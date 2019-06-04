حالة نادرة و غريبة لا تحدث مرتين.. وُلدت طفلة مرتين

حالة نادرة غريبة لا تتكرر كثيراً، الطفلة الأمريكية “ليلي” واحدة من مليار طفل يحتفل بعيد ميلاده مرتين في السنة، فكيف ذلك، من الناحية الفنية ولدت ليلي مرتين، ففي الأسبوع السادس عشر من الحمل أخبر الأطباء الأم “مارجيت بومر” باكتشافهم ورماً في عظام العصعص لدي طفلتها، كانت حالة الطفلة خطيرة للغاية و لم تكن فرصة نجاتها كبيرة، و قد وضع الأطباء خياراً أمام مارجيت، إما إجهاض الحمل و القيام بخطوة خطيرة للغاية، و هى اخراج الطفلة من رحمها و استئصال الورم.

الأم اخذت الخيار الصعب و حدثت حالة نادرة الحدوث:

خاطرت الأم ، فاختارت الخيار الثاني، و قبل أثنى عشر أسبوع من ولادة “ليلي” بشكل طبيعي، تم ولادتها ولادة قيصرية، خرجت “ليلي” لمدة 25 دقيقة للعالم، و قام فريق من الأطباء باستئصال الورم في أقل وقت ممكن، بينما فريق أخر يحافظ على دقات القلب، بعد انتهاء العملية، تم إعادة الطفلة إلى رحم أمها لتتابع النمو.

حالة نادرة و معجزة طبية للطفلة ليلي:

و بعد مرور أثنى عشر أسبوع، ولدت “ليلي” بشكل طبيعي، وقد كانت أكثر وزناً و صحة، و بعمر ثمانية أيام، خضعت لعملية أخرى لاستئصال ما تبقى من الورم، وبعد عدة أسابيع، عادت الطفلة إلى منزلها بصحبة عائلتها، وقد وصفت هذة العملية بأنها معجزة طبية و سابقة علمية ليس لها مثيل.

ليلي لم تملك أى فرصة و لكن تحققت حالة نادرة :

و يشرح الدكتور “داريل كريس”، ماجرى بقوله: لم يكن لدي “ليلي” فرصة كبيرة، ففي أسبوعها الثالث و العشرين، كان الورم قد أغلق القلب وتسبب في حدوث قصر قلبي، فكان هناك خيار، أما السماح للورم بالسيطرة على جسدها، أو اعطائها فرصة حياة أخرى، و شاء الله أن يكتب لهذة الطفلة حياة مستقبلية.

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