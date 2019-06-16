ما هى أغلى شجرة في العالم.. يفضلها سكان الخليج

تعد شجرة الراتنج أغلى شجرة في العالم على الرغم من الاستخدام المحدود لها فهي الشجرة المنتجة لمادة العود والتي يعشقها أهل الخليج وسكان شبه القارة الهندية على وجه الخصوص.

أغلى شجرة في العالم ويعشقها أهل الخليج هى “شجرة الراتنج ” فهي الشجرة المنتجة لمادة العود والتي يعشقها أهل الخليج وسكان شبه القارة الهندية على الرغم من الاستخدام المحدود لها،ويرجع سبب ارتفاع سعر العود هو ندرة شجرة “الراتنج ” المنتجة له وتمتاز بلونها القاتم وتملك لون أخضر ويصل ارتفاعها إلى 20 متر وتنمو في جنوب شرق آسيا.

العود ويحتوي على زيوت تتسبب في أضرار عديدة لقلب الشجرة ويتسبب في انتشار العفن بها ويجعل لونها شاحب بعض الشيء، ولأنها شجرة معمرة تقوم بمقاومة هذا الاعتداء بزيادة كثافة خشبها،ويتم إنتاج بخور العود من لحاء شجر العود أو الراتنج حيث تنمو حاليًا في الهند فهو موطنها الأصلي.

هناك عدد من الدول التي تنتج العود مثل (سنغافورة، كمبوديا، فيتنام، لاوس وأندونيسيا) إلا أنها مهددة بالانقراض بسبب ندرتها وصعوبة الوصول إلى الأماكن التي تنمو بها،ويبلغ سعر الكيلو من بخور العود من 10 آلاف دولا وقد يصل الى 100 ألف دولار حسب جودة العود،وتعد منطقة الخليج من أكثر مناطق العالم طلبًا واستهلاكًا للعود.

والمملكة العربية السعودية تأتي السعودية في المركز الأول بين الدول المستهلكة لهذه المادة وتنفق على شرائها ملايين الدولارات وذلك لتعطير الحرمين الشريفين.

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