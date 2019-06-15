مثلث برمودا: نظريات وحقائق

يعرف مثلث برمودا بمثلث الشيطان، ويعد من أكثر الأماكن غموضا وإثارة على كوكب الأرض.

هناك العديد من الأحاديث المنتشرة بين الناس حول هذا المثلث عن قصص لطائرات وسفن اختفت ولم تعد وعن قصص لأشخاص نجوم من ذلك المثلث.

موقعه:

يقع المثلث في المحيط الأطلسي بين برمودا و بروتوريكو، ويبلغ مساحته مليون كم مربع.

نظريات وتفسيرات لظاهرة مثلث برمودوا واختفاء السفن والطائرات فيه:

– اعتبر مثلث برمودا من أكثر الأماكن غموضا في العالم نظرا لاختفاء ما يقارب ال ١٠٠٠ شخص فيه والعديد من السفن والطائرات، إذ وصل عدد الطائرات المفقودة إلى أكثر من ٢٠ طائرة و عدد السفن إلى أكثر من ٥٠ سفينة.

فيما يلي بعضا من النظريات والارضيات التي تحاول تفسير سر هذه الظاهرة الغريبة:

– وجود هرمين من الزجاج يعتقد أنهما من الزجاج أو الكريستال، وقد تم اكتشاف هذين الهرمين من قبل عالم المحيطات “فيرلاج”، وتم الإفصاح عن الهرمين في مؤتمر صحفي في الياهاما، ويعتقد أن للهرمين أثر كبير على ظاهرة فقدان السفن والطائرات.

– يقال أنه يحدث عدد من الهزات الأرضية تحت المحيط وتشكل موجات عنيفة مما يجذب السفن إلى قاع المحيط ويؤدي إلى اختلال توازن الطائرات مسببة سقوطها.

– وقد توصل عدد من العلماء أيضا إلى أن تفسير ظاهرة مثلث برمودا يعود إلى وجود كميات كبيرة جدا من عاز هيدرات الميتان في تلك المنطقة من المحيط، وبسبب وبسبب مرور تيار دافئ يتحرر جزء من عام الميثان وتصاعد إلى الأعلى، مما يؤدي إلى انخفاض كثافة الماء وغرق السفن.

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