معلومات عن الصقور وانواعها

موضوع اليوم سيكون عبارة عن عرض لابرز المعلومات عن الصقور وانواعها، فهي احد الطيور الجارحة الأكلة للحوم، وتمتاز بالرؤية الحادة و السرعة الخاطفة، تختلف أحجامها وانواعها، كما انها من الطيور المحببة إلى قلب دول الخليج العربي، بل إنهم يعتبرون “الصقر العربي” رمزًا للعزة والكرامة، والشموخ.



إليكم ابرز المعلومات عن الصقور وانواعها:

أولًا: صفات الحواس لدى الصقور:

تتمتع الصقور بحاسة بصر قوية جدًا وحادة، حيث تستطيع أن ترى بوضوح الى ما يزيد عن 8 مرات مقارنة مع العين البشرية، تستغل الصقور قوة الرؤية التي لديها في اصطياد الفرائس، أما حاسة الشم لدى الصقور ضعيفة جدًا، إلا أن حاسة السمع لديها ممتازة وشديدة.

ثانيًا: اصغر واكبر انواع الصقور في الحجم:

• أصغر انواع الصقور في الحجم هو “الباشق الصغير” Accipiter minullus، ويتراوح طوله ما بين 20 إلى 25 سنتيمتر، ويصل طوله بجناحيه ما بين 39 إلى 52 سنتيمتر، يشكل ذيل “الباشق الصغير” معظم طول جسده، ويصل وزنه إلى 90 جرام تقريبًا.

• أما أكبر انواع الصقور في الحجم هو “باز الشمالي” Accipiter gentilis، ويصل طوله إلى 69 سنتيمتر، وطوله بجناحيه يصل إلى 127 سنتيمتر، ويبلغ وزن “باز الشمالي” 2.3 كيلو جرام تقريبًا.

ثالثًا: اين يعيش الصقر:

يعيش الصقر في كافة أنحاء الكوكب عدا القارة القطبية الجنوبية antarctcia، يتواجدون بكثرة في البيئة البحرية ک الغابات، الجبال البحرية، الأراضي الرطبة (المستنقعات)، السافانا (السهل العشبي)، وكذلك في الصحاري.

رابعًا: عمر الصقر:

بالنسبة لعمر الصقر فهذا الأمر يختلف من نوع إلى آخر، فيمكن أن تعيش أغلب انواع الصقور ما بين 10 إلى 20 عام، إلا أن هناك انواع اخرى من الصقور يمكن أن تعيش حتى 30 عام.

خامسًا: اختيار شريك الحياة لدى الصقور:

تمتاز الصقور بأداء رقصة غريبة في موسم التزاوج، حيث ترقص الأنثى مع الذكر في الهواء ويقومان بالدوران، وعند وصولهما إلى علو مناسب، يقتربان من بعضهما البعض ويحلقان صعودًا اتجاه الاعلى مرة ثانية، تستمر تلك العملية حتى يستطيع الذكر من الإحكام على الانثى ويهبطا معًا اتجاه الاسفل “الهبوط الحر”.

سادسًا: سرعة الصقور:

الصقور من الطيور السريعة جدًا، حيث تبلغ سرعة بعض الانواع منها عند -اصطياد الفرائس- لحوالي مائة وخمسون ميلًا بالساعة طيرانًا وتحليقًا في الجو.

سابعًا: عدد انواع الصقور:

يوجد حوالي ما يزيد عن مائتي (200) نوع مشهور من الصقور.

بالنهاية أتمنى أن أكون قد وفقت في عرض أبرز المعلومات عن الصقور وانواعها، واذا كان لديكم اي اقتراح او تساؤل فارجو كتابته بالتعليقات وسأجيب عنه بمشيئة الله تعالى.

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