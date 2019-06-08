ما هو الاسقاط النجمي؟ كيف تخرج من جسدك؟

هل فكرت من قبل في فصل روحك عن جسدك لمدة قصيرة ؟!! هل فكرت في حرية التنقل و الطيران ؟! انتشرت هذه النظرية في البلدان الأوروبية و خلقت مجموعات عبر مواقع التواصل الإجتماعي يتشاركون تجاربهم في الإسقاط النجمي(Astral Projection).

نظرية الاسقاط النجمي:

تعتمد النظرية على ان الإنسان يتكون من جسد فيزيائي حقيقي و هو الجسد الذي نراه في المرآة و جسد آخر مكون من الطاقة و يسمى الجسد الاثيري او الروح يربطهما واسط خيالي يسمونه بالخيط الفضي. العملية هي فصل الجسدين أي أن جسدك سيبقى على الفراش في حالة شلل بينما يخرج الأثير مع وعيك لتكون قادرا على تجاوز كل قوانين الفيزياء التي سنذكرها لاحقا. كيفية الإسقاط النجمي:

تبدأ العملية بالإستلقاء و الإسترخاء ( Meditation ) للوصول لدرجة عالية من التركيز و يصبح جسدك في حالة شلل وذلك لأنك ستقنعه بأنك نائم لكنك لا تزال واعيا ثم ستبدأ في تخيل انفصال روحك عن جسدك بطاقة تركيز كبيرة الى ان تخرج كليا و تلتفت لترى نفسك ملقى على الفراش و الذي وصفه من قام بتطبيق هذه العملية الغريبة بالصدمة و الخوف الشديد.

ماذا يمكن ان افعله بالاسقاط النجمي:

حسب الكتب الاجنبية التي تحدثت عن هذا الموضوع و من جرب القيام بالعملية فأنت تصبح قادرا على السفر بين البلدان و القارات و حتى المجرات بسرعة تتجاوز سرعة الضوء كما يمكن زيارة الآخرين و مشاهدتهم كما تمكنك من التخاطر و من اغرب ما وجدته بعد بحث كبير هو مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” يحددون الوقت و اي مكان في العالم ليلتقوا فيه روحيا ثم يعودون ليتحدثوا عما شاهدوه و فعلوه كما تمكنك من التحكم بأحلامك و أحداثها و عيشها كما لو كانت حقيقة.

لماذا يمارس البعض الإسقاط النجمي:

يمارس الناس الإسقاط النجمي من اجل المتعة كنوع من الترفيه لكنه ايضا نوع من العلاج للأمراض النفسية.

هل يمكن لأي شخص ان يمارس الإسقاط النجمي:

حسب النظرية نعم لكنه يتطلب الكثير من الممارسة و تمارين الإسترخاء.

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