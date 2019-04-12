خمس أماكن كي تقوم بزيارتها في ( بليز)

إحدى أجمل الدول في قارة ( أمريكا الوسطى) التي تتوسط البحر الكاريبي، جوهره صغيره ثمينة رغم صغر حجمها إلا إنها تتميز بجمله من الأماكن الممتعة والغريبة التي لابد من زيارتها واستكشافها وهذه هي ابرز خمسه أماكن هناك :

الثقب الأزرق : واحد من أفضل مواقع الغوص في العالم وثاني اكبر نظام للحاجز المرجاني في العالم ،وهو يقع على بعد ثلاث ساعات من جزيرة (امبر جريس كاي ) أذا كنت تستقل القارب أما أذا كنت تفضل الطيران فهناك تتوفر خدمه الطيران بالمظلات أذا لم تكن تحب استقلال القوارب .

2.القيام بجولات الطعام: أذا كنت هناك فلا تفوت جولات صنع الطعام المحلي اللذيذ ،فهو يصنع هناك كما كان شعب (المايا ) القديم يصنعه في السابق خاصة ( الشوكولاته ) المشروب المفضل لدى شعب المايا فهي تصنع من الصفر هناك ، أو بإمكانك تذوق الدجاج المطهي بالأرز مع الفاصوليا و الموز احد ابرز الأطباق ألوطنيه في بليز .

رحله إلى الكهف : من أكثر التجارب إذهالا التي يمكن أن تمر بها في حياتك إن كنت من عشاق المغامرة واستكشاف الأماكن الغريبة في العالم ويزورها السياح من جميع أنحاء العالم ، حيث يمشون لمسافات طويلة في ألغابه قبل الوصول إلى الكهف حيث تتقدم الكهف بركه صغيره عليك عبورها كي تصل إلى مقدمته كي تجد نفسك أمام الكهف الذي يستغرق ساعتين كي تخرج منه إلى المكان الذي قام فيه شعب ( المايا) بالتضحية بأقاربهم هناك. اكسونانتونيش: احد ابرز الآثار المذهلة لشعب المايا في( بليز ) فهي احد أكثر الأماكن التي لا يمكنك تجاهل زيارتها أذا وصلت إلى بليز خصوصا في أذا صعدت إلى القمة فستلتقط هناك صورا مذهله لمناظر رائعه لاتنسى. مدينه سان اغناسيو : ألمدينه التي تختلط فيها ثقافة (سان اغناسيو) بأطلال المايا والقرى ألصغيره والغابات حيث يمكنك الاستمتاع بمنتجع الغاب هناك ، أضافه إلى الأنهار والعديد من المغامرات الخارجية هناك ، وستكون رحله فريده من نوعها .

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