لماذا يتكون قطن في سرة البطن؟ تعرف على السبب

تحظى بعض الأسئلة في بعض الأحيان بشهرة واسعة وكبيرة على غير نظيراتها من الأسئلة الأخرى، وذلك يعود بالأساس لكونها تتعلق بأشياء نعيشها أو نراها بشكل يومي ومتكرر دون أن نعرف سبب أو كيفية حدوثها والغاية من ذلك، ومن هذه الأسئلة هي تساؤل الكثيرين: لماذا يتكون قطن في سرة البطن؟ ولماذا لا يحدث الشيء نفسه في باقي أعضاء الجسم؟

الإجابة عن السؤال: لماذا يتكون قطن في سرة البطن؟

إن الإجابة عن هذا السؤال لم تشغل بال الكثير من العرب فقط، بل إنها دفعت العالم النمساوي جورج ستينهاوس، إلى القيام ببحث مطول دام أكثر من سنتين من أجل معرفة السبب بشكل منطقي وعلمي.

دراسة العالم النمساوي جورج بينت أن هذه الظاهرة ناتجة بالأساس عن الملابس التي نرتديها بشكل يومي.

فشكل سرة البطن يجعلها تلتقط الجزيئات الملتصقة بهذه الملابس سواء كانت من الصوف أو القطن ما يؤدي إلى تشكل كومة من الوبر التي نلاحظها على السرة.

كما أظهرت الدراسة ذاتها أن نوعية الشعر المتواجدة في السرة تسهل من عملية تجمع الوبر عليها وهو ما يجعلنا نرى خيوطا تشبه خيوط القطن على السرة.

خاصية هذا الشعر التي تجعل يفعل ذلك تتمثل في جانبين، الأول هو الشكل الدائري الذي ينمو عليه هذا الشعر والذي يجعل تجمع هذه الجزيئات الصغيرة شيئا سهلا، ثم توفر هذا الشعر على حلقات جد ضيقة تقوم بنفس الغرض.

وقد أكد العالم النمساوي نتائج دراسته من خلال القيام بتجربة قام فيها بحلق شعر السرة ليلاحظ أن عملية تجمع الوبر في السرة توقفت وعادت فور نمو شعر السرة من جديد.

وبذلك يكون جورج ستينهاوسر قد أجابنا على سؤال مهم حير العديد من الناس في مختلف بقاع العالم وجعلهم يبحثون عن إجابته.

إذن، هل أقنعتكم إجابة جورج ستينهاوس وهل تتفقون معه؟

← آخر خبر: