حيوانات عملاقة دخلت موسوعة جينيس لكبر حجمها الطبيعي عن باقي أقرانها – حقيقة

سنعرض لكم قائمة عن حيوانات عملاقة بالعالم، و هي أضخم الحيوانات الموجودة بيننا، أعفى ميدوسا ذات الحجم الخيالي، البقرة الأطول في العالم، أكبر حصان بالعالم على مر العصور، الخنفساء العملاقة، أكبر كلب في العالم، أكبر أرنب بالعالم.

أولاً: الأفعى ميدوسا دخلت جينيس ضمن حيوانات عملاقة :

غالباً ما تعتبر الأفاعي خطراً على البشر و الحيوانات، حيث أن هناك بعض الأفاعي ذات حجم خيالي، أفعى من نوع “البايثون” و المسماة بـ “ميدوسا” ، حيث تبلغ من الطول سبعة أمتار و سبعة و ستين سنتيمتراً، و بوزن مائة و ستة و ثلاثين كيلو جراماً، قد تم تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأطول أفعى في العالم، أفاعي البايثون غالباً ما يتراوح طولها ما بين ثلاثة إلى ستة أمتار، لكن ميدوسا كانت استثناءاً، فهي تحتاج إلى خمسة عشر رجلاً من أجل حملها، و وجدوا أنها قادرة على إلتهام أي شيئ يصل وزنه على الأقل إلى خمسة و أربعين كيلو جرام من بينه الإنسان، والأفعى ميدوسا فتاكة بالبشر تقتل بشكل كبير، لذى عمدوا إلى حبسها.

ثانياً: البقرة بلوسوم بموسعة جينيس ضمن حيوانات عملاقة:

البقرة بلوسوم التى يصل متر و ثلاثة و ثمانين سنتيمتر، عمرها ثلاثة عشر عاماً، وسجلت في موسوعة جينس كأطول بقرة في العالم، و هي تعيش في مزرعة للحيوانات بولاية إلينوي الأمريكية.

أرسلت باتي هانسون، صاحبة مزرعة الحيوانات، صورتها مع بقرتها بلوسوم لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد أن تجاوز طوله البقرة أكتاف صاحبتها باتي.

ثالثاً: حصان بروكي دخل موسوعة جينيس ضمن حيوانات عملاقة:

حصان بروكي، هو أكبر حصان في العالم على مر العصور، يبلغ وزن بروكي ثلاثة آلاف و مائتين رطل، ولد في عام ألف و تسعمائه و ثمانية وعشرين، ووصل حجم الجزء العلوي منه إلى ستة أقدام وست بوصات.

أصبح بروكي عامل جذب لجميع الأفراد في جميع أنحاء العالم، توفي في عام ألف و تسعمائة وثمانية وأربعين، في سن العشرين، وهذا العمر أقل من متوسط عمر الحصان عموماً، و الذي يتراوح ما بين خمسة وعشرين إلى ثلاثين سنة،و لكن بروكي كان يعاني من حالة صحية فريدة من نوعها.

رابعاً: أكبر كلب ضمن تصنيف حيوانات عملاقة بموسوعة جينس:

دخل كلباً في الولايات المتحدة الأمريكية من نوع “جريد دين”، موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكبر كلب في العالم، وقد حضر في العديد من البرامج التليفزيونية، وأدرج الكلب جورج من مدينة تاكسون بولاية أريزونا، جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل رسمي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بسبب حجمه المميز.

حيث يصل ارتفاع الكلب جورج إلى واحد متر وتسعة سنتيمترات، كما يصل طوله إلى مترين و عشرين سنتيمر، و يبلغ وزنه مائة وأحدى عشر كيلو جرام، ويصل وزن ما يتناوله من الغذاء خلا الشهر الواحد، حوالي خمسين كيلو جرام.

خامساً: خنفساء التيتان العملاقة تتضمنها قائمة حيوانات عملاقة:

خنفساء التيتان العملاقة، هي أكبر خنفساء في العالم، تنمو حتى تصل إلى سبعة بوصات، وتعيش في الغابات المطيرة في أمريكا الجنوبية، ولكن على الرغم من حجمها المرعب و المخيف، إلا أنها غير مؤذية للبشر إطلاقاً.

تعيش هذة الخنافس في تخفي، في عمق أهم الغابات الإستوائية في العالم، حيث تعمل اليرقة العملاقة على إعادة تدوير الخشب المتحلل تحت الأرض.

لم يتم العثور على اليرقات أبداً، لكن يعتقد على أنها تتغذى داخل الخشب، ربما تستغرق عدة سنوات لتصل إلى هذا الحجم بالكامل.

سادساً: أكبر أرنب ضمن جينيس بتصنيف حيوانات عملاقة:

داريوس، أكبر أرنب في العالم، حيث سجل الأرنب أثنان وعشرين كيلو جراماً من الوزن، يقوم هذا الأرنب بتناول أكثر من أربعة آلاف جزرة سنوياً، بمعدل أثنتى عشر جزرة يومياً.

وتقول مالكة الأرنب البريطانية، التي تدعى “آنت إدوارد”، أنها تنفق نحو أربعة آلاف ومائة دولار سنوياً، لإطعام الأرنب العملاق، إلا أن هذا الشيئ لم يزعجها، وخصوصاً بعد أن دخلدت موسوعة جينيس من باب “داريوس”.

وتقول السيدة “إدوارد”، أنها لم تصدق أبداً النمو السريع للأرنب داريوس، و أنها لم تفكر مطلقاً، في أنه خلال خمس سنوات، سيكون صاحب لقب أكبر أرنباً في العالم.