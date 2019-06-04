مفارقة عجيبة .. طفل يشبه قطته تماماً

حيوانات أليفة كالقطط أو الكلاب تجعلنا أشخاصاً أفضل وقد تكون أبسط الأمور أحياناً علاجاً للمشاكل، وتاتى المسؤولية لاننا نعتنى بتلك الحيوانات الجميلة وقد نكون بحاجة لهم لنقضي وقت ممتع،(مادن) صبي امريكي يعاني عدة تشوهات خلقية في وجهه إذ أنه مُصاب بـ (الشفة الأرنبية) يحدث نتيجة عدم أكتمال أو خلل في البنية الطبيعية للجسم،وتحديداً في الشفتين،ويتشكل قبل الولادة،بالإضافة إلى أن لديه عينان بلونين مختلفين فإحدى عينيه بلون أزرق، والاخرى بلون عسلي.

تلك التشوهات جعلت (مادن) عرضة لتنمر الأطفال الآخرين في المدرسة وذكرت وسائل إعلام أمريكية،بان ذلك يرجع الى اختلاف شكله عن باقي الأطفال مما جعل الصبى (مادن) يدخل بحالة نفسية سيئة.

الا ان في إحدى الأيام تغيرت حالة (مادن) تماما حيث ذكرت وسائل اعلام ان والديه عثروا على قط يشبه تماما بمحض الصدفة ويشبه،فالقط كان له “شفة أرنبية” وأيضاً كان له عينين بلونين مختلفتين مثله مثل (مادن).

وتمكن هذا القط بان يساعد (مادن) على الخروج من حالة الإحباط والحالة النفسية السيئة وأعطاه ثقة بالنفس واستطاع أن يخفف هذا العبء عن الطفل،واصبح مادن وذلك القط صديقين حميمين،كما صرحت والدة الطفل لوسائل إلاعلام ان لقاء ابنها بهذا الطفل نتج عنه تحسن حالة ابنها الى حد كبير.

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