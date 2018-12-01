عرضا لن يتكرر الغردقة شتوتجر ب 777 جنيه فقط

ألمانيا أحد أجمل البلدان في العالم ومدينة شتوتجر الألمانية الجميلة تنادي الجميع لأنتهاز تلك الفرصة الرائعة للسفر أليها, خلال الأشهر المقبلة بعرضا رائع لشركة طيران المصرية للطيران / almasriaairlines / حيث طرحت تذاكر طيران رخيصة ومخفضة للسفر من مدينة الغردقة السياحية الجميلة لمدينة شتوتجر, بسعر منخفض لن تجده مرة أخري في حياتك فقط 37 يورو أي قرابة 777 جنيه مصري.

ويعتبر طيران المصرية للطيران أحد شركات الطيران الوطنية المصرية الخاصة التي تعمل بالسوق المصري وتسيير رحلات منتظمة لعدد من الدول العربية والأوروبية بأسعار منافسة, وتطرح تلك التذاكر المنخفضة السعر بشكل دائم وبخاصة من المطارات الفرعية وليس مطار القاهرة, حيث خدمات السفر والنقل والضرائب أقل من نصف تكلفة التشغيل من مطار القاهرة الدولي بما يمنحها الفرصة المثالية لطرح تلك العروض الموسمية.

وتعد تلك العروض للطيران الأقتصادي أي السفر بحقيبة واحده فقط / هاند باج / لا يزيد وزنها عن 7 كيلوجرامات, ولها مواصفات قياسية في الطول والعرض لا تزيد عن 60 سنتي طول و 50 سنتي عرض, بجانب عدم تقديم وجبات طعام خلال الرحلة أوعصائر أومشروبات بجانب أن التذكرة ليس مؤمن علي حاملها بما تتمكن معه الشركة من توفير كل تلك المصروفات لطرح التذكرة رخيصة جدا.

ويكفي أن نعلم أن الرحلة الذهاب من القاهرة مثلا إلي شتوتجار علي الطيران الألماني لوفتهانزا أو مصر للطيران لرحلة قريبة إلي برلين أو ميونخ يبلغ سعرها 4 آلاف جنيه في المتوسط, بما يعطيك مؤشر قوي لتلك الفرصة النادرة التي لن تتكرر مرة أخري.