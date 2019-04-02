كانت كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية دولة واحدة, وكانت محتلة من قبل اليابان حتي عام ” 1949 ” وبعد خسارة اليابان فى الحرب العالمية الثانية, أستطاعت كوريا أن تستقل, ولكن نشبت حروب أهلية بها أدت الي أنقسام البلاد وأصبحت دولتين الشمالية والجنوبية.

واستمرت العداوة بين الكورتين حتي عام ” 2007 ” بعد أن تم الأتفاق بينهم في معاهدة سلام دائمة وعدم خوض حروب بينهم فى المستقبل مرة أخري.

أغرب عشرة حقائق عن كوريا الشمالية

الأولي:- رئيس كوريا الشمالية ” كيم جونغ أون ” يعد أصغر رئيس دولة فى العالم بعمر ” 35 عاما ” بعد أن تولي منصب الحكم بعد والدة ” كيم جونغ إل ” فى عام “2011 ” .

الثانية:- يوجد ثلاث قنوات تلفزيونية حكومية فقط وغير مسموح بمشاهدة قنوات خارجية أخري, وتعد الأجهزة الأكترونية الخاصة بالراديو والتلفزيون فى كوريا الشمالية مبرمجة مسبقا على استقبال الثلاث قنوات قبل شرائها.

الثالثة:-غير مسموح بالانترنت لدي الشعب نهائيا سوي عدد قليل جدا من بعض المسؤليين فى الحكومة هم الذين يستطيعون أستخدام الأنترنت عن طريق أتصال يستأجر من الصين.

الرابعة:- أستطاعت كوريا الشمالية أن تسيطر على سفينة أمريكية وحجزها لديهم ولم تستطع حتي الآن الولايات الامريكية أن تستردها.

الخامسة:- يوجد لديها أكبر أستاد رياضي لكرة القدم حيث يتسع إلي “150 ألف شخص ” .

السادسة:- كان الشعب الكوري يتابع مباريات “كأس العالم 2014 م” بعد أربعة وعشرون ساعة من أنتهائها على انها مباشرة فى نفس الوقت.

السابعة:- فى كوريا الشمالية غير مسموح بمشاهدة الأفلام الأباحية, وأيضا غير مسموح بمشاهدة أفلام ومسلسلات كوريا الجنوبية ومن يخالف ذالك من الممكن أن تصل العقوبة إلي القتل.

الثامنة:- يوجد إنتخابات رئاسية بها كل خمس سنوات, وتعد الدولة الوحيدة التي يقام بها إنتخابات رئاسية تضم مرشح واحد فقط وهو زعيمها.

التاسعة:- يوجد عدد معين من قصات الشعر للرجال والنساء وغير مسموح بعمل قصة غيرها, وممنوع عمل أو تقليد نفس قصة شعر الزعيم.

العاشرة:-حينما تكون سائحا وتريد زيارة كوريا الشمالية يجب أن تمر بدولة الصين أولا لتتلقي تعليمات من أشخاص تابعين لكوريا الشمالية بما هو ممنوع أن تفعلة داخل البلاد قبل أن تصل إليها.

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