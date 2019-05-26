أربع وجهات لتذوق أطباق ايطاليا الأصيلة بشكل جيد

قد يعتقد العديد من السياح والزوار ان مجرد تناولهم الطعام في المطاعم السياحية في ايطاليا أنهم قد تذوقوا اطباق ايطاليا الشهيه واللذيذه ولكن هذا غير صحيح، فالطعام الايطالي الاصلي يتوفر عادة في القرى الصغيرة والريف أكثر من المدن الكبرى والمطاعم السياحية فيها.

إليك أربعة مدن مميزة للتعرف على الاطباق الايطالية بشكل جيد:

1.بوليا وهي تمثل الأراضي الزراعية في إيطاليا منتجة الطماطم وزيت الزيتون بكميات هائلة حيث تزود بوليا البلاد ب(33%)من منتج البلاد من زيت الزيتون اضافة الى منتج هائل من الحنطة الذي يحول الى طحين يستخدم في صناعة المعكرونة وخبز التامورا الشهيرين في جميع أنحاء ايطاليا اضافة الى الفواكه والخضروات التي تستخدم في المطبخ الإيطالي.

يجسد نمط طعام مدينة بوليا نظام غذاء البحر الأبيض المتوسط ، اضافة الى الطعام البحري الذي يتم طهيه بطرق لذيذه عديدة فضلاً عن المعكرونه المصنوعه بدون اضافة البيض حيث يضاف إليها الحمص وخضار الرابيني والبقوليات المختلفة.

أما اللحوم فتقدم كشرائح صغيره ملفوفه مع الجبن.

2.بارما تعتبر بارما المطبخ الرئيسي للبلاد حيث يقترن اسم بارما بجبنه بارميجيانو الشهيرة و بروسيوتو دي بارما حيث تعد جبنه بارميجيانو ملك الأجبان المشويه وهي تعلو اطباق المكرونه عادة.

أما الخل البلسمي فهو ينتج عادة في بلده مودينا على الطريق في بارما ،حيث يخزن هذا الخل لسنوات طويلة في براميل خشبية ويمكنك شراء زجاجة صغيرة من هذا الخل بسعر 200 دولار اما اذا رغبت برؤية عملية تصنيع هذه المنتجات وتذوقها فأصحابها لا يمانعون ذلك.

3.نابولي الرائعة والتاريخية ، المدينة القريبة من بركان جبل فيزوف ،المدينه المميزه بقلاعها ومعالمها التاريخية اضافة الى مطبخها الشهي واللذيذ ،حيث تنتج الموزاريلا في منطقة كامبانيا حيث تستخدم الموزاريلا في اطباق نابولي المميزة مثل البراسولي وهي لفائف اللحم المحشوة بالاعشاب ومطهوه بصلصة الطماطم اضافة الى طبق المكرونه المشويه بصلصه الطماطم و جبنة الريكوتا و قطع الموزاريلا.

كما يقدم طبق البيتز االنابولي الرائع المشوي في افران تعمل بالخشب مضافة إليها جبنة الموزاريلا والطماطم ولاتنس تذوق فنجان القهوة هنا فنكهتها رائعه ومميزه.

4.تورينو حيث الأطباق التي تمثل مزيجا من الذوق الفرنسي والسويسري والذوق التقليدي لسكان المدينة، يمكنك تذوق الكمأة التي تدخل في العديد من الاطباق هنا كما لا يمكنك تفويت تذوق جياندوجا مزيج الشوكولاته والبندق اللذيذ حيث تقع هنا شركة فيريرو التي أنتجت نوتيلا في هذه المدينة.

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