكرا
أشكرك أستاذة ندى أيمن على هذا العرض الجميل للمسلسل التشويقي والتاريخي الذي نتطلع لاستكمال حلقاته تباعا إن شاء الله حتى يتعلم أبناءنا تاريخ أجدادهم المسلمين الأبطال …. والشكر موصول للقنوات الناقلة والمذيعة للمسلسل .