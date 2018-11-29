أفضل طرق قتل البرص والذي يطلق عليه (الوزغ) في بعض البلدان العربية، ويعتبر البرص هو من أحد الزواحف التي يكرهها الكثير من الناس، من حيث شكله الغريب والذي ينفر من الكثير كما أمر الرسول (صلى الله عليه وسلم) بقتله حين رؤيته وكان لعدة أسباب، سوف نذكرها من خلال المقالة والتعرف على أقوى طريقتين لقتل البرص بطرق سهلة وفعالة بأدوات منزلية متوفرة.

قتل البرص والذي أمرنا به الرسول الكريم (ص)

وحينما أمر رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) بقتل البرص، لأنه كان ينفخ في النار عندما القوا الكفار بسيدنا إبراهيم عليه السلام في النار لحرقه، وسعى في اشتعالها عندما كان باقي الحيوانات الأخرى كانت تطفئ النار.

ولقد جئنا لكم اليوم بطريقتين لقتل البرص أو (الوزغ)، دون الاقتراب منه نهائياً فأكثر الناس لا يحبون الاقتراب منه أو يطاردونه لقتله، لسرعته على تسلق الحوائط وأسقف المنازل والقفز.

الطريقة الأولى: الشريط اللاصق (السلوتب)

احضار شريط لاصق بحجم العريض

احضار قاطع أو مقص لقص الشريط اللاصق

ثم تقوم بشد الشريط اللاصق على الحائط الذي تتوقع أن البرص سيأتي عليه، من ناحية اللصق للخارج وتقص المسافة المطلوبة، ثم تترك الشريط اللاصق لمدة يوم، وسترى النتيجة.

الطريقة الثانية: الرشاش والبنزين

احضار زجاجة فارغة أو بخاخ رشاش جاهز

احضار لتر بنزين 92 من أي محطة وقود

يتم خرم غطاء الزجاجة من أعلى ووضع البنزين في الزجاجة للبخ على البرص، أو وضع البنزين 92 في البخاخ الرشاش، وعند ظهور البرص يتم الرش عليه و ستشاهد النتيجة بعد ذلك.

شاهد الفيديو يشرح طريقتين لقتل البرص