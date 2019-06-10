مدينة التوائم في البرازيل: هل هي تجارب علمية مشبوهة؟!

لايمكن ان نتحدث عن المعجزات و الغرائب دون ان نذكر مدينة “كانديدو جودوي” في دولة البرازيل، مدينة يبلغ عدد سكانها 7 الاف نسمة وتقع جنوب البرازيل مشهورة جدا بالنسبة الكبيرة من التوائم فيها حيث بلغ معدل انجاب التوائم فيها مقارنة بالمتوسط الطبيعي الوطني نسبة 1000% وهو اعلى معدل في العالم، فهل هي نتيجة تجارب علمية مشبوهة و جريمة في حق الإنسانية ؟ ام معجزة بيئية؟

حيرت مدينة “كانديدو جودوي” البرازيلية علماء الهندسة الوراثية في العالم لأنهم لم يكتشفوا السبب الرئيسي الذي خلق هذا العدد الرهيب من ولادات التوائم هل هو نمط صحي معين ام عوامل بيئية معينة ام تجارب علمية من اطراف مشبوهة كما ورد في تصريحات مجموعة من شعبها لبعض الصحفيين وكما ورد في بعض الصحف البرازيلية حتى مواقع اخبارية عالمية مثل موقع ال”بي بي سي” البريطاني.

من اغرب ما قيل عن اسباب تحول “كانديدو جودوي” إلى مدينة التوائم ان الدكتور جوزيف منجيل مجرم الحرب النازي الهارب بعد سقوط هتلر لجأ الى المدينة و اتم اجراء تجاربه المشبوهة في علم الوراثة عن التوائم والتي كان يجريها في معتقل “اوشفيتز” النازي على الاسرى الذين تم تحويلهم إلى فئران تجارب في المختبرات النازية قبل الحرب.

شكلت نسبة التوائم المرتفعة في المدينة بعض المشاكل الإجتماعية للسكان حيث ان التعرف على بعضهم البعض يشكل صعوبة وحتى في التعليم كان الاساتذة يخلطون بين الاخوة.

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